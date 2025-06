TORONTO, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a rendu public son rapport sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées pour le premier trimestre de 2025, couvrant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, qui indique un ratio de solvabilité médian de 119 % - soit une baisse de 3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Logo d'ARSF (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Compte tenu de l'annonce sur les tarifs douaniers américains, le rapport fournit également une estimation pour la première semaine d'avril 2025; selon les projections, le ratio de solvabilité médian aurait probablement diminué d'approximativement 5 points de pourcentage additionnels par rapport à la fin du premier trimestre en raison des conditions de marché défavorables.

Malgré cette baisse, la grande majorité des régimes de retraite ont continué à faire preuve de résilience, leurs niveaux de capitalisation demeurant solides malgré les défis qui se posent au sein de l'économie et des marchés

« En dépit de la baisse du ratio de solvabilité observée au cours des derniers mois, les régimes de retraite demeurent résilients », a indiqué Andrew Fung, vice-président directeur de l'ARSF, régimes de retraite. « Cependant, dans le contexte de cette guerre commerciale mondiale et de l'incertitude économique persistante, les administrateurs de régimes doivent absolument gérer les risques de façon proactive et réévaluer régulièrement leurs stratégies de placement afin d'assurer la viabilité à long terme de leurs régimes. »

L'ARSF recommande aux régimes de retraite de recourir à des simulations de crise, à la modélisation et à d'autres outils d'analyse pour évaluer leurs vulnérabilités potentielles et renforcer leur résilience financière.

L'ARSF publie un rapport sur la solvabilité tous les trimestres afin d'évaluer la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario. Ce rapport fournit des renseignements opportuns aux participants sur la performance de leurs régimes et la situation économique sur le plan national et international.

