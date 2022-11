Responsabilités parlementaires - Une équipe forte pour l'éducation

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, félicite les membres de sa nouvelle équipe parlementaire, soit Mme Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, M. Jean-Bernard Émond, député de Richelieu, et Mme Suzanne Tremblay, députée de Hull.

Mme Lecours et M. Émond agiront à titre d'adjoints parlementaires et Mme Tremblay sera adjointe gouvernementale.

L'éducation est une priorité pour notre gouvernement. Nous savons que les chantiers seront nombreux et nous sommes déterminés à les mener à terme. Toutes nos actions doivent être dirigées vers un seul objectif : la réussite scolaire de nos élèves. La nomination de ces trois adjoints montre l'importance qu'accorde notre gouvernement à l'éducation.

Citations :

« C'est avec fierté que j'accueille dans mon équipe Isabelle, Jean-Bernard et Suzanne. Nous allons former un groupe solide qui allie expérience, compétence et convictions. Nous allons travailler ensemble pour la réussite scolaire de nos enfants. J'ai très hâte de faire équipe avec eux. Je les remercie d'avoir accepté de relever cet important défi pour faire plus que jamais de l'éducation, notre priorité nationale. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Je suis extrêmement heureuse de cette nomination, qui constitue une belle marque de confiance, d'autant plus que l'éducation est une priorité nationale pour notre gouvernement. Dès nos premières rencontres, Bernard et moi avons constaté que nous avions des préoccupations similaires pour tout ce qui touche la réussite scolaire des jeunes. J'amorce donc mon deuxième mandat avec détermination et le désir de travailler fort pour nos jeunes. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'entame ce second mandat au sein d'une équipe forte pour qui l'éducation est une priorité. C'est un réel privilège de travailler au développement et à l'accompagnement des élèves dans leur cheminement afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation

« C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'accueille cette nomination d'adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation. Je tiens à remercier mon collègue M. Bernard Drainville, et le premier ministre du Québec, M. François Legault, pour cette grande marque de confiance. J'ai à cœur notre système d'éducation, ceux qui y travaillent et les élèves, jeunes et adultes, qui fréquentent nos établissements scolaires afin de s'épanouir comme futurs citoyens. Depuis plus de 20 ans, je collabore avec les différents acteurs du milieu pour une éducation plus ouverte, plus dynamique et axée sur notre jeunesse. Cette nouvelle étape de ma jeune carrière politique représente un beau et grand défi que nous allons relever en équipe. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation

