Canicule et début des vacances - Laval investit 25 M$ pour bonifier ses parcs, piscines et espaces de proximité

« Les citoyennes et citoyens nous disent qu'ils souhaitent être actifs, profiter de la nature et avoir accès à des installations de qualité près de chez eux. Ce message est clair : nous devons continuer d'investir dans nos parcs, nos équipements sportifs et nos espaces de proximité afin qu'ils demeurent accessibles, sécuritaires et adaptés aux besoins de la population. En modernisant nos infrastructures et en bonifiant l'offre dans tous les quartiers, nous investissons directement dans la qualité de vie, la santé et le bien-être des Lavalloises et des Lavallois. »



-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Des espaces de fraîcheur accessibles dans tous les quartiers

Dans un contexte où les épisodes de chaleur accablante comme celui en cours cette semaine sont appelés à se multiplier, les espaces verts et les installations aquatiques constituent des lieux de proximité essentiels pour permettre à la population de se rafraîchir et de profiter de l'été en toute sécurité. À Laval, les 18 piscines extérieures, 8 pataugeoires et 16 jeux d'eau sont désormais ouverts et accessibles pour se rafraîchir et se divertir lors des journées chaudes. D'ailleurs, une toute nouvelle piscine universellement accessible incluant pataugeoire et jeux d'eau a été officiellement ouverte à la population au parc Pie-X le 29 juin, dans le quartier de Chomedey, soit le secteur le plus densément peuplé de Laval.

Des investissements partout sur le territoire

Laval amorce dès maintenant une série d'interventions visant à bonifier ses infrastructures sportives, récréatives et de plein air dans l'ensemble de ses quartiers. Ces investissements permettront notamment l'aménagement de deux berges, le réaménagement majeur de quatre parcs, la réfection de deux piscines, de deux jeux d'eau et de sept plateaux sportifs dédiés notamment au baseball, au tennis et au basketball ainsi que l'aménagement de quatre terrains de pickleball. La Ville poursuivra également l'amélioration de ses espaces de proximité grâce à la modernisation des modules de jeux et des balançoires dans 25 parcs, à l'aménagement et l'amélioration de sentiers dans ses bois et à l'ajout de mobilier urbain.

En plus de ces interventions réalisées à travers le territoire, plusieurs projets structurants viendront enrichir l'offre récréative et sportive de Laval. Parmi ceux-ci, notons le réaménagement majeur du parc Pie-X, réalisé grâce à une contribution financière du gouvernement du Québec et accessible à la population depuis le 29 juin. La Ville y a notamment aménagé la toute première patinoire extérieure réfrigérée et couverte de Laval, dont la population a pu profiter lors d'une préouverture à la fin de l'hiver dernier. Le site comprend également des terrains de basketball, de soccer et de pickleball, un chalet multifonctionnel quatre saisons, de nouveaux sentiers éclairés, une nouvelle aire de jeux inclusive et universellement accessible ainsi qu'une toute nouvelle piscine avec pataugeoire et jeux d'eau.

Une population active et attachée à ses espaces verts

Les Lavalloises et les Lavallois profitent déjà largement des parcs, sentiers, boisés et espaces verts de leur ville, et ils souhaitent être encore plus actifs. C'est ce qui ressort des plus récentes données de la Ville sur les habitudes de vie et la satisfaction citoyenne, qui confirment l'importance centrale de la nature et des espaces récréatifs dans la qualité de vie à Laval. En effet, 89 % de la population lavalloise pratique au moins une activité sportive ou physique durant la saison estivale, tandis que 79 % des gens demeurent actifs même durant l'hiver. La marche et la randonnée figurent parmi les activités les plus populaires. Plus largement, 79 % des Lavalloises et des Lavallois jugent important de passer du temps dans la nature. Les citoyennes et citoyens indiquent également que la qualité de l'entretien des parcs, sentiers, boisés et berges constitue l'une des forces distinctives de Laval et une priorité.

Investir durablement dans les infrastructures

Dans un contexte où la majorité des municipalités doivent composer avec le vieillissement accéléré de leurs équipements et les besoins grandissants de leur population, Laval fait le choix de prioriser des investissements durables, responsables et centrés sur la qualité des milieux de vie à la grandeur de son territoire. Ainsi, 75 % des investissements du Programme triennal d'immobilisations (2026-2028) seront consacrés à la modernisation et à la mise à niveau des infrastructures existantes, un choix assumé qui va bien au-delà de l'entretien courant. Ces investissements permettront notamment de prolonger la durée de vie utile des installations et de les adapter aux normes actuelles. Les nouvelles installations et infrastructures, quant à elles, bénéficieront de 25 % de l'enveloppe budgétaire. Ensemble, ces investissements contribueront à la qualité de vie des citoyennes et citoyens de tous âges tout en renforçant l'attractivité de Laval et la qualité de ses milieux de vie.

Renseignements additionnels

Crédit photo : Yannick Mitchell et Simon Laroche

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SOURCE Ville de Laval

Carolanne L. Gagnon, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Directrice des communications, Cabinet du maire, 438 862-6662, [email protected]