Ressources numériques de BAnQ : la consultation en ligne toujours en forte hausse

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a connu une hausse de fréquentation de son portail de 7 % en 2019, avec 7,6 millions de visites en ligne. Cette hausse est due notamment aux bonifications de BAnQ numérique, qui a connu une augmentation d'achalandage de 40 % en 2018, à laquelle est venue s'ajouter une croissance de 33 % en 2019. Lancé en octobre 2015, BAnQ numérique, une plateforme accessible via le portail Web de BAnQ, vise à faciliter la découverte des contenus culturels québécois et rassemble en un seul endroit l'ensemble des collections numériques de BAnQ.

Ces hausses s'expliquent en partie par les efforts de numérisation et de mise en ligne du patrimoine documentaire québécois, soutenus par le Plan culturel numérique du Québec,

mais aussi par l'amélioration de l'offre de ressources numériques, comme les bases de données et les livres numériques que le public peut emprunter gratuitement.

« Nous sommes heureux de constater que les efforts en investissement numérique déployés par BAnQ ces dernières années portent fruit. Plus que jamais, le numérique est un outil puissant pour joindre l'ensemble des Québécois. Qu'ils soient à Rimouski, à Trois-Rivières ou à Gatineau, les citoyens peuvent notamment apprécier la richesse de leur patrimoine culturel et se l'approprier. Nous continuons d'être attentifs aux nouvelles tendances en consommation culturelle numérique et à adapter nos services à nos clientèles hyperconnectées », a indiqué Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Du nouveau pour les utilisateurs de BAnQ en ligne

Le portail Web de BAnQ facilite l'accès à l'information, la découverte, la recherche, le divertissement, le partage et l'enrichissement des connaissances de ses usagers. Des bonifications y ont récemment été apportées, guidées par la volonté de placer le citoyen au centre de l'offre et d'améliorer son expérience en ligne. Parmi celles-ci :

la nouvelle section Activités, jumelée à une billetterie plus conviviale;

un moteur de recherche optimisé pour faciliter la recherche;

des menus allégés pour simplifier la navigation;

l'accès aux blogues de BAnQ, dont la forme a été adaptée aux appareils mobiles;

la libre utilisation de 200 000 documents du domaine public tirés des fonds et collections de l'institution, dont des cartes postales, des photographies et des livres anciens, une avancée significative pour les citoyens comme pour le milieu documentaire québécois.

Parmi les changements à venir au cours des prochains mois, BAnQ facilitera l'abonnement à ses services à distance ainsi que l'accès aux livres numériques.

Les améliorations précédentes s'inscrivent dans le cadre d'un chantier majeur de BAnQ pour les prochaines années, soit la refonte complète de son portail Web.



Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

