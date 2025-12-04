infiniLASER Reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 pour l'Épilation au Laser à Lévis

LÉVIS, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - infiniLASER est reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Épilation au laser pour la Ville de Lévis. Cette distinction souligne la confiance que les résidents de Lévis accordent à l'engagement d'infiniLASER envers le professionnalisme, la sécurité et un service centré sur le client.

InfiniLASER (Groupe CNW/Consumer Choice Award)

infiniLASER fait partie d'un réseau bien établi de plus de 16 cliniques d'épilation au laser à travers le Québec, et sa succursale de Lévis se distingue particulièrement par son utilisation de technologies de pointe combinées à une approche personnalisée. Grâce au laser LightSheer Desire, approuvé par Santé Canada, la clinique assure des soins à la fois sûrs et efficaces.

Forte de plus de 20 ans d'expérience, infiniLASER offre des résultats durables grâce à des protocoles ajustés à chaque client. Une équipe de techniciennes chevronnées délivre les soins dans un environnement professionnel et chaleureux, en élaborant des plans de traitement personnalisés.

« Nous avons toujours visé à offrir une épilation au laser efficace, sécuritaire et humaine », explique l'équipe d'infiniLASER. « Cette reconnaissance reflète la confiance que nos clients nous témoignent et nous motive à poursuivre notre engagement envers un service exceptionnel et personnalisé. »

Une reconnaissance fondée sur la confiance de la communauté

Le Prix Choix du Consommateur se base sur une recherche indépendante auprès des consommateurs et des entreprises de la région. Cette distinction confirme la solide réputation d'infiniLASER auprès des clients, qui cherchent des services d'épilation sûrs, efficaces et attentionnés.

Poursuivre un leadership en épilation laser

En célébrant cette distinction, infiniLASER demeure fidèle à sa mission : élever les standards en matière d'épilation au laser. En investissant dans des technologies de pointe et en soignant la relation client, la clinique s'affirme comme un pilier de l'esthétique laser dans toutes ses succursales.

À propos d'infiniLASER

infiniLASER est un réseau de premier plan en épilation au laser à travers le Québec, reconnu pour plus de 20 ans d'expérience, l'utilisation de la technologie LightSheer Desire et une approche humaine et professionnelle, garantissant à la fois sécurité et résultats. Pour plus d'informations, visitez www.infinilaser.com ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/ville-de-levis/meilleur-epilation-au-laser-2/infinilaser/ .

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur met en lumière les entreprises exceptionnelles en Amérique du Nord, sur la base exclusivement d'études indépendantes auprès des consommateurs. Les lauréats illustrent l'excellence dans leur domaine. Pour en savoir plus : www.ccaward.com .

SOURCE Consumer Choice Award

Sumi Saleh, [email protected]