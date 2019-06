S'envoler à bord du Dreamliner de WestJet est une expérience plus gratifiante que jamais

CALGARY, le 12 juin 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une nouvelle offre, « Réservez Affaires, obtenez Or », qui permet aux invités de devenir membres de niveau Or du programme Récompenses WestJet jusqu'au 29 février 2020 avant de s'envoler en réservant un aller-retour en cabine Affaires entre Calgary et Londres (Gatwick), Dublin ou Paris.

« Le niveau Or du programme Récompenses WestJet a été conçu pour remercier les grands voyageurs de WestJet et leur offrir une vaste gamme de privilèges de voyage, a souligné d'Arcy Monaghan, vice-président, programmes de fidélisation chez WestJet. Les invités qui réservent un vol au tarif Affaires ou AffairesFlex sur notre Dreamliner pourront passer au niveau Or à temps pour leur vol. Notre nouveau Dreamliner offre déjà une expérience de vol gratifiante; grâce à notre offre, elle l'est d'autant plus. »

L'offre « Réservez Affaires, Obtenez Or » se déroulera du 11 au 30 juin 2019, pour des vols entre le 6 juillet 2019 et le 5 septembre 2019. Pour en savoir plus, visitez la page westjet.com/obtenez-or.

Les membres Or du programme Récompenses WestJet ont droit à un accès illimité aux salons d'aéroport, à l'enregistrement et à l'embarquement prioritaires, aux bagages prioritaires, à la présélection de sièges et plus encore. Sur la plupart des vols de WestJet, ils sont également admissibles au surclassement gratuit vers la cabine Privilège lorsqu'ils optent pour le tarif ÉconoFlex. Pour en savoir plus sur le niveau Or, visitez la page westjet.com/or.

Cet été, WestJet offre un service quotidien entre Calgary et Londres (Gatwick), quatre vols par semaine entre Calgary et Paris et trois vols par semaine entre Calgary et Dublin. Les appareils Dreamliner de WestJet transportent 320 invités dans les cabines Affaires, Privilège et Économie. La cabine Affaires du Dreamliner comprend des sièges inclinables à plat et à accès direct à l'allée, un service de repas à tout moment et un module de divertissements. La cabine haut de gamme Privilège offre une combinaison idéale de confort, de rapport qualité-prix et de service, y compris une cabine séparée, un service de repas de qualité supérieure et un service d'accueil signature qui comprend du vin mousseux et une trousse de commodités. La cabine Économie améliorée de WestJet propose un service de divertissement sur demande, des couvertures et des oreillers. De plus, il est possible d'acheter un certain nombre de sièges offrant plus d'espace pour les jambes.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Toutes ces reconnaissances sont fondées sur des commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a obtenu le premier rang à l'égard de l'engagement des membres au Canada en 2019 (Bond Brand Loyalty)

Carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et en 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord en 2018 (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blogue.westjet.com

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à media@westjet.com

Related Links

http://www.westjet.com