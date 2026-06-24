Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Saint-Jean-Baptiste

MONTRÉAL, le 24 juin 2026 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en bleu et blanc, du coucher du soleil jusqu'à 1 h, pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste.

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