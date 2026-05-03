Faits saillants

Le programme (surnommé « ApplePick ») a utilisé les nombreux blocs minéralisés anguleux de grandes dimensions situés immédiatement en aval glaciaire du principal affleurement à CV5 (c.-à-d. la source), qui ont été concassés sur place et expédiés chez SGS (Lakefield) en tant que matériel d'alimentation à haute teneur (3,61 % Li 2 O) 1 pour traitement dans une usine pilote de SMD.

O) pour traitement dans une usine pilote de SMD. 4,47 tonnes de concentré de spodumène à haute teneur en lithium (6,09 % Li 2 O) et à faible teneur en fer (0,58 % Fe 2 O 3 ) ont été produites à un taux de récupération très élevé (89,0 %) à partir de la pegmatite CV5 dans une usine pilote de séparation en milieu dense (« SMD ») seulement.

à partir de la pegmatite CV5 dans une usine pilote de (« SMD ») seulement. Le concentré produit démontre une fois de plus le potentiel du schéma de traitement par SMD seulement proposé par la Société pour Shaakichiuwaanaan, en raison des éléments suivants : La nature de la minéralisation à haute teneur systématiquement composée de gros cristaux de spodumène, qui contribue aux taux de récupération élevés en ayant recours à un traitement par SMD seulement; et Le renforcement des essais antérieurs démontrant un concentré propre (≥CS5,5) à des taux de récupération élevés (nominalement 70 %), conformément aux plans de développement envisagés dans l'étude de faisabilité et les teneurs d'alimentation moyennes extraites planifiées sur la durée de vie de la mine.

L'approche a permis de générer rapidement et à faible coût du concentré de spodumène à plus grande échelle, sans nécessiter de forage, permettant ainsi de soutenir davantage les futures initiatives de la Société en matière d'approvisionnement de lithium et de produits intermédiaires .

. Les flux de rejets de l'usine pilote de SMD ont aussi généré d'importantes quantités de matériel d'alimentation pour le programme de récupération du tantale de niveau faisabilité, qui est actuellement en cours.

qui est actuellement en cours. Les nouveaux échantillons de matériel d'alimentation à haute teneur en lithium ont généré des données qui viennent étayer une courbe de récupération-teneur en lithium améliorée et indiquent que des taux de récupération plus élevés peuvent être atteints pour le segment à haute teneur de la courbe , comparativement aux hypothèses antérieures, ce qui devrait avoir une incidence favorable sur les résultats de l'étude de faisabilité mise à jour à venir pour la pegmatite CV5, ainsi que ceux de l'évaluation économique préliminaire pour le projet plus large.

, comparativement aux hypothèses antérieures, ce qui devrait avoir pour la pegmatite CV5, ainsi que ceux de l'évaluation économique préliminaire pour le projet plus large. Compte tenu du succès du programme ApplePick, la Société a l'intention de lancer un programme dit « BerryPick », ciblant des échantillons de pollucite en surface pour des essais pilotes à plus grande échelle et la préparation d'un échantillon de concentré, alors qu'elle discute avec des acteurs stratégiques du secteur du césium en aval.

___________________________________ 1 Cette teneur d'alimentation se rapporte à la teneur des blocs provenant de CV5 regroupés en composite et sélectionnés dans le cadre du projet ApplePick et n'est pas représentative de la teneur d'alimentation prévue sur la durée de vie de la mine telle qu'indiquée dans l'étude de faisabilité sur CV5 publiée le 20 octobre 2025.

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration, a déclaré : « Le programme ApplePick démontre une fois de plus le potentiel de notre schéma de traitement par SMD seulement et a surpassé nos attentes en ce qui concerne la teneur, la qualité et les tonnes de concentré produit. C'est un excellent exemple de la pensée novatrice de notre équipe, qui a mené à cette approche pratique et abordable pour générer un échantillon de produit substantiel, sans avoir besoin de procéder à d'importants travaux de forage carotté. »

« En plus de nous permettre de générer des quantités appréciables de concentré de spodumène de notre projet Shaakichiuwaanaan pour soutenir nos initiatives d'approvisionnement et de produits intermédiaires, ApplePick nous a aussi permis de recueillir d'importantes quantités de rejets qui serviront de matériel d'alimentation pour nos programmes d'essais de récupération du tantale de niveau faisabilité », a ajouté M. Smith.

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer la production, par la Société, d'environ 4,47 tonnes de concentré de spodumène à haute teneur (6,09 % Li 2 O, faible teneur en fer) à partir de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Le programme à l'échelle pilote a livré un concentré de spodumène de qualité supérieure, à 6,09 % Li 2 O avec de faibles niveaux de fer et de très hauts taux de récupération (89,0 %), livrant un produit de grande qualité pour faire avancer les discussions concernant des ententes d'approvisionnement et des initiatives de traitement en aval. Ces essais ont aussi fourni des données très utiles pour évaluer la récupération du lithium à partir de matériel d'alimentation à haute teneur, dans la gamme des 3 % Li 2 O.

La propriété Shaakichiuwaanaan abrite l'une des plus grandes ressources minérales (Li, Cs, Ta)2 et réserves minérales (Li)3 pegmatitiques au monde, à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année (accessible à longueur d'année par la route) et du corridor d'infrastructures d'Hydro-Québec. La Société a récemment annoncé une étude de faisabilité robuste axée sur le lithium de la pegmatite CV5, qui positionne le projet en tant que pôle potentiel des minéraux critiques en Amérique du Nord (voir le communiqué de presse daté du 20 octobre 2025).

__________________________________ 2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 3 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.

Production de concentré de spodumène (projet ApplePick)

Au deuxième semestre de 2025, la Société a élaboré une approche innovante afin de produire, à faible coût, de nouvelles quantités de concentré de spodumène de Shaakichiuwaanaan en utilisant une usine pilote de traitement par SMD afin de répondre aux demandes d'échantillons de la part de tiers et soutenir ses propres initiatives de développement de traitement intermédiaire du lithium. Le programme, surnommé « ApplePick », a utilisé des blocs de pegmatite à spodumène bien minéralisés prélevés immédiatement en aval glaciaire du principal affleurement à CV5, qui étaient facilement accessibles par la route praticable en toutes saisons et par des chemins d'accès. En se basant sur l'emplacement des blocs, leurs dimensions et leur angularité, il a été conclu que la source proviendrait du gîte de pegmatite CV5 immédiatement adjacent, et vraisemblablement du principal affleurement.

Approximativement 9,5 tonnes de blocs minéralisés ont été prélevées sur le site à l'aide d'une rétrocaveuse et transportées, via la route praticable en toutes saisons, jusqu'au concasseur mobile de la Société situé adjacent au campement (figures 1 à 3). Les blocs ont été concassés jusqu'à obtenir des morceaux de la taille d'un poing (~10 cm) et placés directement dans des sacs en vrac via le convoyeur du concasseur (figures 4 et 5). Les sacs en vrac ont été expédiés aux installations de SGS Canada à Lakefield (Ontario), où les échantillons ont été concassés à nouveau puis traités dans une usine pilote de séparation en milieu dense (« SMD ») (figures 6 et 7).

L'usine pilote de SMD a produit environ 4,47 tonnes de concentré de spodumène à haute teneur en lithium (6,09 % Li 2 O) et à faible teneur en fer (0,58 % Fe 2 O 3 ) avec un taux de récupération élevé de 89,0 %. Une partie du concentré a ensuite été traitée dans un circuit de séparation magnétique, ce qui s'est soldé par la production de 1,65 tonne de concentré à 6,32 % Li 2 O (0,45 % Fe 2 O 3 ) dans la fraction non magnétique, laissant 2,70 tonnes de concentré à 6,09 % Li 2 O (0,58 % Fe 2 O 3 ) sans séparation magnétique.

Avantages pour le projet Shaakichiuwaanaan

Le programme a produit beaucoup plus de concentré que ce qui avait été anticipé, en partie grâce à la teneur d'alimentation élevée (3,61 % Li 2 O) des blocs regroupés en composites, mais également grâce à l'atteinte de taux de récupération plus élevés que prévu pour le lithium (89,0 %). Il est important de noter que ces travaux ont permis de dérisquer encore davantage le schéma de traitement par SMD seulement proposé par la Société, et fournissent une nouvelle donnée ponctuelle importante sur la courbe de récupération du lithium pour le projet où, normalement, les teneurs d'alimentation dans la gamme des 3 % ne sont pas testées ou ne sont typiquement pas disponibles pour la plupart des projets.

Compte tenu de la teneur des zones à haute teneur Nova (CV5) et Vega (CV13) à Shaakichiuwaanaan, cette donnée représente un ajout précieux à la courbe teneur-récupération et indique que des taux de récupération plus élevés peuvent être obtenus dans le segment à haute teneur de la courbe, comparativement aux hypothèses antérieures. En effet, à une teneur d'alimentation de 2 % Li 2 O, les résultats du projet ApplePick indiquent une courbe de récupération révisée avec une amélioration implicite de la récupération globale de lithium de 2-3 % comparativement aux hypothèses envisagées dans l'étude de faisabilité4. Ces nouvelles données sur la récupération du lithium seront intégrées à l'étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5, ainsi qu'à l'évaluation économique préliminaire pour le projet plus large, dont la publication devrait être annoncée au T4-2026.

Par ailleurs, le programme a fourni à la Société d'importantes quantités de concentré de spodumène afin de faciliter les futures discussions concernant des ententes d'approvisionnement et des initiatives de produits intermédiaires. La disponibilité d'échantillons de concentré (particulièrement pour le traitement par SMD seulement) pour évaluation technique est un élément très précieux pour le développement d'un projet de pegmatite à spodumène car il offre un fondement concret pour les discussions avec des partenaires et des acheteurs potentiels, tout en fournissant du matériel d'alimentation pour l'évaluation d'initiatives en milieu de chaîne.

Un autre avantage du programme ApplePick découle du fait que l'ampleur des essais pilotes de SMD a permis de générer une quantité appréciable de résidus. Comme c'est typiquement le cas pour les pegmatites lithinifères, les résidus contiennent normalement la majeure partie du tantale et doivent être traités séparément pour le récupérer. La Société procède actuellement à un programme de récupération du tantale de niveau faisabilité chez SGS (Lakefield) en utilisant ces résidus comme matériel d'alimentation; ces travaux seront suivis par un programme de variabilité au moyen de carottes de forage de la pegmatite CV5.

__________________________________ 4 Voir le communiqué de presse sur l'étude de faisabilité daté du 20 octobre 2025.

Production d'un concentré de pollucite (projet BerryPick)

Compte tenu du succès du programme ApplePick, la Société évalue actuellement différentes possibilités de prélever en surface un échantillon plus imposant de pegmatite à pollucite (césium) sur la propriété. Ce projet, surnommé « BerryPick », servirait un objectif similaire à celui d'ApplePick, en permettant la production d'un volume plus important d'échantillons de concentré de pollucite (c.-à-d. plusieurs centaines de kilogrammes à une tonne) pour soutenir les futures discussions d'approvisionnement ainsi que l'évaluation de produits de césium en milieu de chaîne ou en aval.

Le projet BerryPick en est aux premières étapes de planification; des emplacements à CV13 et CV12 (voir la figure 1 ci-dessous) sont ciblés, où de la pollucite a été cartographiée en surface et de fortes teneurs ont été documentées5 par échantillonnage en rainures. Les indices de pollucite sont très rares et typiquement beaucoup plus petits que les indices de pegmatite lithinifère, ce qui rend le prélèvement d'échantillons d'envergure plus difficile mais aussi très utile. Contrairement à la plupart des projets, à Shaakichiuwaanaan, plusieurs sites d'échantillonnage en surface offrent de bonnes perspectives pour un programme d'échantillonnage plus important en surface, comme celui envisagé pour BerryPick.

Par ailleurs, le tri de minerai par transmission de rayons X (« XRT ») utilisant une fraction granulométrique différente/plus grossière contribuera au développement et à la conception finale du schéma de récupération de la pollucite.

___________________________________ 5 Voir les communiqués de presse datés du 2 mars et du 9 avril 2025.

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O6. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée7 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

___________________________________ 6 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 7 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « potentiel », « schéma », « plan », « soutenir davantage », « futur », « peuvent être atteints », « prévu », « à venir », « a l'intention », « ciblant », « développement », « procéder », « servirait », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la capacité (i) de l'approche du programme ApplePick de générer rapidement et à faible coût du concentré de spodumène à plus grande échelle, sans nécessiter de forage, permettant ainsi de soutenir davantage les futures initiatives de la Société en matière d'approvisionnement de lithium et de produits intermédiaires, (ii) de compléter le programme de récupération du tantale de niveau faisabilité, (iii) d'atteindre des taux de récupération plus élevés, (iv) d'avoir une incidence favorable sur les résultats de l'étude de faisabilité mise à jour à venir pour la pegmatite CV5, ainsi que ceux de l'évaluation économique préliminaire pour le projet plus large, (v) du programme BerryPick de cibler des échantillons de pollucite en surface pour des essais pilotes à plus grande échelle, la préparation et la publication d'une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium en tant que coproduits, la capacité de mener à terme une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. Les échantillons qui ont été traités par SMD étaient composés de blocs anguleux de pegmatite à spodumène dont la source interprétée proviendrait de la pegmatite CV5.

Les blocs étaient situés immédiatement en aval glaciaire au sud-ouest du principal affleurement de la pegmatite CV5 et étaient de dimensions similaires, situés à proximité immédiate les uns des autres et exposés en surface.

En se basant sur l'emplacement, les dimensions, l'angularité et la minéralogie des blocs, ainsi qu'une compréhension des mouvements glaciaires dans la région, la source est interprétée, avec un haut degré de certitude, comme étant la pegmatite CV5, et vraisemblablement le principal affleurement.

Par conséquent, bien qu'il ne s'agisse pas d'échantillons in situ , en se basant sur leur emplacement, leurs dimensions, leur angularité et leur minéralogie, les blocs sont considérés comme étant raisonnablement représentatifs du corps de pegmatite CV5 puisque ce dernier est, avec un haut degré de certitude, leur source interprétée.

Les blocs ont été sélectionnés en fonction du pourcentage estimé de spodumène puisque le principal objectif était de maximiser la quantité de concentré de spodumène produit. Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. Les blocs ont été concassés sur place à l'aide d'un concasseur mécanique, jusqu'à environ 10 cm, et regroupés en composites dans des sacs en vrac pour le transport. Au laboratoire (SGS Lakefield, ON), les échantillons reçus ont subi une autre étape de concassage et ont été tamisés à -9,5 mm/+0,8 mm pour servir comme matériel d'alimentation du circuit de SMD. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. Le concentré de SMD a subi une procédure de préparation analytique standard aux installations de SGS Canada à Lakefield. Les échantillons ont ensuite été analysés par fusion au borate de lithium et fluorescence X (« XRF ») pour roche totale / oxydes (code GC_XRF72MET), à l'eau régale et ICP-MS (code GC_IMS91AC2) pour analyse multiélémentaire, et par dissolution à quatre acides et ICP-OES pour analyse multiélémentaire (code GC_ICP92A50).

La Société s'est fiée aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire.

Les méthodes d'essai sont considérées appropriées pour le niveau d'évaluation et les résultats ciblés. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué.

Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. La formule utilisée est : Li 2 O = Li × 2,153. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. Les blocs ont été prélevés dans un champ situé aux coordonnées approximatives suivantes : 570039 E, 5930560 N tel que déterminé par un GPS portable.

Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18.

La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité.

La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. Les échantillons servant de matériel d'alimentation pour le traitement par SMD étaient composés de blocs anguleux de pegmatite à spodumène prélevés dans le même champ de blocs immédiatement en aval glaciaire au sud-ouest du principal affleurement de la pegmatite CV5. La source de ces blocs est interprétée, avec un haut degré de certitude, comme étant la pegmatite CV5, et vraisemblablement le principal affleurement.

Comme les blocs sont par définition non en place, les données qui en découlent ne sont pas suffisantes pour servir dans le cadre d'une estimation de ressources minérales.

Plusieurs blocs ont été regroupés en un seul échantillon aux fins des essais de SMD en usine pilote. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. L'échantillon servant aux essais est resté en possession de SGS Canada Inc. puisque ces derniers ont effectué les essais ainsi que l'analyse géochimique. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025.

De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.

La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre juillet 2026 et juillet 2028. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet.

Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).

L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5, CV8, CV12 et CV13 sont situées au sein du corridor CV.

Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »). La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al. Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : Estant et nordant du collet du sondage Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage Pendage et azimut du sondage Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société. Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. Les résultats sont présentés de façon équilibrée. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. Les essais de traitement pilote (utilisant des carottes de forage et des blocs) ont collectivement produit, à ce jour, plus de 4,5 tonnes de concentré de spodumène à des teneurs supérieures à 5,5 % Li 2 O.

La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5.

La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002).

La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale.

Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt. Cela devrait inclure du forage d'expansion et du forage intercalaire.

D'autres travaux de forage sont anticipés en appui au développement des pegmatites CV5 et CV13 (ressources, géotechnique, géomécanique, hydrogéologique).

Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

Les travaux de prospection, d'échantillonnage de roches et de cartographie en surface devraient se poursuivre sur l'ensemble de la propriété en ciblant les pegmatites LCT.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]