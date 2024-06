OTTAWA, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le saumon sauvage du Pacifique est une espèce emblématique de la Colombie-Britannique qui fait face à des menaces sans précédent à sa survie. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger le saumon sauvage et à promouvoir des pratiques d'aquaculture plus durables.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que le gouvernement du Canada interdira l'aquaculture du saumon en enclos à filet ouvert dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique d'ici le 30 juin 2029.

Un certain nombre de Premières Nations, de communautés côtières et autres de la Colombie-Britannique dépendent de l'aquaculture en enclos à filet ouvert comme moyen de subsistance et de prospérité. Le gouvernement du Canada publiera une ébauche de plan de transition pour l'aquaculture du saumon d'ici la fin du mois de juillet, qui mettra l'accent sur les points suivants :

la manière de soutenir les Premières Nations, les travailleurs et les communautés dans cette transition,

l'identification de mesures de soutien économique pour utiliser les technologies aquacoles innovantes et propres,

les jalons, les principes et les critères pour la réduction progressive de l'aquaculture du saumon en enclos à filet ouvert au cours de la période de permis de cinq ans, et

la gestion de la salmoniculture en enclos à filet ouvert jusqu'à ce que l'interdiction soit pleinement mise en œuvre.

Au cours des prochains mois, des ministères fédéraux, dans le cadre d'un effort pangouvernemental, collaboreront avec tous ceux et celles directement et indirectement touchés par cette transition, afin de discuter de la meilleure façon de les soutenir. Cette transition ne s'applique qu'aux pratiques aquacoles en Colombie-Britannique, où Pêches et Océans Canada est le principal organisme de réglementation de l'aquaculture. Ailleurs au Canada, où les provinces et les territoires sont les principaux organismes de réglementation, Pêches et Océans Canada respecte leur compétence.

Pour faciliter une transition réussie, la ministre Lebouthillier a également annoncé son intention de renouveler les permis d'élevage du saumon pour une période de cinq ans. À compter du 1er juillet 2024, ces permis seront assortis de conditions plus strictes, visant à garantir une meilleure gestion du pou du poisson sur les poissons d'élevage, des exigences rigoureuses en matière de reddition de comptes pour l'industrie, et une surveillance supplémentaire des interactions avec les mammifères marins. Ces conditions renforceront les protections des espèces sauvages et du milieu marin, tout en assurant que les installations aquacoles peuvent fonctionner de manière sécuritaire durant cette période de transition.

Après le 1er juillet 2024, seuls les systèmes marins ou terrestres d'élevage en parcs clos seront pris en considération pour l'obtention de permis d'élevage du saumon dans les régions côtières de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada reconnaît que ces systèmes sont susceptibles d'entraîner une augmentation des coûts d'investissement. Pour assurer une plus grande prévisibilité, la ministre Lebouthillier a également annoncé son intention de délivrer des permis d'une durée de neuf ans aux candidats retenus pour la production en parcs clos.

Au cours des dernières années, le ministère des Pêches et des Océans a entendu un large éventail d'opinions, de préoccupations et de points de vue sur l'élevage du saumon en enclos à filet ouvert dans la région côtière de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer une transition responsable, réaliste et réalisable, qui encouragera les formes les plus novatrices de production aquacole pour un avenir plus durable.

Citations

« Le gouvernement est fermement déterminé à prendre des mesures concrètes pour protéger le saumon sauvage du Pacifique. Aujourd'hui, j'annonce les grandes lignes d'une transition responsable, réaliste et réalisable qui garantit la protection des espèces sauvages, la sécurité alimentaire et le développement économique vital des Premières Nations, des communautés côtières et autres de la Colombie-Britannique, alors que nous continuons à travailler en vue d'un plan définitif de transition d'ici 2025. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En 2019, nous nous sommes engagés à élaborer un plan responsable pour passer de l'élevage du saumon en enclos à filet ouvert aux technologies d'élevage en parcs clos, afin de protéger et de soutenir notre saumon sauvage du Pacifique d'une importance cruciale, et de créer un écosystème marin dynamique et des industries durables pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous tenons cette promesse et franchissons une étape importante sur la voie du Canada vers la conservation du saumon et de l'environnement, la production aquacole durable et les technologies propres. Nous reconnaissons l'importance d'un engagement significatif et réfléchi avec les partenaires et les communautés des Premières Nations à mesure que nous avançons, pour nous assurer que les répercussions sur l'économie sont atténuées, et encourager et promouvoir la santé des poissons sauvages, la réconciliation, le développement économique, et la sécurité alimentaire à mesure que nous avançons. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le saumon sauvage du Pacifique fait partie de ce que nous sommes en tant que Britanno-Colombiens. Cette mesure respecte la Politique concernant le saumon sauvage, le principe de précaution, et fait partie de notre engagement envers l'intendance de l'environnement et la réconciliation. Nous travaillerons avec les communautés autochtones, l'industrie, les gouvernements et les intervenants, pour rétablir l'abondance du saumon sauvage au profit des générations futures, tout en faisant croître l'industrie aquacole durable dans le cadre de notre Stratégie de l'économie bleue. »

L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens

« Les Britanno-Colombiens ont à cœur la protection du saumon sauvage. L'annonce d'aujourd'hui visant à mettre fin à l'aquaculture en enclos à filet ouvert sur la côte du Pacifique répond à la nécessité de préserver cette espèce emblématique, tout en assurant la prospérité des communautés autochtones et côtières. Grâce à cette transition, le Canada se positionnera comme un chef de file mondial de l'aquaculture durable. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« Depuis 2019, les Canadiens se tournent vers le gouvernement fédéral pour protéger le saumon sauvage, notamment en réglementant la pisciculture. L'élimination de l'aquaculture en enclos à filet ouvert est un changement transformateur qui fera du Canada un chef de file mondial de la production aquacole durable, et préservera l'état sauvage du littoral et l'écosystème fragile de la Colombie-Britannique pour les générations à venir. »

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

Liens connexes

Déclaration de politique générale - Protection du saumon sauvage du Pacifique : La transition de la salmoniculture en enclos à filet ouvert aux parcs clos dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]