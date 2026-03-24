Ressources Intermédiaires : La ministre Bélanger « pas contente » du temps que prennent les négociations de l'ARIHQ

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre d'une interpellation intitulée Le laisser-aller de longue durée : symbole de l'échec caquiste envers les aînés qui s'est tenue à la Commission des relations avec les citoyens le 20 mars dernier, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a reconnu publiquement la lenteur des négociations entourant l'Entente nationale avec l'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ), laquelle est échue depuis près d'un an.

Interpellée par la députée de La Pinière, Linda Caron, la ministre a affirmé ne pas être satisfaite de la situation actuelle, déclarant : « je ne suis pas contente du temps que ça prend », tout en ajoutant qu'elle « veut que ça se règle rapidement ». La Ministre a également réitéré que le modèle des RI est un rouage essentiel dans l'offre d'hébergement et que le gouvernement souhaite continuer de développer ce modèle.

Passer de la parole aux actes

Le fait que la ministre Sonia Bélanger se dise publiquement insatisfaite du déroulement des négociations et qu'elle affirme vouloir que le choses se règlent rapidement doit se traduire par un changement d'approche du gouvernement à la table des négociations. Pour l'ARIHQ, il s'agit d'un aveu politique majeur qui confirme que la situation actuelle n'est plus tenable et que les délais sont désormais reconnus comme inacceptables au plus haut niveau.

« La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, reconnaît que les délais sont excessifs et qu'elle souhaite un règlement rapide. Or, si les négociations n'avancent pas, c'est surtout parce qu'elles s'inscrivent dans un cadre rigide et qu'on ne sent pas de réelle volonté de la part du MSSS et du Conseil du trésor de s'attaquer aux enjeux qui fragilisent notre réseau et qui freinent son développement », affirme Carl Veilleux, président du conseil d'administration de l'ARIHQ.

« Il faut maintenant que les mandats nécessaires soient donnés à la table pour qu'on puisse avancer et conclure une Entente nationale qui permettra de faire face à l'augmentation des besoins de la population au cours des prochaines années », ajoute Carl Veilleux.

Un réseau essentiel maintenu dans l'incertitude

Lors de l'interpellation, la députée Linda Caron a rappelé que les négociations stagnent depuis près d'un an, alors que plusieurs Ressources Intermédiaires vivent une situation financière critique. Plus de 5 500 personnes sont toujours en attente d'une place en RI, malgré le fait que le réseau pourrait contribuer davantage à l'offre d'hébergement si une entente était conclue rapidement.

« Reconnaître que le modèle est essentiel, c'est important. Mais sans entente, sans financement adéquat et sans vision claire, le réseau demeure fragilisé, et ce sont les personnes vulnérables et leurs familles qui en paient le prix », souligne Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ.

Le gouvernement sait que le financement est insuffisant

Pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement a dû investir plus de 1,15 millions de dollars par le biais de la Société du Plan Nord pour permettre la construction d'une nouvelle RI à Sept-Îles. Cet investissement était nécessaire pour que le projet soit viable financièrement, alors le gouvernement sait très bien que les paramètres actuels ne permettent plus de construire de nouvelles ressources sans financement additionnel.

« Nous sommes tous favorables à la construction de nouvelles RI, particulièrement en région où les besoins sont criants. Mais plutôt que de régler les problèmes à la pièce, le Conseil du trésor devrait avoir une vision d'ensemble pour tout le territoire et bonifier le financement des Ressources Intermédiaires dans notre Entente nationale », affirme Carl Veilleux.

À propos de l'ARIHQ

L'ARIHQ rassemble et soutient 1 200 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit principalement de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou une problématique de santé mentale. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Information : Simon Telles, Directeur des affaires juridiques et gouvernementales, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514-742-2883