Respecter les stationnements réservés : « Pour les personnes à mobilité réduite, c'est une question de sécurité, d'autonomie et de participation sociale »

Lancement de notre campagne de sensibilisation 2026

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc), l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Info-Crime Montréal et l'Agence de mobilité durable de Montréal lancent aujourd'hui une campagne nationale pour le respect des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

MÉMO-Qc et ses partenaires soulignent l'importance de ces espaces de stationnement pour les personnes en situation de handicap, dont le nombre demeure insuffisant sur le domaine public. Encore trop souvent, des automobilistes ne disposant pas de vignette choisissent d'occuper illégalement une place réservée. Ajoutons que l'absence de réglementation harmonisée relative à l'affichage et aux dimensions des places réservées complique d'autant plus la situation.

Lors de notre point de presse, ce matin, au Marché central de Montréal, les officiels présents ont annoncé la tenue d'actions de sensibilisation auprès des automobilistes, durant la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin 2026.

L'ensemble des corps policiers du Québec intensifiera ses interventions pour assurer le respect des places de stationnement réservées, à Montréal, et aussi, dans le reste de la province.

M. Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, souligne que les espaces réservés sont d'une importance cruciale pour la sécurité, l'autonomie et la participation sociale des personnes à mobilité réduite : « Priver ces personnes d'un espace réservé revient à les priver d'un rendez-vous médical, d'une entrevue d'embauche, d'une activité avec leur famille et de l'accès à des services essentiels. »

Mme Christine Black, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir et Mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, précise : « Chacun a sa place dans les rues de Montréal. Réserver des espaces de stationnement pour les personnes en situation de handicap, c'est notre devoir. En participant à cette campagne, notre administration veut réaffirmer et promouvoir les règles élémentaires de partage, d'équité et de respect entre les diverses personnes usagères de la route. C'est le cœur de la mission d'une ville : rendre accessible son territoire et ses services pour tous et toutes. Je remercie les partenaires de leur soutien et de leur engagement à faire de Montréal une ville plus inclusive. »

M. Jean-Michel Brunet, chef du poste de quartier 10 et 27 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) : « Les enjeux de sécurité associés aux stationnements réservés aux personnes en situation de handicap sont cruciaux, et il est essentiel de sensibiliser les conductrices et conducteurs à la réalité et à la vulnérabilité de ces usagères et usagers. Le non-respect de ces espaces compromet non seulement leur accessibilité, mais peut également entraîner des risques accrus pour leur sécurité. Il est donc primordial d'unir nos efforts afin de promouvoir des comportements respectueux et de préserver l'intégrité des espaces qui leur sont spécifiquement dédiés. »

M. Jean Touchette, président et directeur général d'Info-Crime Montréal : « Le respect des espaces de stationnement réservés est une question de civisme, mais aussi de dignité et de sécurité. Cette campagne vise à rappeler que chaque place occupée illégalement peut avoir des conséquences bien réelles pour une personne à mobilité réduite. Info-Crime Montréal est fier de se joindre à cette mobilisation collective afin de sensibiliser la population et encourager des comportements responsables, non seulement sur le territoire du SPVM, mais aussi partout au Québec. »

M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal : « Se partager les rues de Montréal, c'est s'assurer que chaque personne, quelle que soit sa condition, puisse y circuler librement et en toute dignité. Les espaces de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite ne sont pas un privilège, ils sont une condition essentielle à leur autonomie et à leur pleine participation à la vie de notre ville. Nos agent-e-s de stationnement veillent au quotidien à ce que les personnes à mobilité réduite puissent utiliser les places qui leur sont réservées. En 2025, ce sont plus de 9 000 contraventions qui ont été remises aux personnes sans vignette qui se sont stationnées sur ces emplacements réservés. »

Mme Louise Bonneau, coordonnatrice du service de la sécurité routière de l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) : « Le sentiment de sécurité des citoyens doit pouvoir se vivre en tout temps et en tout lieu. Pour les policiers, chaque conducteur doit respecter un espace de stationnement réservé parce que nous avons collectivement choisi de désigner de tels espaces et que nous devons en faire respecter l'intégrité. »

Cette journée est aussi l'occasion de mener une première action de sensibilisation sur le terrain. Deux véhicules adaptés ont déployé leur rampe d'accès ce matin, permettant aux piétons de constater l'importance de la largeur additionnelle des stationnements réservés.

Dans le stationnement et aux abords des commerces du Marché central, une quinzaine de membres et de partenaires de MÉMO-Qc vont également engager un dialogue avec les automobilistes pour leur rappeler l'importance du respect des places réservées.

Cette campagne est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR).

Nous ajoutons également que, cette année, plusieurs salles de cinémas contribueront à notre campagne en projetant la vidéo de sensibilisation « Campagne de sensibilisation aux stationnements réservés 2026 », réalisée par Benjamin Leclair. Cette vidéo est disponible sur la page Facebook de MÉMO-Qc et sur notre chaîne YouTube :

www.facebook.com/share/v/1QdxSodB6f/

https://www.youtube.com/watch?v=kLdvAbq9gq4

Nous invitons la population à diffuser notre vidéo le plus largement possible.

Enfin, nous proposons aux citoyennes et aux citoyens, aux organismes et aux municipalités de collaborer avec nous pour faire respecter les espaces de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez, dès à présent, nous contacter et commander gratuitement notre matériel de sensibilisation au 514-341-7272 poste 227.

MÉMO-Qc est une association provinciale qui agit avec ses membres et de nombreux partenaires pour faire la promotion et la défense de droits individuels et collectifs. Elle travaille à l'intégration sociale, au développement de l'autonomie et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes lésées médullaires et ce, depuis 1946. En plus du soutien à la recherche, son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

www.moelleepiniere.com

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Porte-parole : Walter Zelaya, Directeur général, Moelle épinière et motricité Québec, [email protected], 514-779-8283; Contact : Adèle Ngo Mben Nkoth, Organisatrice communautaire - volet défense des droits, Moelle épinière et motricité Québec, [email protected], 514-341-7272 Poste 235