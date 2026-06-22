/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pluies extrêmes et infrastructures vieillissantes : Laval et Québec annoncent des investissements majeurs/

LAVAL, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le maire de Laval, M. Stéphane Boyer, la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Mme Pascale Déry, et la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur la modernisation des infrastructures d'eau et l'adaptation du territoire lavallois aux nouvelles réalités climatiques.

Date : 22 juin 2026

Heure : 10 h 30

Lieu : Laval (secteur Vimont)

Prise de parole par :

M me Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ;

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ; Mme Valérie Schmaltz, députée de Vimont ;

M. Stéphane Boyer, maire de Laval.

Prises d'images et entrevues :

La conférence de presse se déroulera sur le site d'un important chantier dans le quartier Vimont, un secteur durement touché lors de la tempête Debby. La Ville de Laval y réalise actuellement des travaux majeurs visant à augmenter la capacité de ses infrastructures d'eau et à renforcer la résilience du secteur.

Le chantier offrira un fort potentiel visuel, notamment grâce à la présence de machinerie lourde, de travaux d'excavation et de conduites de 2,4 mètres de diamètre, les plus imposantes jamais installées à Laval. Une visite du chantier est prévue à l'issue de la conférence de presse.

Le maire Stéphane Boyer et la ministre Pascale Déry seront disponibles pour des entrevues individuelles après l'événement.

Les représentants et les représentantes des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 22 avril à 8 h. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Ville de Laval

Sources : Carolanne L. Gagnon, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]