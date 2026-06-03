MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - 3 juin 2026 - Sydney, Australie - Ressources PMET Inc. (LA « SOCIÉTÉ » OU « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que la Société a reçu une lettre d'intérêt non contraignante de la part de la Société Générale (« SG »), une banque d'affaires et d'investissement de premier plan à l'échelle internationale, en lien avec le financement de projet potentiel pour le développement de la phase 1 du projet Shaakichiuwaanaan, détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada.

Dans sa lettre, la SG a exprimé son intérêt à participer en tant qu'arrangeur principal mandaté pour le montage de financement par emprunt potentiel. La lettre d'intérêt représente une autre étape importante permettant de faire avancer la stratégie de financement à long terme de PMET et va dans le sens de l'objectif de PMET de mettre en place un consortium de haut niveau regroupant des prêteurs de renommée internationale spécialisés dans le financement de projets miniers et des agences de crédit à l'exportation. Cela fait suite à l'appui et à l'engagement récemment annoncé de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'une autre grande institution financière canadienne.

La lettre d'intérêt a pour but de faciliter les vérifications diligentes de bailleurs de fonds, incluant des analyses techniques, environnementales et commerciales, alors que PMET progresse vers la finalisation de son étude de faisabilité mise à jour ciblée pour le dernier trimestre de l'année civile 2026.

Natacha Garoute, cheffe de la direction financière, a déclaré : « La Société Générale apporte une grande expertise internationale en financement de projets miniers, et notamment une expérience précieuse dans le financement d'actifs miniers basés au Québec. Leur intérêt renforce davantage la qualité, l'envergure et l'importance stratégique du projet Shaakichiuwaanaan. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de la SG alors que nous faisons progresser les vérifications diligentes de bailleurs de fonds et continuons de bâtir un consortium de financement robuste afin de soutenir le développement de la phase 1. »

La Société met en garde le lecteur à l'effet que cette lettre est de nature préliminaire, non contraignante et conditionnelle. Elle ne constitue pas une approbation de crédit, un engagement de financement ou un arrangement de financement définitif. Tout financement futur reste sujet à la réalisation satisfaisante de vérifications diligentes exhaustives (incluant une visite du site par la SG), à l'approbation de la direction à l'interne et à l'obtention des approbations de crédit, à la conclusion d'une entente sur les modalités commerciales, et à la documentation définitive. Les discussions en vue du financement continuent de progresser en parallèle au processus d'obtention des permis, à l'optimisation de l'ingénierie, à la mise en marché des produits et aux pourparlers commerciaux stratégiques.

À propos de Ressources PMET Inc.

Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O1. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée2 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

__________________________________ 1 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « potentiel », « avancer », « stratégie », « a pour but », « progresse », « ciblée », « renforce », « davantage », « réjouissons », « progresser », « continuent », « développement », « réalisation », « en cours », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan, la lettre d'intérêt non contraignante de la SG, l'appui et l'engagement de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'une autre grande institution financière canadienne, la réalisation de l'étude de faisabilité mise à jour, la progression des vérifications diligentes de bailleurs de fonds et la continuation des efforts visant à bâtir un consortium de financement robuste afin de soutenir le développement de la phase 1 du projet Shaakichiuwaanaan.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de mettre en œuvre et de réaliser la stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan, la possibilité d'obtenir l'appui de la SG, d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'une autre grande institution financière canadienne, la capacité de compléter l'étude de faisabilité mise à jour ciblée pour le dernier trimestre de l'année civile 2026, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]