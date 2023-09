SAINT-LAURENT, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Lors de sa séance du 5 septembre, le conseil de Saint-Laurent a adopté une motion demandant à la Caisse de dépôt et placement du Québec Infra (CDPQ Infra) de prendre et mettre en place les mesures et actions concrètes pour réduire les impacts sonores anticipés qui seront générés par le Réseau express métropolitain (REM), et ce, sur l'entièreté du territoire de l'arrondissement. Plus largement, Saint-Laurent demande à CDPQ Infra de s'assurer du respect de ses engagements transmis par lettre en décembre 2020, notamment sur l'étendue du mur antibruit qui avait été présentée en octobre de la même année.

Citation

« Saint-Laurent tient fortement à préserver un milieu de vie convivial et de qualité pour ses résidents et ses résidentes. Ce projet majeur de transport en commun qu'est le REM ne doit pas se faire au détriment des populations qu'il entend desservir. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait le mois dernier pour les arbres, nous demandons à la CDPQ Infra de respecter ses engagements sur l'ambiance sonore des tronçons traversés. La quiétude de nos quartiers fait partie de nos objectifs importants de développement durable pour assurer un quotidien paisible et harmonieux à notre communauté. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Saint-Laurent accueillera cinq stations du REM, dont quatre seront mises en service fin 2024. Trois de ces cinq stations sont localisées dans des secteurs résidentiels et près de 5,5 kilomètres du tracé du REM côtoient des quartiers résidentiels.

Dès le début du projet, le conseil d'arrondissement a manifesté, ses préoccupations quant au bruit anticipé par le passage des voitures du REM avec une fréquence très élevée. Lorsque la CDPQ Infra avait présenté des mesures d'atténuation du bruit en octobre 2020 uniquement pour le tronçon situé entre les stations Montpellier et du Ruisseau, le conseil d'arrondissement avait transmis une lettre le mois suivant énonçant que ces mesures ne lui semblaient pas suffisantes.

Ce document précisait également les attentes suivantes:

Prendre en considération l'achalandage des voitures du REM pendant les heures de pointe ainsi que l'utilisation de quatre voitures au lieu de deux dans le cadre des modulations acoustiques;

Prolonger l'étendue du mur acoustique en y incluant un plus grand nombre d'habitations situées le long du tronçon;

Prévoir une végétalisation à même le mur antibruit en vue de mieux l'intégrer au paysage urbain;

Planifier, dans les meilleurs délais, une rencontre pour une présentation portant sur les tronçons situés au-delà de la station du Ruisseau.

La CDPQ Infra s'était alors engagée en décembre 2020 à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les normes réglementaires et à préserver l'ambiance sonore des riverains. Pourtant, depuis cet échange, l'étendue du mur antibruit présentée en octobre 2020 a été réduite et la CDPQi n'a effectué aucun autre ajustement. En outre, près de trois ans plus tard, aucune présentation ou information n'a été partagée avec le conseil d'arrondissement pour les autres tronçons du REM situés sur le territoire de l'arrondissement dans un contexte où les impacts sonores générés par le REM dans d'autres secteurs de la Ville de Montréal ont provoqué de vives réactions.

Lien connexe

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement compte 42,8 kilomètres carrés, ce qui en fait le plus vaste de la ville. Sa population, de près de 105 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » au début de 2019, il place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

