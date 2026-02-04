Consultations prébudgétaires 2026-2027 - L'ARIHQ appelle à des décisions rapides pour éviter l'aggravation de la pénurie de milieux de vie

MONTRÉAL , le 4 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2026-2027, l'Association des Ressources Intermédiaires d'Hébergement du Québec (ARIHQ) a déposé un mémoire au ministère des Finances afin de proposer des solutions concrètes. Celles-ci peuvent rapidement être mises en œuvre pour répondre à la crise grandissante des milieux de vie destinés aux personnes en perte d'autonomie.

L'ARIHQ constate que le réseau est aujourd'hui fragilisé par des paramètres financiers inadéquats, qui ne correspondent plus aux coûts réels d'opération et de construction. À cela s'ajoute un arrêt quasi total des nouveaux projets depuis plusieurs années, malgré la liste d'attente qui s'étire. Cette conjoncture limite sérieusement la capacité du réseau à se développer.

Des recommandations claires et structurantes

Dans ce contexte, l'ARIHQ insiste sur l'urgence d'agir afin d'éviter un recours accru à des solutions institutionnelles plus coûteuses et moins adaptées aux besoins des personnes. Le mémoire pré budgétaire de l'ARIHQ formule quatre recommandations prioritaires :

Pérenniser le réseau des ressources intermédiaires par une indexation des coûts d'opération, afin d'assurer la stabilité financière des milieux de vie et de maintenir la qualité des services offerts.

afin d'assurer la stabilité financière des milieux de vie et de maintenir la qualité des services offerts. Relancer rapidement les chantiers de nouvelles ressources intermédiaires , en ajustant les enveloppes allouées aux établissements de Santé Québec pour répondre aux besoins des personnes en attente, sans alourdir le Plan québécois des infrastructures.

, en ajustant les enveloppes allouées aux établissements de Santé Québec pour répondre aux besoins des personnes en attente, sans alourdir le Plan québécois des infrastructures. Créer un comité spécifique, hors de la table de négociation, dédié aux enjeux immobiliers et aux processus d'appels d'offres, afin de lever les blocages qui freinent le développement du réseau.

dédié aux enjeux immobiliers et aux processus d'appels d'offres, afin de lever les blocages qui freinent le développement du réseau. Intégrer les données relatives aux ressources intermédiaires aux tableaux de bord du MSSS, condition essentielle à une planification rigoureuse, fondée sur des données à jour et probantes.

Un réseau sous pression, malgré son potentiel

Les Ressources Intermédiaires sont prêtes à faire partie de la solution à la crise des services causée par le vieillissement de la population et la hausse des besoins des personnes vulnérables. Elles représentent une option efficiente et moins coûteuse pour l'État. Mais sans ajustements rapides aux paramètres de financement et de planification, il ne sera tout simplement pas possible de répondre à la demande croissante.

Une volonté de collaboration avec le gouvernement

L'ARIHQ souligne que ses recommandations s'inscrivent en complémentarité avec les négociations en cours avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'objectif est clair : permettre au réseau de jouer pleinement son rôle et d'offrir des milieux de vie adaptés aux personnes les plus vulnérables, tout en contribuant à la performance globale du système de santé et de services sociaux.

Citations

« Derrière chaque place en attente se trouve une personne qui a besoin d'un milieu de vie digne, sécuritaire et adapté à sa réalité. Les Ressources Intermédiaires constituent un levier essentiel du continuum de services, entre le maintien à domicile et l'hébergement institutionnel. Toutefois, le retard dans la conclusion d'une entente nationale et les blocages administratifs et financiers actuels freinent inutilement le développement du réseau, alors qu'ils pourraient au contraire permettre de résoudre plusieurs enjeux majeurs et répondre plus efficacement à la croissance rapide des besoins. »

-- Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ

À propos de l'ARIHQ

L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) rassemble et soutient plus de 1 120 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à plus de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le MSSS à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

