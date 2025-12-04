Comptabilité BC. Reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 Comme Meilleur Comptable de Petite Entreprise à Lévis

LÉVIS, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Comptabilité BC a été reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Comptable de petite entreprise pour la ville de Lévis. Depuis 2022, l'entreprise se distingue par un service comptable à la fois humain et sur mesure, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle.

Comptabilité BC dessert les travailleurs autonomes et les PME dans les secteurs de Lévis, de Québec et de Montmagny. Elle propose un accompagnement personnalisé avec des rencontres flexibles, soit à domicile, soit par visioconférence sécurisée.

Comptabilité BC (Groupe CNW/Consumer Choice Award)

Ses services couvrent une gamme complète : tenue de livre, clôture de fin de mois, rapprochement bancaire, gestion des comptes à recevoir et à payer, préparation des rapports TPS/TVQ, ainsi que la production des déclarations fiscales personnelles et professionnelles. Ces services sont offerts selon un calendrier mensuel, trimestriel ou annuel selon les besoins.

« Notre approche a toujours été de proposer des services comptables aussi humains que professionnels. Ce prix confirme que le service personnalisé et centré sur le client que nous offrons fait une réelle différence », partage l'équipe de Comptabilité BC.

Une reconnaissance fondée sur la confiance

Le Prix Choix du Consommateur se base sur une recherche indépendante menée auprès des consommateurs et des entreprises de la région. Pour Comptabilité BC, cette distinction met en lumière sa solide réputation auprès des entrepreneurs à Lévis qui recherchent une comptabilité fiable et sans stress.

L'avenir, fidèle à nos valeurs

En célébrant cette reconnaissance, Comptabilité BC reste déterminée à offrir des solutions comptables réfléchies et de confiance. L'entreprise vise à poursuivre son développement auprès des PME, en s'appuyant sur le professionnalisme, une approche personnalisée et une expertise financière approfondie.

À propos de Comptabilité BC

Fondée en 2022, Comptabilité BC est une entreprise spécialisée en comptabilité pour entrepreneurs et PME à Lévis, Québec et Montmagny. Son équipe offre tenue de livres rigoureuse, rapports financiers, préparation fiscale et un soutien flexible -- garantissant clarté et tranquillité à chaque client. Pour plus d'informations : www.comptabilitebc.com ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/ville-de-levis/meilleur-small-business-accountant/comptabilite-bc/.

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur met en valeur l'excellence des entreprises en Amérique du Nord, uniquement selon les préférences des consommateurs. Pour en savoir plus : www.ccaward.com .

SOURCE Consumer Choice Award