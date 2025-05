Respect et civisme : le ministre Drainville fixe des règles claires pour toutes les écoles du Québec

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Devant la montée des gestes de violence et d'intimidation, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, agit fermement et annonce une série de mesures pour renforcer le respect et le civisme dans les écoles du Québec. L'objectif est simple : offrir à nos élèves et à nos équipes-écoles un environnement sécuritaire et respectueux, dans lequel l'intimidation et la violence n'ont pas leur place. Ces nouvelles mesures sont complémentaires au Plan de prévention de la violence et de l'intimidation, lancé en octobre 2023.

Interdiction du cellulaire sur tout le terrain de l'école : agir à la source

Dès la rentrée 2025, l'usage du cellulaire, des écouteurs et des appareils mobiles personnels sera interdit du début à la fin des cours, y compris pendant les pauses et le dîner, et ce, sur l'ensemble du terrain des écoles publiques et privées. Cette mesure vient élargir l'interdiction du cellulaire en classe en vigueur depuis janvier 2024. C'est la suite logique et concrète de la première recommandation de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux.

Le constat est clair : les écrans sont trop souvent l'élément déclencheur de situations d'intimidation dans les écoles et, selon le SPVM, plusieurs gestes de violence prennent naissance durant les heures de classe. Par ailleurs, la majorité des jeunes rencontrés par la Commission ont indiqué « apprécier l'interdiction d'utiliser son cellulaire à l'école. Ils mentionnent que cette mesure favorise la socialisation. »

Certaines exceptions demeureront pour des raisons pédagogiques ou de santé ou pour des besoins particuliers. Chaque école déterminera les modalités d'application de cette interdiction, dans le respect de ces orientations et en s'inspirant des pratiques déjà existantes.

De nouvelles règles de vie axées sur le respect

Les écoles publiques et privées devront également modifier leurs codes de vie afin d'y intégrer des pratiques et comportements favorisant le respect. L'entrée en vigueur obligatoire se fera en janvier 2026, mais les écoles seront invitées à modifier leur code de vie dès la publication du règlement qui comportera notamment ces mesures :

le vouvoiement deviendra la norme dans toutes les écoles du Québec;

les élèves devront désormais s'adresser aux adultes et au personnel scolaire en utilisant les termes « Monsieur » ou « Madame »;

ce code établira également d'autres règles de vie commune, qui contribueront à responsabiliser les élèves afin qu'ils adoptent des comportements respectueux, comme l'utilisation de marques de politesse avec les autres élèves et tous les membres du personnel ainsi que le respect des biens de l'école;

sous réserve de l'adoption du projet de loi no 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives, le respect des principes fondamentaux que sont l'égalité femmes-hommes ainsi que le visage découvert sera ajouté au code de vie.

En cas de manquement aux règles, des sanctions devront être appliquées selon la gravité des gestes. Cela pourrait notamment aller d'un avertissement jusqu'à l'expulsion de l'élève. Des gestes pour réparer les torts causés, qui pourront prendre la forme d'une lettre d'excuses, de services rendus à l'école, de travaux communautaires ou encore d'un cercle de discussions, seront aussi demandés aux élèves intimidateurs pour qu'ils prennent conscience des conséquences de leurs actions. Chaque direction d'école aura la latitude de déterminer les gestes à poser et les sanctions à imposer.

Les parents : premiers éducateurs de leurs enfants

Le respect des règles commence à la maison. Dès la rentrée, chaque école devra s'assurer que les parents prennent connaissance du code de vie. Ceux-ci seront appelés à collaborer activement avec le personnel scolaire pour soutenir l'application des règles de respect et de civisme. Par exemple, la signature des parents pourrait être exigée au bas du code de vie. Les écoles pourraient aussi exiger que les parents participent à des rencontres lorsque leur enfant pose des gestes qui contreviennent aux règles de conduite.

Déploiement d'une équipe d'intervention pour soutenir nos écoles

Le ministre confirme également le déploiement d'une équipe d'intervention pour appuyer les écoles confrontées à des situations difficiles de violence et d'intimidation. Celle-ci est composée de personnes d'expérience en éducation qui connaissent la réalité du milieu scolaire. À l'heure actuelle, sept écoles reçoivent déjà un soutien direct.

Lorsqu'une école signale une situation qui dépasse sa capacité de gestion, l'équipe d'intervention communique avec elle pour comprendre les enjeux, puis suggérer des pistes d'action. Si la situation l'exige, des experts se rendront sur place pour analyser la situation et bâtir, avec la direction, un plan d'action adapté. Au besoin, l'équipe d'intervention pourrait également déployer des formations et des ateliers, aider l'école à améliorer son plan de lutte et son code de vie, ou encore faciliter des partenariats avec les organismes sociaux ou les corps policiers.

Citation :

« L'école existe pour nos enfants. Comme père de famille et comme ministre de l'Éducation, je suis préoccupé par les gestes d'intimidation et de violence qui se produisent dans nos écoles. Le respect et le civisme ne doivent pas seulement être des valeurs enseignées, ils doivent être vécus au quotidien. On le sait, le cellulaire est trop souvent un outil de moqueries, de provocation ou d'intimidation. En l'interdisant pendant toute la journée à l'école, on agit directement à la source de plusieurs conflits et, ultimement, on permet aux élèves de mieux socialiser entre eux. Aujourd'hui, le message est clair : dans nos écoles, chaque élève et chaque membre du personnel ont le droit d'évoluer dans un environnement où ils se sentent bien et en sécurité. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

