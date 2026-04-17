L'ARIHQ félicite la nouvelle première ministre et appelle à un mandat clair pour l'avenir des Ressources Intermédiaires

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) tient à féliciter chaleureusement la nouvelle première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, à la suite de son élection à la chefferie de la Coalition avenir Québec. À l'aube de ce nouveau mandat et dans la perspective d'un remaniement ministériel, l'ARIHQ rappelle l'importance cruciale de confier ce portefeuille stratégique à une personne ayant un mandat clair pour négocier l'Entente nationale.

Un réseau prêt à en faire plus

Les Ressources Intermédiaires (RI) constituent un pilier du continuum de soins en offrant des milieux de vie adaptés, notamment aux aînés et aux adultes ayant des besoins particuliers. Elles jouent un rôle clé dans le maintien de la dignité des personnes ayant des défis d'autonomie, et ce, en assurant un hébergement stable, sécurisant et ancré dans la communauté.

Alors que plus de 5 500 personnes sont en attente d'une place en RI, l'ARIHQ rappelle que l'Entente nationale les liant au réseau public de la santé est échue depuis le 31 mars 2025. Dans un contexte de pression accrue sur le réseau, l'ARIHQ estime qu'un cadre contractuel clair et prévisible n'est plus optionnel, mais essentiel pour permettre aux RI de contribuer concrètement à la réduction des listes d'attente et la réduction des besoins d'hébergement avec soins.

Un mandat clair pour livrer des solutions durables

Afin de parvenir rapidement à une entente dans l'intérêt des résidents actuels et à venir, l'ARIHQ souhaite que la personne chargée de ce dossier au niveau ministériel reçoive un mandat clair de conclure une entente dans les meilleurs délais. Le temps presse et il est essentiel que l'intérêt des résidents demeure au cœur des décisions.

Citation

« Nous tenons à féliciter Mme Christine Fréchette pour sa nomination à titre de première ministre du Québec. Cette transition représente une occasion importante de consolider les bases du réseau de la santé. Les propriétaires de Ressources Intermédiaires sont prêts à faire leur part, à investir, à bâtir et à agrandir. Selon un récent sondage, 84 % des propriétaires indiquent pouvoir accueillir de nouveaux résidents en moins de deux ans. Toutefois, pour y parvenir, il faut des conditions propices, soit une vision à long terme et une volonté commune de renforcer ce pilier du système de santé »

- Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ

À propos de l'ARIHQ

L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) rassemble et soutient plus de 1 120 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à plus de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie.

L'ARIHQ est reconnue officiellement par le MSSS à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

SOURCE Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec

Pour tout renseignement : Source, Ariane Picard, ARIHQ, [email protected]