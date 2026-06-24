Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans les infrastructures d'aqueduc et d'égout de Campbellton pour soutenir la construction de nouveaux logements

CAMPBELLTON, NB, le 24 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, le député de Madawaska-Restigouche, Guillaume Deschênes-Thériault, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, l'honorable Gilles LePage, et le maire de la Communauté régionale de Campbellton, M. Michel Soucy, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 561 000 $, une contribution provinciale de plus de 374 000 $, et un investissement municipal de plus de 187 000 $ dans les infrastructures d'aqueduc et d'égouts nécessaires afin d'accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Les travaux consistent à remplacer plusieurs centaines de mètres de conduites d'eau, de conduites d'eaux pluviales et de puisards sur la rue Notre-Dame, ainsi qu'à relier les réseaux municipaux d'alimentation en eau entre les quartiers et à améliorer la qualité de l'eau pour les résidents. Ces améliorations augmenteront le débit d'eau afin de répondre aux besoins d'un projet d'immeuble de 60 appartements, ainsi que de futurs projets immobiliers, ce qui permettra de construire jusqu'à 200 nouveaux logements, dont 12 destinés aux personnes à faible revenu.

Les grands projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et s'inscrivent en complément des efforts de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de la construction de logements abordables, du soutien aux constructeurs par le financement et de la promotion de méthodes de construction plus efficaces.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« En modernisant et en reliant nos réseaux de distribution d'eau, nous améliorons la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement en eau pour les résidents, tout en créant la capacité nécessaire à la construction de nouveaux logements. Il s'agit d'un excellent exemple illustrant la manière dont les investissements stratégiques du gouvernement fédéral dans les infrastructures contribuent à renforcer nos collectivités et favoriser une croissance durable à long terme. »

Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche

« Notre gouvernement investit dans les collectivités où des infrastructures solides sont essentielles pour construire les logements dont elles ont besoin. Ces améliorations permettront d'améliorer les services d'approvisionnement en eau pour les résidents, en plus de créer la capacité nécessaire à la construction de nouveaux logements, ce qui contribuera à la croissance de Campbellton et lui permettra de répondre à la demande future. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Aujourd'hui marque une étape importante pour notre communauté. Grâce à ces investissements stratégiques, nous remplaçons une conduite d'eau vieille de 50 ans par une infrastructure moderne à plus grande capacité et nous améliorons notre réseau d'égouts pluviaux afin de soutenir la croissance résidentielle. Ces améliorations augmenteront considérablement le débit d'eau, permettant d'aller de l'avant avec des projets d'immeubles d'habitation et de futurs développements. Plus important encore, ce projet contribuera à la réalisation d'environ 200 nouveaux logements, renforçant ainsi notre engagement à répondre aux besoins en habitation tout en bâtissant une communauté plus forte et durable pour les années à venir. »

Michel Soucy, maire de la Communauté régionale de Campbellton

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Julie Comeau, Adjointe à la direction/Greffière adjointe, Communauté régionale de Campbellton, 506-789-2727, [email protected]