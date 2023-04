Réseau express de la Capitale - Tunnel Québec-Lévis - Un lien interrives pour le transport collectif

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, dévoile les études sur le projet de tunnel entre Québec et Lévis, et annonce que le nouveau lien interrives sera réservé exclusivement au transport collectif.

Le gouvernement fait ainsi le choix résolu de la mobilité durable et du transfert modal, en proposant un projet qui transformera l'offre de transport collectif et actif entre les deux rives, et offrira une option attrayante, fiable et performante à l'utilisation de la voiture.

La construction d'un tunnel réservé au transport collectif vise notamment à :

créer un effet structurant en reliant concrètement, efficacement et durablement les deux centres-villes;

induire des changements dans les habitudes de déplacement des résidents des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches;

freiner la croissance de l'achalandage automobile sur les liens interrives;

favoriser la densification des noyaux centraux de la rive nord et de la rive sud;

diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Cette décision repose sur les données relatives au temps et aux habitudes de déplacement interrives des usagers des ponts de Québec et Pierre-Laporte - en voiture et en transport en commun - récemment mises à jour dans le contexte postpandémique. Ces informations s'ajoutent à une multitude d'études et de rapports, tous rendus publics et accessibles sur le site Internet du Réseau express de la Capitale.

Au cours des prochains mois, le Bureau de projet du tunnel Québec-Lévis procédera à l'analyse des divers scénarios possibles en ce qui a trait au tracé, au choix du mode de transport collectif et à l'échéancier des travaux. Rappelons que jusqu'à sa réalisation complète, nous nous sommes engagés à rendre compte publiquement et annuellement de l'avancement du projet de tunnel Québec-Lévis.

« À la lumière des données et études mises à jour, on ne peut pas justifier, en ce moment, l'implantation d'un tunnel routier entre Québec et Lévis. C'est toujours la volonté de notre gouvernement d'améliorer la mobilité et la fluidité. On choisit de le faire de manière durable, avec un tunnel dédié aux transports collectifs. On est un gouvernement pragmatique, pas dogmatique et c'est pourquoi on a pris cette décision, même si elle est difficile. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

