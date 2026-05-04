MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - 5 mai 2026 - Sydney, Australie

FAITS SAILLANTS

Figure 1 : Localisation du projet Shaakichiuwaanaan et des infrastructures régionales. (Groupe CNW/PMET Resources Inc.) Figure 2 : Centrale LG-4 et corridor de lignes électriques proposé pour le projet Shaakichiuwaanaan. (Groupe CNW/PMET Resources Inc.)

L'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social (EIEMS) pour le projet Shaakichiuwaanaan a été déposée auprès des autorités fédérales et provinciales le 31 mars 2026 : L'EIEMS fédérale déposée a été jugée complète par l'AEIC et la première période de consultation publique prévue par la loi est actuellement en cours et se déroulera jusqu'au 28 mai 2026. L'EIEMS provinciale déposée progresse au travers du processus d'examen COMEV/COMEX.

le 31 mars 2026 : L'étude de faisabilité mise à jour axée sur le lithium-tantale à CV5 et l'EEP/étude préliminaire parallèle axée sur le lithium-césium-tantale pour le projet plus large (CV5 + CV13) progressent comme prévu et devraient être finalisées au T4-2026.

et devraient être finalisées au T4-2026. La demande d'échantillonnage en vrac à CV5 est actuellement sous étude (~50 000 tonnes) et la rétroaction du COMEX est attendue au T2-2026 : L'ingénierie du projet continue de progresser afin que celui-ci soit prêt à démarrer d'ici la fin de l'année.

La demande d'alimentation électrique a été déposée auprès d'Hydro-Québec et son évaluation est en cours : Le poste Tilly et la centrale La Grande-4 (LG-4) d'Hydro-Québec sont situés à seulement ≈45 km du projet; l'emplacement est idéal et constitue une source potentielle d'énergie renouvelable et abordable pour le projet Shaakichiuwaanaan.

et son évaluation est en cours :

Ken Brinsden, PDG de la Société, a déclaré : « À peine quatre ans après le premier sondage foré à CV5 en novembre 2021, nous avons livré l'étude de faisabilité axée sur le lithium et déposé la documentation finale de l'EIEMS en vue de l'autorisation d'exploitation minière, ce qui témoigne de la qualité de l'actif et de l'équipe qui le porte. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque nous continuons de faire avancer le projet au travers des étapes critiques pour arriver à une décision d'investissement définitive. »

« Si on regarde son envergure, sa teneur et son positionnement stratégique, Shaakichiuwaanaan a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des plus grands projets de minéraux critiques au monde, ici même au Québec, et ainsi soutenir les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et mondiales. Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient dans les secteurs de l'énergie et des minéraux critiques, cela représente une formidable occasion pour le Québec et le Canada de prendre la pole position dans l'approvisionnement futur en lithium, en césium et en tantale sur les marchés mondiaux », a ajouté M. Brinsden.

RESSOURCES PMET INC. (LA « SOCIÉTÉ » OU « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'émettre une mise à jour sur l'état d'avancement de ses travaux en lien avec l'obtention des permis, les études et les infrastructures pour la propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. D'importants progrès ont été réalisés concernant les composantes critiques de la démarche de développement du projet, notamment au niveau de l'autorisation pour l'exploitation minière, les études d'ingénierie optimisées, la demande d'échantillonnage en vrac, ainsi que certains aspects essentiels à la livraison du projet comme la demande d'alimentation électrique à partir du réseau d'Hydro-Québec.

La propriété Shaakichiuwaanaan abrite l'une des plus grandes ressources minérales (Li, Cs, Ta)1 et réserves minérales (Li)2 pegmatitiques au monde, à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor d'infrastructures de lignes électriques, et est accessible à longueur d'année par la route (voir la figure 1 ci-dessous). La Société a récemment annoncé une étude de faisabilité robuste axée sur le lithium de la pegmatite CV5, qui positionne le projet en tant que pôle potentiel des minéraux critiques en Amérique du Nord (voir le communiqué de presse daté du 20 octobre 2025).

EXAMEN DE LA DOCUMENTATION DE L'EIEMS

La Société a déposé la documentation à l'appui de l'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social (EIEMS) du projet Shaakichiuwaanaan le 31 mars 2026. Le dépôt de l'EIEMS est une exigence règlementaire critique en vertu du chapitre 22 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et des processus de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC).

Ces dépôts, en parallèle à l'étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 publiée vers la fin-2025, forment les deux piliers du processus d'autorisation gouvernementale pour l'exploitation minière. Collectivement, ces documents décrivent en détail la viabilité technique, les précautions environnementales et l'intégration sociale du projet minier hybride, à ciel ouvert et souterrain, proposé.

Processus fédéral - AEIC

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de l'AEIC, a désormais jugé l'EIEMS du projet Shaakichiuwaanaan comme étant « complète » conformément aux lignes directrices émises antérieurement pour la préparation de l'EIEMS. Cela marque une autre étape importante du processus d'obtention des permis pour la Société.



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1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

2 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.

L'AEIC a maintenant lancé des consultations publiques officielles et invite les communautés, les autorités règlementaires et les parties prenantes du projet à émettre leurs commentaires; cette étape devrait se dérouler jusqu'au 28 mai 2026. De plus amples détails sur le processus fédéral d'examen de l'AEIC pour le projet minier Shaakichiuwaanaan sont disponibles sur le portail du Registre canadien d'évaluation d'impact à l'adresse : https://iaac-aeic.gc.ca.

Processus provincial - COMEX/COMEV

L'EIEMS déposée par Ressources PMET est actuellement sous étude, conformément au processus d'examen COMEX/COMEV, et de nouvelles mises à jour sont attendues sous peu. La Société accueillera favorablement les commentaires des comités alors qu'elle poursuit ses efforts pour faire avancer et dérisquer le projet.

La Société reste déterminée à maintenir la transparence et le bon déroulement du processus d'approbation, en collaborant étroitement avec tous les niveaux de gouvernement, ce qui inclut la Nation Crie, afin de mettre en production cet actif unique en son genre au cours des années à venir.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ MISE À JOUR (CV5) / EEP-ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (CV5 + CV13)

L'équipe géologique interprète et travaille actuellement avec les données de forage annoncées antérieurement en vue de faire avancer les modèles géologiques des pegmatites et des roches encaissantes pour l'ensemble du projet. Les travaux sont d'abord axés sur les pegmatites CV5 et CV13 - incluant les zones de césium Vega, Rigel et Helios - en amont des mises à jour des modèles de blocs respectifs et des estimations de ressources minérales.

Ces modèles révisés serviront à étayer une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire (EEP) pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale. Le plus grand niveau de détail des ressources contribuera aussi grandement aux efforts de conception et d'ingénierie détaillée en cours pour les infrastructures souterraines du projet d'échantillonnage en vrac.

TANT L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ MISE À JOUR AXÉE SUR LE LITHIUM-TANTALE À CV5 QUE L'EEP/ÉTUDE PRÉLIMINAIRE PARALLÈLE AXÉE SUR LE LITHIUM-CÉSIUM-TANTALE DU PROJET PLUS LARGE (CV5 + CV13) CONTINUENT DE PROGRESSER COMME PRÉVU ET DEVRAIENT ÊTRE FINALISÉES AU T4-2026.

DEMANDE D'ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC

La Société poursuit activement ses efforts pour obtenir les permis requis pour un échantillonnage en vrac souterrain à CV5, ciblant des échantillons (50 000 tonnes) dans les niveaux supérieurs de la mine souterraine proposée, la zone à haute teneur Nova et des zones connues de césium sous forme de pollucite. Le projet d'échantillonnage en vrac fait l'objet d'une demande de non-assujettissement au processus d'EIEMS, et la décision du COMEV à cet égard est attendue au cours du trimestre se terminant en juin. Entretemps, l'ingénierie du projet continue de progresser afin d'obtenir les autres permis requis pour certaines activités détaillées en lien avec le projet d'échantillonnage en vrac, l'objectif étant que le projet soit prêt à démarrer d'ici la fin de l'année.

DEMANDE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUPRÈS D'HYDRO-QUÉBEC

La Société a maintenant officiellement déposé sa demande d'alimentation électrique pour le projet Shaakichiuwaanaan, via le processus d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a accusé réception de la demande et procède à son examen.

L'accès à l'électricité d'Hydro-Québec offre d'importants avantages concurrentiels. D'abord, le coût énergétique est très abordable (estimé à environ 5,3 ¢/kWh dans l'étude de faisabilité axée sur le lithium à CV5), et en tant que source d'énergie renouvelable, l'empreinte carbone est comparativement négligeable. L'attribution finale d'électricité de la part d'Hydro-Québec fait l'objet d'évaluations et d'examens techniques, ainsi que d'une analyse de la pertinence du projet par rapport à d'autres demandes d'alimentation électrique concurrentes.

La Société est d'avis que la grande proximité du projet Shaakichiuwaanaan à la centrale La Grande-4 (LG-4) (voir la figure 2 ci-dessous) ainsi qu'au poste Tilly et aux infrastructures associées, en font un client idéal puisque Shaakichiuwaanaan ne sera pas confronté à d'importantes pertes liées au vaste réseau de lignes de transmission ni aux contraintes d'infrastructures affectant potentiellement de nombreux projets situés plus au sud. Cet élément, combiné au fait que le projet s'aligne sur les objectifs du Québec en ce qui a trait aux chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, constitue un argument de poids en faveur de sa demande d'alimentation électrique auprès d'Hydro-Québec.

PERSONNE QUALIFIÉE/COMPÉTENTE

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À PROPOS DE RESSOURCES PMET INC.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O3. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée4 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).



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3 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025.

4 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « progresse », « comme prévu », « ciblant », « continue », « progresser », « décision d'investissement définitive », « pour devenir », « occasion », « nouvelles », « attendu », « déterminée », « au cours des années à venir », « en amont des mises à jour », « en cours », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant le dépôt de l'EIEMS, l'étude de faisabilité mise à jour axée sur le lithium-tantale à CV5 et l'EEP/étude préliminaire parallèle axée sur le lithium-césium-tantale du projet plus large (CV5 + CV13), les demandes d'échantillonnage en vrac et d'alimentation électrique auprès d'Hydro-Québec, la mise en production du projet et le potentiel d'exploration et de mise en valeur du projet.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium en tant que coproduits, la capacité de mener à terme une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale, la capacité d'obtenir l'approbation pour l'initiative d'échantillonnage en vrac et pour l'alimentation électrique d'Hydro-Québec, l'obtention de toutes les approbations règlementaires requises, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE (RÈGLES D'INSCRIPTION DE L'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]