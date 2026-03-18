Budget du Québec 2026-2027 : le gouvernement n'a aucun plan pour les Ressources Intermédiaires

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Pour une quatrième année consécutive, le budget du Québec ne prévoit aucune mesure pour soutenir les Ressources Intermédiaires (RI). Malgré les alertes répétées de l'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ), le gouvernement persiste à négliger un réseau essentiel qui héberge pourtant plus de 20 000 personnes vulnérables et qui pourrait, avec un financement adéquat, en accueillir des milliers de plus.

Bien que les RI soient un acteur de premier plan de notre réseau public, elles ne méritent même pas une ligne dans les 524 pages des crédits budgétaires. À moins de faire une demande d'accès à l'information, impossible de connaitre l'évolution des budgets de notre secteur. L'ARIHQ dénonce vigoureusement ce manque de transparence de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette absence totale de considération et de soutien ne relève plus de l'oubli, mais bien d'un choix politique dont la responsabilité incombe directement à la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. En refusant d'agir, le gouvernement se prive volontairement d'un levier efficace, humain et économiquement avantageux pour répondre à la crise de l'itinérance et de l'hébergement avec soins et services.

« Ce budget confirme ce que nous dénonçons depuis trop longtemps : les Ressources Intermédiaires ne font tout simplement pas partie des priorités du gouvernement. Pourtant, elles représentent une solution immédiatement disponible pour désengorger le réseau et répondre aux besoins de la population », affirme Carl Veilleux, président du conseil d'administration de l'ARIHQ.

Des personnes vulnérables et des proches aidants laissés seuls

Derrière les lignes budgétaires et les négociations qui piétinent, ce sont des personnes vulnérables qui voient leur accès à un milieu de vie stable et sécurisant retardé, compromis, voire annulé. Cette inaction a également un coût humain considérable pour les proches aidants, majoritairement des femmes, qui doivent combler les lacunes du système au prix de leur santé, de leur équilibre familial et de leur sécurité financière.

« Chaque place qui n'est pas créée en Ressource Intermédiaire, c'est une personne qui attend inutilement, une famille qui s'épuise et un proche aidant qui porte seul une responsabilité qui devrait être assumée collectivement. Le statu quo actuel a un coût humain que le gouvernement ne peut plus ignorer », dénonce Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ.

Un réseau fragilisé, mais prêt à faire partie de la solution

Les RI traversent une période critique. La hausse soutenue des coûts d'opération, l'absence d'indexation adéquate du financement et l'expiration de l'Entente nationale depuis le 31 mars 2025 fragilisent la stabilité financière de nombreux milieux. Certaines RI sont en difficulté réelle, et le risque de fermetures est bien présent.

Selon les données colligées par l'ARIHQ, plus de 5 500 personnes sont actuellement en attente d'une place en RI. Or, le réseau dispose d'un potentiel de développement concret :

84 % des propriétaires de RI pourraient accueillir de nouveaux résidents en moins de deux ans si un financement adéquat était accordé selon un sondage commandé par l'ARIHQ à la firme Léger;

des propriétaires de RI pourraient accueillir de nouveaux résidents en moins de deux ans si un financement adéquat était accordé selon un sondage commandé par l'ARIHQ à la firme Léger; des milliers de places pourraient être créées rapidement, sans alourdir le Plan québécois des infrastructures.

« Le paradoxe est frappant : alors que certains milieux de vie sont fragilisés, le réseau des RI est prêt à faire plus, rapidement, efficacement et à moindre coût pour l'État. Ce potentiel demeure inexploité uniquement par manque de volonté politique », ajoute Mme Charpentier.

Les personnes candidates à la chefferie de la CAQ doivent agir

Dans le contexte de la course à la chefferie de la CAQ et de l'entrée en fonction d'un nouveau ou d'une nouvelle première ministre le 12 avril prochain, l'ARIHQ lance un appel direct aux personnes aspirant à diriger le gouvernement.

« Nous interpellons directement Madame Christine Fréchette et Monsieur Bernard Drainville. Le dossier des Ressources Intermédiaires représente une occasion réelle de poser un geste structurant dès le début d'un nouveau leadership. Les négociations stagnent, le réseau s'essouffle, mais les solutions sont sur la table. Il est temps qu'une intervention politique vienne débloquer la situation et permette aux RI de jouer pleinement leur rôle auprès de la population », affirme Carl Veilleux.

Une responsabilité politique incontournable

L'ARIHQ rappelle que des recommandations précises, chiffrées et réalistes ont été soumises au gouvernement dans son mémoire prébudgétaire, notamment pour :

indexer les coûts d'opération afin de stabiliser le réseau;

relancer rapidement la création de nouvelles places en RI;

corriger les blocages liés au financement immobilier et aux appels d'offres.

Aucune de ces propositions n'a trouvé écho dans le budget.

« Les négociations n'avancent pas parce qu'il n'y a pas de mandat politique clair. Nous appelons les candidates et candidats à la chefferie de la CAQ à reconnaître l'impasse actuelle et à intervenir rapidement. Les Ressources Intermédiaires sont prêtes à faire partie de la solution, mais le gouvernement doit enfin leur donner les moyens d'agir », conclut Mme Charpentier.

À propos de l'ARIHQ

L'ARIHQ rassemble et soutient 1 200 ressources intermédiaires qui offrent des services à 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit principalement de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou une problématique de santé mentale. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Information : Simon Telles, Directeur des affaires juridiques et gouvernementales, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514-742-2883