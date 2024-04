Résidence de création - Une exposition interactive sur la vie des papillons monarques à la maison de la culture Claude-Léveillée

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - La maison de la culture Claude-Léveillée présentera l'exposition Magnificence Ailée de Philomène Longpré, dès le 17 avril prochain. Cette exposition, spécialement développée par l'artiste dans le cadre d'un projet de résidence en arts visuels, explore, en trois phases distinctes, la migration des papillons monarques : la métamorphose, le déploiement des ailes et l'envol du groupe.

Philomène Longpré propose une installation interactive composée de sculptures robotiques, de membranes vidéo articulées et de paysages sonores.

« Pendant plusieurs semaines, la salle d'exposition de la maison de la culture Claude-Léveillée s'est transformée en atelier-laboratoire. L'artiste a ainsi pu faire de belles rencontres avec les citoyennes et citoyens de l'arrondissement venus participer à la création de l'œuvre immersive. L'installation aborde un questionnement sur notre fragilité, notre endurance et notre persévérance », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Philomène Longpré aspire à capturer et à transmettre la poésie émanant de la vie des papillons monarques. Leur grand voyage est un défi qui nécessite jusqu'à cinq générations de papillons pour accomplir leur migration complète. Ce constat nous incite à réfléchir à la profondeur et à la complexité du cycle de vie et des déplacements migratoires, mettant en lumière la manière dont nous sommes toutes et tous interconnectés dans notre quête constante de survie et de renouveau.

Depuis 1999, Philomène Longpré crée des expériences multisensorielles où la spectatrice ou le spectateur, par sa présence, est engagé dans l'écriture artistique de ses œuvres. Détenant une maîtrise en arts et technologies de The School of the Art Institute of Chicago (2008) ainsi qu'un doctorat en arts de l'Université de Concordia (2013), elle a également poursuivi sa recherche transdisciplinaire au DXARTS Center of the University of Washington. Sa pratique englobe à la fois la performance, l'art robotique, la vidéo, l'anthropologie des sens, et les génies mécanique et informatique. Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers le monde.

L'exposition Magnificence Ailée se tiendra jusqu'au 2 juin 2024 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : samedi 20 avril à 13 h 30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

