MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - 19 mai 2026 - Sydney, Australie

Faits saillants

PMET a reçu des lettres d'appui non contraignantes de la part d'Exportation et Développement Canada (« EDC »), de la banque allemande KfW IPEX-Bank et d'une autre grande institution financière du gouvernement canadien visant à faire avancer sa stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan.

et d'une autre grande institution financière du gouvernement canadien visant à faire avancer sa stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan. EDC est l'agence de crédit à l'exportation du Canada et est une société d'État financière détenue par le gouvernement du Canada, qui a facilité plus de 10 milliards de dollars canadiens en activités commerciales dans le secteur des ressources au Canada en 2024. EDC est un fournisseur de solutions de financement de premier plan pour le secteur minier canadien et les industries d'exportation stratégiques.

KfW IPEX-Bank est une filiale à part entière de KfW, l'une des principales banques de développement au monde. KfW IPEX-Bank se spécialise dans le financement de projets internationaux et le financement à l'exportation au sein du groupe KfW, avec une division dédiée aux matières premières et aux mines pour appuyer des projets à l'échelle mondiale. Dans le cadre de son mandat, KfW IPEX-Bank soutient les entreprises allemandes et européennes à l'international, comme le Groupe Volkswagen qui est un actionnaire important de PMET et PowerCo qui est un partenaire d'écoulement de la Société.

Ces lettres constituent un important pas en avant pour faire avancer les discussions de financement et les vérifications diligentes institutionnelles en amont de l'étude de faisabilité mise à jour de PMET, attendue au dernier trimestre de l'année civile 2026.

Afin de soutenir davantage les objectifs de financement de PMET, Volkswagen Finance Luxemburg S.A. (« VW ») a maintenant confirmé avoir obtenu l'autorisation finale à l'interne pour sa participation au financement par capitaux propres de février 2026 pour un montant d'environ 12 M$ CA.

Les discussions de financement se poursuivent en parallèle au processus d'obtention des permis, l'optimisation de l'ingénierie, la mise en marché des produits et les pourparlers commerciaux stratégiques.

Natacha Garoute, cheffe de la direction financière, a déclaré : « Depuis la publication de l'étude de faisabilité axée sur le lithium à CV5 en 2025, nous avons poursuivi nos discussions avec des agences de crédit à l'exportation, des institutions soutenues par l'État, des bailleurs de fonds commerciaux et divers fonds de minéraux critiques au Canada et à l'international dans le cadre de notre stratégie de financement à long terme pour le projet. »

« Ces lettres d'appui constituent une avancée encourageante pour la mise en place d'un alignement institutionnel précoce autour du projet, alors que nous positionnons Shaakichiuwaanaan pour aller chercher un financement plus large pour le projet. Nous serons très heureux de poursuivre notre collaboration constructive avec ces institutions, parallèlement à nos efforts plus larges de financement et d'engagement stratégique. »

Ken Brinsden, chef de la direction et directeur général, a déclaré : « Shaakichiuwaanaan continue de se démarquer en tant que l'un des projets de minéraux critiques les plus stratégiquement positionnés dans le monde, de par son ampleur, sa juridiction de premier plan, ses avantages en termes d'infrastructures et son potentiel pour plusieurs minéraux critiques. L'intérêt démontré par de grandes institutions financières canadiennes et gouvernementales est très encourageant et reflète l'importance stratégique grandissante accordée à la mise en place de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques sûres, responsables et évolutives pour le Canada et les marchés alliés. »

« Alors que PMET passe des études et du processus d'obtention des permis vers une phase plus axée sur l'exécution, la mise en place d'une démarche de financement adéquate est au cœur de notre stratégie de développement. Ces lettres d'appui constituent une étape importante de ce processus et démontrent la maturité grandissante de Shaakichiuwaanaan et sa capacité à attirer des appuis institutionnels, stratégiques et gouvernementaux. »

Ressources PMET Inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que la Société a reçu des lettres d'appui non contraignantes de la part d'institutions financières canadiennes et gouvernementales de premier plan offrant un appui financier potentiel pour le développement et la construction du projet Shaakichiuwaanaan, détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada.

Les lettres ont pour but de faciliter la progression des vérifications diligentes de bailleurs de fonds, les examens techniques et les discussions de financement plus larges alors que PMET progresse vers une étude de faisabilité mise à jour ciblée pour le dernier trimestre de l'année civile 2026 et le processus de financement de projet plus large qui suivra.

EDC, KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds potentiels ont manifesté leur intérêt à poursuivre les discussions avec PMET, ses partenaires, ses conseillers financiers, des fournisseurs canadiens potentiels et d'autres bailleurs de fonds commerciaux portant sur le montage financier proposé pour Shaakichiuwaanaan.

EDC et KfW IPEX-Bank ont reconnu le potentiel que le projet puisse devenir une source d'approvisionnement en lithium fiable et de longue durée, ainsi que de concentrés potentiels de tantale et de césium, pour les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et européennes, dans le but de renforcer la sécurité d'une chaîne d'approvisionnement durable pour les marchés nord-américains et européens et soutenir la transition énergétique.

Ainsi, un groupe de prêteurs potentiels constitué d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds ont indiqué qu'ils envisageaient d'accorder un soutien financier potentiel au projet, dont le montant, les modalités et les conditions seraient déterminées suivant l'aboutissement de leurs processus respectifs d'examen à l'interne.

PMET a aussi reçu une lettre d'appui de la part d'une autre institution financière canadienne majeure, qui a entrepris une évaluation préliminaire du projet et indiqué que ce dernier pourrait être admissible pour un investissement potentiel.

La Société met en garde le lecteur à l'effet que ces lettres, bien qu'elles soient encourageantes, sont préliminaires, non contraignantes et conditionnelles. Aucune de ces lettres ne constitue une approbation de crédit, un engagement de financement, un engagement de prêt ou un arrangement de financement définitif. Tout financement futur reste sujet, entre autres choses, à la réalisation satisfaisante de vérifications diligentes, l'obtention d'approbations internes, la conclusion d'ententes sur la structure et les modalités du financement, la documentation finale et autres conditions usuelles.

PMET a également le plaisir d'annoncer que VW a confirmé avoir obtenu l'approbation finale à l'interne pour sa participation au financement par capitaux propres de février 2026 de la Société pour un montant d'environ 12 M$ CA, aux mêmes modalités, dont un prix de 5,66 $ CA par action. Le placement privé distinct devrait être clôturé le ou autour du 21 mai 2026 et verrait VW recevoir 2 095 745 actions ordinaires additionnelles de la Société. Après la clôture du placement, VW détiendra une participation d'environ 9,553 % dans la Société. Le placement privé respecte la capacité de placement de 15 % de la Société en vertu de la Règle d'inscription 7.1 de l'ASX et reste sujet à l'approbation finale de la TSX.

La Société a l'intention de poursuivre ses discussions avec plusieurs différents partenaires financiers potentiels alors qu'elle cherche à mettre en place une structure de financement optimisée pour Shaakichiuwaanaan. Ce volet des travaux devrait continuer de progresser en parallèle au processus d'obtention des permis, l'optimisation de l'ingénierie, la mise en marché des produits, les discussions stratégiques et les pourparlers commerciaux avec des acheteurs potentiels et des contreparties en aval.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O1. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée2 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

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1 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025.

2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « progresse », « comme prévu », « ciblant », « continue », « progresser », « pour devenir », « occasion », « nouvelles », « attendu », « déterminée », « au cours des années à venir », « en amont des mises à jour », « en cours », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan, les lettres d'appui non contraignantes de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds, le soutien financier potentiel de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds pour le projet Shaakichiuwaanaan, le placement privé de VW, l'étude de faisabilité mise à jour de la Société ciblée pour le dernier trimestre de l'année civile 2026, et le développement potentiel du projet Shaakichiuwaanaan.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de mettre en œuvre et de réaliser la stratégie de financement en cours pour le projet Shaakichiuwaanaan, la possibilité d'obtenir du soutien financier de la part d'EDC, de KfW IPEX-Bank et d'autres bailleurs de fonds pour le projet Shaakichiuwaanaan, la capacité de la Société de satisfaire toutes les conditions de clôture du placement privé de VW, la capacité de compléter l'étude de faisabilité mise à jour ciblée pour le dernier trimestre de l'année civile 2026, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]