Résidence pour retraités Chartwell Trait-Carré - EMD-Batimo et Chartwell innovent une fois de plus !

« Au cours des deux dernières années, nous avons fait évoluer le concept de la résidence avec une centaine de citoyens et la Ville de Québec, et cette démarche nous a propulsés vers un meilleur projet, en harmonie avec les besoins des futurs résidents. L'accueil exceptionnel que nous recevons aujourd'hui de la part de la communauté à l'occasion de la pelletée de terre officielle et de l'ouverture du centre de présentation nous confirme l'importance de faire les choses autrement, d'être à l'écoute et de travailler étroitement avec le milieu pour faire la différence auprès des gens », spécifie M. Francis Charron, président de Batimo et vice-président d'EMD Construction.

Ce projet de 359 appartements représente un investissement d'environ 90 millions $ et des retombées locales fort attendues dans le secteur. EMD-Batimo et Chartwell ont su créer un véritable projet rassembleur, fruit d'une collaboration active et ouverte avec une centaine de résidents et la Ville de Québec, à l'image des retraités du quartier.

D'ailleurs, une première rencontre d'information s'est tenue le 16 octobre dernier, rassemblant 350 retraités ayant signifié leur intérêt envers le projet au cours de la dernière année. « Nous avons fait salle comble et nous attendons encore 350 personnes ce soir. C'est un succès sur toute la ligne ! », précise M. Charron.

UN MODÈLE INSPIRANT

Le centre de présentation propose aux futurs résidents et à leur famille un avant-goût de ce qui deviendra leur milieu de vie. « L'esprit de la résidence Chartwell Trait-Carré repose sur le plaisir de partager de beaux moments et de vivre une retraite sans tracas dans ce quartier chaleureux et sécuritaire. Ce sera un endroit à la fois dynamique et ressourçant, alliant un style très moderne au riche patrimoine historique de Charlesbourg », explique Mme Sonia Vachon, directrice régionale du marketing de Chartwell.

Inspirée de l'histoire de Charlesbourg et de son urbanisme rectiligne, la résidence Chartwell Trait-Carré offrira des appartements modernes, allant du studio au 5 ½, pour répondre aux besoins des résidents. Ceux-ci y trouveront une panoplie d'activités favorisant une vie active, comme une piscine intérieure, un « shuffleboard » intérieur, une salle de cinéma, une magnifique terrasse surplombant la ville ainsi que de nombreux services à même la résidence, dont un salon de coiffure et un dépanneur. Chartwell Trait-Carré offrira également un centre de soins de 37 studios destinés aux résidents semi-autonomes ayant besoin de soins particuliers et d'une assistance quotidienne.

À GRANDS PAS

Avec l'édification des fondations de béton depuis la fin de l'été, le bâtiment a commencé à véritablement prendre forme. Le bétonnage de la résidence se poursuivra pendant l'hiver et le printemps 2020, avant de faire place à la construction de l'enveloppe du bâtiment. La finition intérieure débutera au printemps 2020 et évoluera parallèlement avec le terrassement tout au long de l'été et de l'automne de la même année. L'ouverture est prévue en janvier 2021.

Soulignons que les citoyens pourront rester à l'affût des dernières nouvelles concernant le chantier ou poser leurs questions sur le site internet www.nouvelleresidencecharlesbourg.com. Pour obtenir davantage d'informations concernant la résidence Chartwell Trait-Carré et la location d'unités, les personnes intéressées peuvent composer le 418 478-3965, envoyer un courriel à contact@chartwell.com ou visiter le site web de la résidence chartwelltraitcarre.com.

À PROPOS D'EMD-BATIMO

Chef de file dans l'industrie de la construction et du développement immobilier au Québec, EMD-Batimo est un promoteur-constructeur-exploitant offrant une intégration verticale sophistiquée, une approche qui permet à l'entreprise de créer des milieux de vie de grande qualité, tant pour les clients que pour les partenaires. Grâce à une équipe solide comptant plus de 420 employés passionnés et engagés, EMD-Batimo a réalisé depuis 2006 des projets totalisant 1,2 milliard de dollars à titre de développeur et opérateur et a présentement 1,5 milliard dans son carnet de commandes. L'entreprise continue également d'établir des partenariats stratégiques afin de poursuivre son plan de croissance et explorer d'autres marchés. Sa raison d'être est de faire la différence dans la vie des gens.

À PROPOS DE CHARTWELL

Chartwell est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Avec plus de 200 résidences pour retraités dans quatre provinces, il s'agit du plus important propriétaire et exploitant de résidences pour aînés du Canada. Conformément à sa vision, Chartwell est dédiée au MIEUX-ÊTRE des retraités et s'engage à offrir à ses résidents un style de vie heureux, sain et valorisant.

