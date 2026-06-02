Lettre ouverte conjointe : Oui, nous avons les moyens de la nécessaire accessibilité universelle !

MONTREAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Après que le gouvernement du Québec a cédé à la pression des promoteurs immobiliers et reporté d'un an la réforme du Code de construction, la Semaine québécoise des personnes handicapées commence sur une mauvaise note. Les lobbyistes avaient ouvert leur jeu dans les médias, le lundi 25 mai, affirmant que les nouvelles normes, notamment celles qui sont liées à l'accessibilité universelle, représenteraient un fardeau financier trop important pour les promoteurs, sans jamais évoquer les coûts humains, sociaux et économiques que l'absence d'accessibilité impose aux personnes en situation de handicap.

Pour rappel, selon Statistique Canada, plus de 1,4 million de Québécois et Québécoises (21 %) vivent avec une incapacité. En 2022, 6 personnes ayant une incapacité sur 10 ont rencontré des obstacles liés à l'accès aux espaces publics intérieurs et extérieurs. Et ces personnes sont presque deux fois plus susceptibles d'avoir des besoins impérieux de logement (logement trop cher, petit ou en mauvais état).

Précisons que le discours des promoteurs prend des raccourcis avec les nouvelles exigences du Code de construction du Québec (CCQ). Concrètement, l'élargissement demandé pour les corridors est de 80 mm. Or, comme ces derniers sont souvent réduits au profit d'aires ouvertes, cet ajustement relève davantage d'un enjeu de conception que d'un réel problème de superficie. De plus, l'augmentation de la superficie des salles de bain dans les logements est déjà en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

Chez les 65 ans et plus, l'absence d'accessibilité engendre des frais d'hospitalisation et d'hébergement exorbitants.

Les femmes en situation de handicap sont, pour leur part, trois fois plus à risque de vivre des situations de violence conjugale. Sans logement accessible, elles n'ont d'autres choix que de rester dans un foyer violent ou de se retrouver à la rue, potentiellement avec leurs enfants. Les ressources qu'il est alors nécessaire de mobiliser pour les aider à sortir de la rue sont plus coûteuses que l'accessibilité universelle prévue en amont.

On sait qu'intégrer l'accessibilité dès la conception d'un logement représente un coût marginal en comparaison des coûts beaucoup plus élevés d'adaptation post-construction et de soins à domicile pour les ménages, les proches et le système de santé.

D'ailleurs, nous attendons toujours la réouverture du Programme d'adaptation de domicile, qui est suspendu, faute de financement adéquat. Rappelons que selon l'OPHQ, « l'aménagement d'installations accessible dès le départ est environ 62 % plus économique que l'adaptation par la suite ». Plusieurs endroits dans le monde, comme l'Australie, ont adopté des normes d'accessibilité plus performantes que les nôtres. Or, ces bonifications n'ont pas eu les effets catastrophiques qu'on tente de nous faire craindre.

Contrairement à ce qui a été dit, l'espace supplémentaire requis pour l'accessibilité universelle n'est pas « inutilisable ». Bien au contraire, ce sont les logements construits sans tenir compte des besoins d'accessibilité d'une grande partie de la population qui le sont.

Les loyers augmentant plus vite que l'inflation, nous constatons que la spéculation immobilière et le laisser-faire en matière de fixation des loyers sont largement responsables du coût inabordable du logement. L'accessibilité est ainsi le bouc émissaire d'une situation qu'on aurait pu collectivement éviter.

Bien entendu, il faut respecter la capacité de payer des ménages ; mais dans un marché spéculatif, sommes-nous toujours contraints de réviser à la baisse nos attentes en matière de qualité pour y parvenir ?

Si l'on souhaite que la hausse vertigineuse des loyers se calme enfin, il faut surtout un contrôle des loyers et un financement conséquent pour les logements sociaux et communautaires. Or, l'analyse ne peut pas se limiter à l'aspect financier de l'équation et doit tenir compte de l'aspect humain. Plus l'Institut de développement urbain du Québec et les promoteurs feront étalage de leurs faux dilemmes pour couper dans la qualité ou la fonctionnalité et maximiser les profits, plus légitimes seront les bonifications au CCQ, car elles sont essentielles pour la protection du public et l'exercice de nos droits.

Signataires :

Martin Lalonde, agent de défense collective des droits, Ex aequo Martin Blanchard, organisateur communautaire, Moelle épinière et mobilité Québec (MÉMO-QC) Laurence Perreault Rousseau, co-coordonnatrice générale, Action femmes et handicap (AFH) Pascale Dussault, directrice générale, Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM) Marc Tremblay, responsable des enjeux, Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH) Carole Labonté, directrice générale, Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM) Lila H. Ratsifa, directrice générale, Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées (AMEIPSH) Célia Missigbeto, coordonnatrice, Collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH) Arbi Chouikh, administrateur, Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH) Florence Dubé, coordinatrice, Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT) Catherine Marcoux, organisatrice communautaire, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) Delphine Ragon, coordonnatrice, Parents pour la déficience intellectuelle (PARDI) L'équipe du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) André Leduc, directeur général, Association d'informations en logements et immeubles adaptés (AILIA) Paul-Claude Bérubé, directeur général, Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) Amélie Duranleau, directrice générale, Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) Lili Plourde, directrice générale, Fédération québécoise de l'autisme (FQA) Dominique Viénot, directeur général, Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) Steve Leblanc, directeur général, Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées - région Mauricie (ROPPH Mauricie) Milca Bibeau, directrice générale, Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ) Caroline Denis, directrice générale, Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides (RCPHL) Carolyne Hamel, directrice, Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région Chaudière-Appalaches (ROPHRCA) Kim Joly, directrice générale, Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL) Manon Latour, directrice générale, Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue (RAPHAT) Nathalie Marcotte, coordonnatrice, Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) Sylvie Vaillancourt, directrice générale, Table de concertation des associations de personnes handicapées (CAPH) de la Côte-Nord Christiane Vincent, directrice, Fédération pour personnes handicapées du KRTB Véronique Vézina, directrice générale, Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de Québec (ROP 03) Julie Trudeau, directrice, Groupement des associations de personnes handicapées de Richelieu Yamaska (GAPHRY) Estelle Lussier, directrice générale, Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais (RAPHO) Nancy Côté, directrice générale, Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) Caroline Pilon, directrice de l'hébergement, Habitation TCC Montérégien Anne Choquet, directrice générale, Centre pour femmes Impact Liette Carrière, coordonnatrice, Association sclérose en plaques Rive-Sud Estelle Vallières, directrice générale, Ma Deuxième Maison à moi France Laliberté, directrice générale, Intégration Sociale des Enfants en Milieux de Garde (ISEMG) Julie Tourangeau, directrice générale, Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine Martin Morin, directeur général, Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL) Charlotte Rioux, directrice générale, Aphasie Rive-Sud Serge Gélinas, directeur général, Réseau|Surdité|Montérégie Vincent Cheval, responsable du soutien à la famille et à la défense des droits, Corporation l'Espoir Pierre-Étienne Gendron-Landry, directeur général, Société Logique, Président au CA de DéPhy Montréal Marie-Josée Richard, direction générale, Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs - Montréal Régional Elena Seco, coordonnatrice du soutien aux familles, Solidarité de parents de personnes handicapées (SPPH) Nathalie Boulet, responsable de l'intervention familiale, Autisme Montréal Sylvie Jean, directrice générale, Groupement des organismes de personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean (GOPHS) Marianne Duperré, coordinatrice, Sans oublier le Sourire (SOS) Dominic Palladini, directeur général, Regroupement des Usagers du Transport Adapté et accessible de l'île de Montréal (RUTA Montréal) Simon April, responsable Formation et Défense des droits, Kéroul Maude Massicotte, directrice générale, DéfPhys Sans Limite Suzanne Gagnon, présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) Arnaud Gendreau, directeur général, Promo-Accès Sophie Duchesneau, responsable des programmes sociaux, FADOQ - Région Île de Montréal Soumeya Hida, coordonnatrice, Coalition pour le droit au logement de l'agglomération de Longueuil Dorian Keller, directeur général, Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle (CRADI), Montréal Sylvie Boucher, directrice générale, Association Pause Lucie Jacob, coordonnatrice, Regroupement des usagers du transport adapté de la Couronne Sud de Montréal (RUTA-CSM) Jason Lauber, chargé de projets, Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au postsecondaire (AQEIPS) Charline Savard, directrice générale, La maison des femmes sourdes de Montréal Jody Negley, membre du Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal (ROPASOM) Jérôme Saunier, membre d'Ex aequo Susana Amicone, membre, Centre communautaire Radisson

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Contacts : Martin Lalonde, agent de défense collective des droits, Ex aequo, 514 288-3852, poste 13 ; Martin Blanchard, organisateur communautaire, Moelle épinière et mobilité Québec (MÉMO-QC) 514-341-7272, poste 245