Réservation chalets/camping 2021 - Ajout de nouvelles possibilités pour un été en nature

Les parcs nationaux, les réserves fauniques et les établissements touristiques de la Sépaq ont été des destinations vacances et plein air très prisées l'été dernier. Plusieurs ont déjà pris l'habitude de réserver à l'avance afin de maximiser leurs chances de mettre la main sur les dates et les hébergements de leur choix dans leur destination favorite. Les disponibilités offertes par les nouveaux hébergements rendent accessibles de nouvelles plages de réservation sur l'ensemble de la période estivale.

Des nouveautés emballantes

Camping

L'agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon se concrétise avec les aménagements du Camp de Touage, situé dans la municipalité de Saint-Gédéon. Un tout nouveau camping, accessible en voiture et traversé par la Véloroute des Bleuets, offrira

36 emplacements sans service et 44 emplacements deux services près de la baie des Cauchon, aux abords du lac Saint-Jean. Séjours à partir du 21 mai 2021 .

Le nouveau camping Escarpement au parc national de la Jacques-Cartier hébergera

47 emplacements, dont 23 avec 2 services et 24 sans services, à proximité du centre de découverte et services, du centre de location nautique et de sentiers de randonnée. Séjours à partir du 23 juin 2021 .

Deux boucles s'ajoutent au camping du secteur Franceville du parc national du Mont-Mégantic. Les boucles Syénite et Gabbro offriront 39 nouveaux emplacements, dont

14 avec 2 services, 8 avec 1 service et 17 sans service. Séjours à partir du 4 juin 2021 .

Chalets

Les réserves fauniques ont frappé un grand coup avec l'arrivée du nouveau chalet Horizon, qui fait le bonheur des visiteurs avec sa fenestration généreuse et son aire de vie pratique et lumineuse. Deux réserves fauniques offrent des nouvelles unités à la location cet été:

Réserve faunique de Portneuf : Le nouveau secteur du lac Parke sera doté de 5 chalets Horizon tout neufs, dont 3 ayant une capacité d'accueil de 4 personnes et 2 ayant une capacité d'accueil de 6 personnes. Séjours à partir du 11 juin 2021 .

Réserve faunique d'Ashuapmushuan : Quatre nouveaux chalets Horizon viendront remplacer ceux actuellement localisés aux abords du lac Chigoubiche, plus au sud. Cela permettra aux pêcheurs de se rapprocher des fameux dorés et brochets avec des chalets qui donnent directement sur le lac Nicabau. Séjours à partir du 14 juin 2021 .

Un accès équitable



L'ouverture des réservations se fera dès 9h. Comme à l'habitude, pour le web, une salle d'attente sera mise sur pied pour favoriser un traitement équitable pour tous. Un rang sera aléatoirement attribué à tous ceux présents dans la salle d'attente au moment de l'ouverture. Les priorités seront ensuite octroyées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Il sera aussi possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Toujours de la disponibilité

Malgré l'engouement pour le plein air et les destinations nature qui ne se dément pas, il ne faut pas croire qu'il n'y a plus d'options pour l'été à venir. À l'heure actuelle, pour la période estivale (entre le 1er avril et le 7 septembre 2021), il y a encore beaucoup d'emplacements de camping, des unités de prêt-à-camper et des chalets qui n'ont pas trouvé preneur.

Il faut parfois faire preuve de souplesse dans la destination, le type d'hébergement et les dates recherchées dans la planification de son séjour. Il s'agit souvent d'une opportunité de visiter un nouveau coin de pays ou tenter une autre expérience en nature.

Les équipes de la Sépaq sont mobilisées pour préparer aux Québécoises et aux Québécois un autre été amusant, reposant et rempli de promesses dans des territoires naturels exceptionnels.

www.sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 254-9314, [email protected]

