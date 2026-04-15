MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - 16 avril 2026 - Sydney, Australie

Koch Technology Solutions, une division de Koch Inc., évaluera des avenues de traitement avancé pour les ressources en césium d'importance mondiale de PMET

Figure 1 : Ressources à Shaakichiuwaanaan et pegmatite CV13 (césium). (Groupe CNW/PMET Resources Inc.) Figure 2 : Meilleurs résultats de forage à la pegmatite CV13 (césium). (Groupe CNW/PMET Resources Inc.)

Faits saillants

Lancement d'un programme stratégique d'essais sur le césium avec Koch Technology Solutions, une division de Koch Inc. - l'une des plus grandes entreprises à capital fermé des États-Unis.

Le programme d'essais vise à convertir les concentrés de pollucite riches en césium de Shaakichiuwaanaan en divers produits chimiques à base de césium à haute valeur ajoutée .

Le programme évaluera les techniques de récupération innovantes de Koch Technology Solutions en utilisant leurs méthodes exclusives pour la production de produits chimiques à base de césium.

Cette approche stratégique offre une voie d'accès potentielle aux chaînes d'approvisionnement industrielles américaines desservant des secteurs clés comme la défense, l'espace, l'énergie et l'électronique de pointe.

Fondée en 1940, Koch Inc. est présente dans des secteurs tels que le raffinage, les produits chimiques, l'énergie et la technologie, et emploie plus de 120 000 personnes à travers le monde.

Ce programme soutient le développement potentiel d'une nouvelle gamme de produits à forte marge provenant de Shaakichiuwaanaan, parallèlement au lithium, créant ainsi un élan commercial suite à la découverte de césium réalisée par PMET.

Après la publication de ses ressources en césium, PMET a continué à explorer des débouchés commerciaux et des opportunités liées aux chaînes d'approvisionnement afin de maximiser la valeur de cette découverte.

Le chef de la direction, président et directeur général de PMET, Ken Brinsden, a déclaré : « Shaakichiuwaanaan abrite ce qui, à notre avis, constitue la plus importante découverte de césium à l'échelle mondiale, marquée tant par son ampleur incroyable que par ses teneurs élevées, et ce programme représente un important pas en avant pour concrétiser son plein potentiel commercial. En travaillant avec Koch Technology Solutions, nous aurons accès à une expertise industrielle, y compris des capacités démontrées dans le domaine des minéraux critiques, ainsi qu'un portefeuille de technologies de traitement innovantes. »

« Il est important de noter que cette initiative nous permettra d'explorer des possibilités de produire des produits chimiques à base de césium à haute valeur ajoutée, ce qui pourrait ultimement positionner PMET comme un fournisseur incontournable pour des industries critiques comme la défense, l'aérospatiale, l'énergie et les technologies de pointe. »

« Grâce à ce programme, PMET renforce son exposition à l'importance des minéraux critiques sur le marché clé des États-Unis, nous offrant ainsi l'occasion de tirer un bien plus grand profit de cette découverte rare et stratégiquement importante en collaborant avec un acteur de premier plan de l'industrie américaine », a ajouté M. Brinsden.

Garrett Krall, responsable du secteur des minéraux critiques chez Koch Technology Solutions, a déclaré : « Ce programme combine les atouts distincts de KTS et de PMET pour mettre de l'avant une approche innovante dans l'extraction des minéraux critiques. Ce projet reflète le type de défi que KTS est particulièrement bien placée pour relever, en appliquant notre technologie de traitement et notre expertise technique aux côtés de PMET afin d'élaborer une approche qui permettra de concrétiser la valeur d'une importante source d'approvisionnement en minéraux critiques. »

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer le lancement d'un programme stratégique d'essais avec Koch Technology Solutions (« KTS »), une division du grand conglomérat américain Koch Inc., visant à évaluer des avenues de traitement avancé de produits chimiques à base de césium dérivés des concentrés de pollucite de son projet Shaakichiuwaanaan, détenu à 100 % par la Société et situé dans la région de la Baie-James au Québec, Canada.

En plus de constituer l'une des plus grandes ressources minérales de pegmatite de lithium-tantale1 et réserves minérales de pegmatite lithinifère2 au monde, la propriété Shaakichiuwaanaan renferme également la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite en place au monde, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées). La pegmatite CV13, qui encaisse les ressources minérales de césium, est située à environ 3 km dans la continuité latérale de la pegmatite CV5, qui se trouve à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga et du corridor des infrastructures de lignes électriques et qui est accessible à longueur d'année par la route (figure 1).

____________________________ 1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 2 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.

La minéralisation en pollucite (le minéral qui contient du césium) est présente dans plusieurs zones au sein de la pegmatite CV13 - Vega, Rigel et Helios (figure 2). Les travaux de forage réalisés jusqu'à maintenant ont démontré son ampleur et ses teneurs remarquables, et la minéralisation reste ouverte dans plusieurs secteurs (voir le communiqué de presse du 18 mars 2026). Cet enrichissement unique positionne la Société comme un futur chef de file potentiel de l'approvisionnement en césium - l'un des minéraux critiques les plus rares et stratégiquement importants au monde.

Le programme d'essais mené en collaboration avec KTS a été élaboré dans le cadre d'un partenariat stratégique qui s'est développé à la suite d'études menées par la Société sur le secteur du césium, de pourparlers commerciaux et de recherches. Ce programme tirera parti des capacités démontrées de KTS en ingénierie, en développement et en commercialisation de technologies d'extraction de minéraux critiques, afin de produire une gamme de composés chimiques à base de césium à valeur ajoutée.

Le programme d'essais proposé - qui s'échelonnera sur environ quatre mois - devrait générer des débouchés pour la transformation des concentrés de pollucite de Shaakichiuwaanaan en divers composés chimiques à base de césium à valeur ajoutée.

La Société est motivée à envisager la production de produits chimiques à base de césium à valeur ajoutée (en collaboration avec des partenaires clés) afin de déterminer la meilleure stratégie pour tirer le maximum de valeur de ses ressources en césium d'importance mondiale et des concentrés de pollucite (le minéral qui contient du césium) qui pourraient être produits sur le site.

À propos de Koch Technology Solutions

Koch Technology Solutions est un leader dans le domaine des licences technologiques, offrant aux titulaires de licences qui déploient les technologies de son portefeuille des gains d'efficacité opérationnelle et une meilleure rentabilité de leurs investissements. Avec son réseau mondial, sa longue expérience et son expertise dans le domaine, KTS tire davantage de force de sa position au sein de Koch Engineered Solutions (KES). Ce soutien renforce sa capacité à collaborer avec des entreprises développant des technologies de traitement chimique, à créer des solutions de licence intéressantes en vue de leur déploiement commercial et à introduire sur le marché la prochaine génération de technologies.

À propos de Koch Inc.

Koch Inc. est l'une des plus grandes entreprises à capital fermé au monde; son siège social est situé à Wichita, au Kansas, et son chiffre d'affaires annuel dépasse les 125 milliards de dollars américains. Elle est constituée d'un groupe diversifié d'entreprises impliquées dans la fabrication, l'agriculture, les pâtes et papiers, l'emballage, les produits de consommation, les matériaux de construction, le verre, les composants automobiles, le raffinage, les énergies renouvelables, les produits chimiques et les polymères, l'électronique, les logiciels, les solutions réseau, les technologies de santé, les technologies de pointe, les services de projet, le recyclage, les chaînes d'approvisionnement et la logistique, le négoce de matières premières, l'immobilier et les investissements. Depuis 2003, les sociétés du groupe Koch ont investi plus de 190 milliards de dollars dans la croissance et l'amélioration de leurs activités. Présentes dans plus de 50 pays, les sociétés du groupe Koch emploient près de 120 000 personnes dans le monde, dont près de la moitié aux États-Unis. Pour plus d'actualités et d'informations, consultez www.kochinc.com.

Prochaines étapes

Le programme d'essais élaboré en partenariat avec Koch Technology Solutions devrait se dérouler au cours des quatre prochains mois environ; à l'issue de celui-ci, des avenues de traitement préliminaires devraient avoir été mises au point en vue de la production de produits chimiques à base de césium à valeur ajoutée à partir des concentrés de pollucite de Shaakichiuwaanaan.

Parallèlement, et en s'appuyant sur la relation établie avec Koch Inc., la Société continuera d'évaluer tant les futurs produits potentiels que leur interaction avec le marché du césium en aval. Cela inclura des débouchés de produits dans des secteurs industriels comme le pétrole et le gaz, les catalyseurs et les produits pharmaceutiques.

D'autres études sont également en cours concernant l'utilisation potentielle de produits à base de césium à valeur ajoutée dans le secteur émergent des panneaux solaires terrestres, où les panneaux de nouvelle génération pourraient inclure du césium afin d'améliorer leur rendement énergétique.

À CV13, les travaux d'exploration et de mise en valeur des ressources se poursuivront dans le cadre de la campagne de forage proposée par la Société pour 2026, afin de poursuivre la délimitation et l'expansion des découvertes annoncées antérieurement à Vega, Rigel et Helios. Une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour les zones de césium, intégrant tous les résultats de forage jusqu'à la fin de 2025, devrait être annoncée au deuxième semestre de 2026.

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O3. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée4 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

____________________________ 3 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 4 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « viser », « constituer », « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intention », « attentes », « émergent », « anticiper », « potentiel », « capacité », « additionnel », « perspectives », « estimation », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », « en cours », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la capacité de convertir les concentrés de pollucite riches en césium en divers produits chimiques à base de césium à haute valeur ajoutée, l'existence d'une voie d'accès potentielle aux chaînes d'approvisionnement industrielles américaines desservant des secteurs clés comme la défense, l'espace, l'énergie et l'électronique de pointe, la capacité de soutenir le développement potentiel d'une nouvelle gamme de produits à forte marge provenant de Shaakichiuwaanaan, parallèlement au lithium, la capacité de concrétiser le plein potentiel commercial de la découverte de césium à Shaakichiuwaanaan, la capacité de produire des produits chimiques à base de césium à valeur ajoutée à partir des concentrés de pollucite de Shaakichiuwaanaan, les futurs produits potentiels ainsi que leur interaction avec le marché du césium en aval et l'utilisation potentielle de produits à base de césium à valeur ajoutée dans le secteur émergent des panneaux solaires terrestres, où les panneaux de nouvelle génération pourraient inclure du césium afin d'améliorer leur rendement énergétique.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément aux règles d'inscription 5.8 et 5.9 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Les résultats d'exploration dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncés par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.7 de l'ASX dans un communiqué de presse daté du 18 mars 2026 et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]