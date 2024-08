Réserve faunique des Laurentides - Inauguration des nouveaux chalets Horizon dans le secteur de l'Étape

QUÉBEC, le 23 août 2024 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, le vice-président Territoires et à expérience client de la Sépaq, M. Dave Boulet, le directeur de la réserve faunique des Laurentides, Mathieu Caron, ainsi que le directeur adjoint, Pascal Alarie, ont procédé hier à une visite des douze nouveaux chalets Horizon dans le secteur de l'Étape de la réserve faunique des Laurentides, réalisés aux coûts de 6,1 M $.

Rive sablonneuse sur le bord du lac Jacques-Cartier (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Chalet Horizon du secteur de l'Étape (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Le chalet Horizon, un concept unique à la Sépaq, propose une aire de vie avec de hauts plafonds, une fenestration des plus généreuse, deux à trois divans, un poêle à bois, un hall d'entrée fermé pratique pour ranger son équipement et faire sécher ses vêtements ainsi qu'une borne de recharge électrique pour les voitures. Le chalet Horizon, fait presque entièrement de bois du Québec, offre une combinaison parfaite de fonctionnalité, de confort et de style. Les chalets, dont 8 ont 2 chambres et 4 ont 3 chambres, peuvent accueillir entre 4 et 6 adultes en plus des enfants qui les accompagnent. De plus, le chalet # 1 est aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Le secteur de l'Étape dans la réserve faunique des Laurentides est une destination idéale autant pour les familles, que les pêcheurs et les chasseurs qui souhaitent s'amuser en bordure d'un grand plan d'eau, le grand lac Jacques-Cartier, ayant une rive sablonneuse d'un kilomètre. Situé entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est facilement accessible, en peu de temps, par la route 175.

" Nous sommes heureux d'offrir de nouveaux hébergements au goût du jour dans la réserve faunique des Laurentides. C'est un magnifique terrain de jeux pour les amateurs de plein air, de chasse et de pêche ainsi que pour les fondeurs qui désirent profiter du Camp Mercier pendant la saison hivernale! Plus de gens pourront maintenant en profiter ! "

Dave Boulet, vice-président Territoires et expérience client de la Sépaq.

" Nous avons la chance de pouvoir compter sur un territoire immense au Québec, avec une multitude de paysages variés, qui offrent des possibilités presque infinies. Dans cette offre généreuse, on retrouve évidemment la réserve faunique des Laurentides, sous la gestion de la Sépaq. Ces nouveaux chalets permettront sans doute aux amateurs de plein air de profiter de leur activité préférée, mais également aux couples ou aux familles de s'initier aux joies du plein air."

Isabelle Charest, Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Il y a plusieurs activités à faire dans ce secteur, notamment :

La pêche à la journée jusqu'au 8 septembre ;

La rive sablonneuse d'un kilomètre est aménagée avec des tables à pique-nique ;

Un sentier de randonnée de 5 kilomètres et un belvédère d'observation avec vue sur le lac Jacques-Cartier ;

L'observation de la faune ;

Du 17 au 31 octobre 2024: La chasse au petit gibier en hébergement secteur L'Étape / Portes-de-l'Enfer (VTT autorisés) ;

123 emplacements de camping et 10 unités de prêt-à-camper Étoile sont également disponibles à proximité (Camping La Loutre).

Quelques avantages :

En bordure du grand lac Jacques-Cartier ;

Eau potable, électricité et réseau cellulaire dans les chalets ;

À seulement 1 km de la halte routière L'Étape (dépanneur, restaurant, station d'essence) ;

À 1h10 de Québec.

Des chalets Horizon accessibles même l'hiver

Les réservations pour la saison hivernale 2024-2025 ouvriront le 4 septembre 2024.

Au cœur des plus beaux paysages du Québec, les chalets bien équipés et tout conforts invitent à la détente au bord du feu et à passer du bon temp avec ses proches. Ils permettent d'être aux premières loges pour observer la faune dans son habitat naturel.

Confortables et idéaux pour admirer les beautés de l'hiver, les chalets sont à proximité d'un sentier de 5 km, d'une patinoire et d'une glissade. De plus, les amateurs de ski de fond pourront se rendre au Camp Mercier, un endroit qui bénéficie des meilleures conditions d'enneigement au Québec et reconnu pour ses magnifiques pistes.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

