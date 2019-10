Réseau express métropolitain (REM) - La ministre Chantal Rouleau visite un chantier du REM

MONT-ROYAL, QC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a visité le chantier du REM en compagnie du directeur général du bureau de projet du REM, M. André Dufour. La ministre a pu constater l'état d'avancement des travaux à la station Mont-Royal et prendre connaissance de la complexité de maintenir les opérations du train de banlieue tout en assurant la sécurité des usagers et des travailleurs.

Depuis l'été 2018, les travaux se réalisent en parallèle de la voie toujours en exploitation. Ils comprennent notamment du forage et du bétonnage de pieux, de l'excavation, le transfert de l'alimentation électrique, le retrait des rails et la construction de murs de soutènement.

La station Mont-Royal du REM fait partie du tronçon qui sera mis en service en 2022 et qui bénéficiera d'un service aux 2 minutes 30 secondes en heures de pointe.

Citation

« Ce chantier présente des défis uniques et un niveau de complexité impressionnant. Moderniser l'infrastructure qu'est le tunnel du mont Royal est incontournable pour permettre, à terme, d'avoir un service efficace, régulier et performant. Nous sommes conscients des inconvénients que la fermeture du tunnel entraînera, mais j'ai confiance que le bureau du REM mettra tout en œuvre pour respecter l'échéancier et limiter la période au cours de laquelle des mesures d'atténuation seront requises. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le projet du REM s'étend sur 67 km et inclut 26 stations.

La mise en service du segment reliant la Rive-Sud à la gare Centrale est prévue pour 2021. Le reste du réseau sera progressivement mis en service à partir de 2022.

Les voies à la gare Mont-Royal seront en tranchée.

seront en tranchée. Pour faciliter l'accès au REM, une nouvelle place publique recouvrira la voie ferrée à la hauteur de l'avenue Cornwall .

Liens connexes

Mobilité Montréal : quebec.ca/mobilitemontreal

Ministère des Transports : transports.gouv.qc.ca

Réseau express métropolitain : rem.info

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Renseignements: Sources : Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Sarah Bigras, Attachée de presse, Tél. : 418 446-5911; Réseau express métropolitain, Jean-Vincent Lacroix, Directeur, Relations avec les médias, Tél. : 514 847-2896, jvlacroix@rem.info; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724