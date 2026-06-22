Résilience climatique et infrastructures d'eau - Laval accélère l'adaptation de son territoire grâce à des investissements majeurs

En parallèle, Laval vient d'obtenir une aide financière de 21,3 M$ dans le cadre du programme OASIS afin d'accélérer le déploiement d'infrastructures vertes drainantes au cours des trois prochaines années. Ces aménagements contribueront à une meilleure gestion des eaux pluviales et renforceront la résilience du territoire face aux changements climatiques.

« Les changements climatiques ont un impact bien réel sur nos quartiers et nous obligent à agir plus vite et à investir plus intelligemment. Grâce à notre travail soutenu pour obtenir du financement et à une planification rigoureuse de nos interventions, nous maximisons chaque dollar investi et nous accélérons la modernisation de nos infrastructures d'eau. Cette année seulement, plus de 40 kilomètres de conduites seront améliorés à Laval, soit l'équivalent de la distance entre Laval et Mirabel. Grâce au financement reçu dans le cadre du programme OASIS, nous profiterons de nos chantiers des prochaines années pour intégrer directement dans nos quartiers davantage de solutions durables de gestion des eaux pluviales. L'objectif est simple : mieux protéger la population aujourd'hui et préparer notre ville aux réalités de demain. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

21,3 M$ pour accélérer le déploiement d'infrastructures vertes

L'aide financière accordée dans le cadre du programme OASIS permettra à Laval d'intégrer davantage d'infrastructures vertes drainantes à ses projets de réfection de rues. Ces aménagements comprenant des saillies végétalisées, des fosses de plantation drainantes et des espaces de biorétention permettront de capter, filtrer et infiltrer une partie des eaux de pluie directement dans le sol plutôt que de les acheminer vers les réseaux d'égout. Ils participeront également à réduire les îlots de chaleur.

Afin d'optimiser les investissements publics, ces infrastructures seront implantées de façon stratégique, soit principalement dans des secteurs où des travaux d'infrastructures souterraines sont déjà prévus. Cette approche permet de réaliser plusieurs interventions simultanément, de limiter les coûts et de maximiser les bénéfices pour la collectivité.

« Les municipalités sont en première ligne face aux impacts des changements climatiques. Grâce au programme OASIS, notre gouvernement soutient des projets qui adaptent les infrastructures aux nouvelles réalités. Les aménagements verts qui seront déployés à Laval pourront absorber une quantité importante d'eau de pluie, soit l'équivalent de sept piscines olympiques, réduisant ainsi la surcharge des égouts et les risques d'inondation, tout en rendant les quartiers plus verts et agréables pour les citoyennes et les citoyens. »

-- Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Une stratégie intégrée pour moderniser les infrastructures

Laval déploie une approche intégrée afin d'améliorer la performance et la résilience de ses infrastructures d'eau. Cette stratégie combine l'augmentation de la capacité de certains réseaux, la reconstruction d'infrastructures vieillissantes ainsi que la réhabilitation de conduites existantes sans excavation. Cette année seulement, des travaux seront réalisés sur près d'une centaine de tronçons de rues. Ces interventions contribueront à réduire les risques de débordements, de refoulements et d'inondations pluviales, tout en protégeant les milieux naturels et en assurant un service durable à la population.

Parmi les projets majeurs en cours, notons également la poursuite de la construction du bassin de rétention Cartier visant à réduire les débordements vers la rivière des Prairies et le projet de stabilisation du boulevard des Mille-Îles.

Une gestion responsable des fonds publics

La modernisation des infrastructures d'eau s'inscrit dans la stratégie de maintien des actifs de la Ville. Dans le cadre de son Programme triennal d'immobilisations 2026-2028, Laval consacre 75% de ses investissements au maintien et à la modernisation de ses infrastructures existantes, et 25 % à la réalisation de nouveaux projets. Dans le cas des réseaux d'eau, les interventions sont priorisées à partir d'analyses techniques rigoureuses fondées notamment sur l'état des conduites, les besoins de capacité des réseaux, les historiques de bris et les risques associés aux événements météorologiques extrêmes. Cette planification permet de concentrer les investissements là où les besoins sont les plus importants et de maximiser les retombées de chaque dollar investi.

En chiffres

102 M$ investis dans les réseaux d'eau de Laval en 2026 65 M$ financés par le gouvernement du Québec 35 M$ investis par la Ville de Laval

Près de 100 tronçons de rues visés

40 kilomètres de conduites, soit la distance entre Laval et Mirabel 15,5 KM de conduites d'aqueduc 24,6 KM d'égouts

21,3 M$ accordés à Laval dans le cadre du programme OASIS pour des infrastructures vertes drainantes

Renseignements additionnels

Consultez la fiche technique sur la modernisation des infrastructures d'eau à Laval

Crédit photo : Vincent Girard

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SOURCE Ville de Laval

Sources : Carolanne L. Gagnon, Service des communications et du marketing, Conseillère affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 438 341-2255, [email protected]