Laval présente son premier Plan d'action pour la valorisation du français

LAVAL, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - À la veille de la fête nationale du Québec, le comité exécutif de la Ville de Laval a recommandé l'adoption du tout premier Plan d'action pour la valorisation du français, une démarche qui vise à renforcer la place du français comme langue commune, d'intégration et de participation à la vie collective. Ce plan s'appuie d'ailleurs sur un travail déjà bien amorcé : 80 % des recommandations formulées par le Comité consultatif citoyen ad hoc sur la langue française sont déjà engagées ou en phase de concrétisation, témoignant ici du leadership que la ville souhaite continuer d'incarner.

À la veille de la fête nationale du Québec, le comité exécutif de la Ville de Laval a recommandé l’adoption du tout premier Plan d'action pour la valorisation du français, une démarche qui vise à renforcer la place du français comme langue commune, d'intégration et de participation à la vie collective. (Groupe CNW/Ville de Laval)

« Alors que nous nous préparons à célébrer notre patrimoine québécois, ce plan d'action est l'occasion de réaffirmer l'importance du français comme langue qui nous rassemble et qui permet à toutes les personnes qui choisissent Laval de participer pleinement à la vie de notre communauté. À Laval, nous souhaitons que le français soit un facteur de fierté, d'inclusion et de partage. La troisième ville en importance au Québec prend ses responsabilités en matière de valorisation de notre langue commune et je souhaite qu'à l'échelle du Québec, tous et toutes fassent leur bout de chemin, car la valorisation du français est une responsabilité partagée. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Un plan qui s'appuie sur des réalisations concrètes

Le plan d'action mise sur une approche rassembleuse, inclusive et concrète. Il se démarque en s'appuyant sur les champs de compétence municipaux. Il consolide des actions déjà en place, tout en identifiant de nouvelles initiatives qui seront déployées progressivement au cours des prochaines années.

S'articulant autour de trois grandes visées complémentaires -- maintenir, innover et financer --, le plan guidera les interventions municipales jusqu'en 2029 afin de consolider les acquis, saisir de nouvelles occasions de promouvoir le français et mobiliser les partenaires nécessaires à la réalisation de projets porteurs.

Parmi les actions déjà déployées :

la Ville de Laval dispose d'une émissaire de la langue française, responsable notamment de la reddition de comptes, de l'accompagnement des équipes municipales dans l'application de la Charte de la langue française et des relations avec les instances gouvernementales ;

la refonte du site laval.ca et de l'intranet municipal, mettant de l'avant une rédaction claire, accessible et inclusive ;

la publication du guide Bienvenue à Laval , qui accompagne les personnes nouvellement arrivées et met en valeur l'apprentissage du français comme levier d'intégration ;

, qui accompagne les personnes nouvellement arrivées et met en valeur l'apprentissage du français comme levier d'intégration ; le maintien d'une offre culturelle, patrimoniale, sportive et de loisirs largement offerte en français dans tous les quartiers ;

plus de 3 000 activités annuelles en français dans les bibliothèques lavalloises ;

le soutien à des initiatives communautaires favorisant l'apprentissage et la pratique du français, notamment auprès des personnes immigrantes ;

le maintien d'une signalisation municipale en français sur l'ensemble du territoire.

Parmi les initiatives qui seront déployées au cours des prochaines années, la Ville prévoit notamment intégrer un volet de valorisation du français à son budget participatif, poursuivre le développement d'une stratégie de communication destinée aux jeunes adultes et renforcer le rayonnement de Laval à travers des événements à portée nationale et internationale.

Une vision à long terme pour la vitalité du français

Ville à statut francophone et terre d'accueil d'importance à l'échelle du Québec, Laval entend poursuivre ses efforts afin que le français demeure une langue de rassemblement, d'intégration et de participation citoyenne. Le plan d'action 2026-2029 servira de cadre de référence pour orienter les interventions municipales et soutenir la vitalité du français sur l'ensemble du territoire.

La Ville poursuivra également ses démarches auprès des partenaires gouvernementaux afin d'obtenir du financement pour certaines initiatives complémentaires destinées notamment aux jeunes, aux personnes nouvellement arrivées et aux groupes issus de la diversité ethnoculturelle.

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SOURCE Ville de Laval

Sources : Carolanne L. Gagnon, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]