Réserve faunique des Laurentides - Parc national de la Jacques-Cartier - Le nouveau Camp Mercier prend forme

« Le gouvernement du Québec est heureux de pouvoir donner une nouvelle vie à ce bâtiment. Je suis particulièrement fier que l'utilisation de bois du Québec et de la biomasse forestière ait été mise au cœur de ce beau projet. De plus, cette reconstruction écoresponsable prend des allures de fête puisque l'on célèbre cette année même le 50 e anniversaire du Camp Mercier », s'est réjoui le ministre Pierre Dufour.

« Le nouveau Camp Mercier offrira un environnement multifonctionnel qui répondra aux besoins des passionnés qui fréquentent non seulement la réserve faunique des Laurentides, mais le parc national de la Jacques-Cartier. Ce bâtiment bien pensé qui s'inscrit dans une optique du développement durable contribuera pendant longtemps à connecter la population à la nature et à ses bienfaits », a souligné le président-directeur général Jacques Caron.

En symbiose avec son milieu

Débutée au printemps 2020, la reconstruction du réputé centre de ski de fond qui bénéficie des meilleures conditions d'enneigement au Québec prend forme. Dès le printemps prochain, la clientèle aura accès à un bâtiment spacieux, pratique, accueillant et chaleureux avec une fenestration généreuse et des aménagements extérieurs invitants. L'endroit a aussi été réfléchi afin de desservir la clientèle du parc national de la Jacques-Cartier qui fréquente le secteur des plateaux dans l'arrière-pays.

Ancré en altitude en pleine forêt boréale, le bâtiment composé en grande partie de bois intégrera les principes du développement durable. Il sera notamment chauffé efficacement à la biomasse forestière. Il comprendra une zone d'accueil, une aire de restauration, un dépanneur, une salle multifonctionnelle, un espace de location d'équipement, une salle de fartage. Il hébergera également une école de ski. Un nouvel entrepôt pour la machinerie lourde sera également érigé.

L'architecture contemporaine du nouveau Camp Mercier s'inspire de son milieu naturel pour s'harmoniser parfaitement avec son environnement. L'implantation et la volumétrie du bâtiment tiennent compte de l'ensoleillement, des vents dominants et de l'optimisation des circulations et des opérations.

Les grandes toitures angulées, la structure de bois et le parement de cèdre foncé évoquent les anciens camps forestiers. Les larges ouvertures sur le paysage et l'aire de vie extérieure favorisent le dialogue entre les activités saisonnières et la nature.

Afin de mettre en valeur du tourisme hivernal et plaire aux familles, l'aménagement extérieur prévoit la réalisation d'un plateau de ski de fond école (programme Jack Rabbit) ainsi qu'un espace événementiel qui comprend un rond de feu et une glissade.

Téléchargez les maquettes : Lien We transfer

Le Camp Mercier au fil des saisons

Hiver 70 km de pistes de ski

de fond

33 km de sentiers

de raquette

5 refuges de ski de fond

19 chalets en location

2 patinoires

2 glissades Été Pêche avec séjour

en chalet et à la journée

Activité de formation Pêche en herbe

Villégiature : vélo, canot, randonnée

Observation de l'ours

Accueil d'étudiants

et de chercheurs Automne Chasse à l'orignal

Chasse quotidienne au petit gibier

Hébergement

Observation de l'orignal

