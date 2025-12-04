Résidence Le Saint-Patrick Reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la Catégorie Résidences pour Personnes Âgées à Québec

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Résidence Le Saint-Patrick a été reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Résidences pour personnes âgées pour la Ville de Québec. Cette distinction souligne l'engagement de la résidence à offrir aux aînés un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et humain, axé sur la qualité de vie, le respect et l'accompagnement attentif.

Membre du réseau Cogir, la Résidence Le Saint-Patrick accueille des aînés autonomes et semi-autonomes, et leur propose des services personnalisés, un centre multiservices unique et un environnement bienveillant où confort et sécurité se côtoient. Grâce à une équipe dévouée, la résidence favorise une ambiance stimulante et respectueuse qui contribue au bien-être quotidien de ses résidents.

« Notre mission est de créer un milieu de vie où les aînés se sentent chez eux tout en recevant l'accompagnement personnalisé dont ils ont besoin », explique l'équipe de la Résidence Le Saint-Patrick. « Être reconnus par le Prix Choix du Consommateur à Québec reflète la confiance que nous témoignent nos résidents et leurs familles, et nous motive à continuer d'élever nos standards de soins et de services. »

Une reconnaissance qui reflète la confiance de la communauté

Le Prix Choix du Consommateur repose sur une recherche indépendante menée auprès des consommateurs et des entreprises de la région. Pour la Résidence Le Saint-Patrick, cette distinction confirme sa solide réputation et la confiance des familles de Québec qui comptent sur ses services empreints d'humanité et de qualité.

Un engagement envers les soins et la qualité de vie

En célébrant cette reconnaissance, la Résidence Le Saint-Patrick demeure fidèle à sa mission d'améliorer la qualité de vie de ses résidents en offrant des services attentionnés, des installations modernes et une communauté vivante. En alliant expertise professionnelle et approche humaine, la résidence s'affirme comme un choix de confiance pour les aînés à la recherche d'un environnement sécuritaire et épanouissant à Québec.

En plus de ses services personnalisés, la résidence propose une variété d'activités favorisant les échanges sociaux, le bien-être physique et la stimulation intellectuelle. Qu'il s'agisse de programmes culturels, d'évènements récréatifs ou d'occasions de demeurer actifs, la Résidence Le Saint-Patrick encourage un véritable esprit communautaire qui enrichit le quotidien et permet aux résidents de conserver leur autonomie tout en profitant de relations significatives.

À propos de la Résidence Le Saint-Patrick

Située à Québec et membre du réseau Cogir, la Résidence Le Saint-Patrick offre aux aînés un milieu sécuritaire et accueillant, adapté à leurs besoins. La résidence propose aux personnes autonomes et semi-autonomes des services personnalisés, un centre multiservices unique, des appartements confortables et une équipe dédiée au respect et à l'accompagnement. Pour plus d'informations, visitez www.residencescogir.com ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/ville-de-quebec-et-sa-grande-region/meilleur-old-folks-home/residence-le-saint-patrick/.

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un processus de sélection rigoureux, seules les entreprises les plus remarquables dans chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

