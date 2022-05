Réseau des carrefours jeunesse emploi du Québec (RCJEQ) : à l'enseigne du renouveau, de l'innovation et de la collaboration avec un nouveau conseil d'administration et la nomination d'un directeur général

MONTREAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lors de son assemblée générale annuelle 2022 marquée par une participation record de ses membres, le RCJEQ a donné un élan décisif à son ambition de faire du Québec un des endroits du monde ayant les meilleurs soutiens et accompagnements des jeunes dans leurs parcours personnel, éducatif et professionnel.

Les membres ont procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration et se sont dits déterminés à transformer le RCJEQ en une référence exemplaire pour soutenir la créativité, le rayonnement et l'efficience des carrefours jeunesse-emploi (CJE) du Québec. Dans ce sillage, il a été annoncé la création d'un groupe de travail qui aura le mandat de moderniser sa gouvernance ainsi qu'élargir la représentativité au sein du conseil d'administration et des instances du RCJEQ.

Le nouveau conseil d'administration 2022-2023 est composé de directrices et directeurs des CJE suivants :

Martine Roy (CJE Iberville/St-Jean) présidente

(CJE Iberville/St-Jean) présidente François Girouard (CJE L'Assomption), vice- président

Mélanie Racette (CJE d'Abitibi-Est), trésorière

Annie Tapp (CJE Option Emploi - Rocher Percé), secrétaire

(CJE Option Emploi - Rocher Percé), secrétaire Bruno Ayotte (CJE de D'Autray-Joliette) administrateur

(CJE de D'Autray-Joliette) administrateur Mario Côté (CJE de la Capitale-Nationale), administrateur

Jacques Gosselin (CJE Johnson), administrateur

(CJE Johnson), administrateur Sébastien Morin (CJE Trois-Rivières / MRC des Chenaux), administrateur

Rosemarie Pereira (CJE de Rivière-des-Prairies) administratrice

La présidente, Martine Roy, a souligné l'importance du chemin parcouru durant la dernière année et son grand optimisme pour la mise en œuvre d'un parcours riche et visionnaire qui permettra d'écrire l'avenir des CJE. Pour appuyer cet élan, madame Roy a mentionné que le conseil d'administration « a le grand plaisir et le privilège d'annoncer la nomination du nouveau directeur général du RCJEQ : Rudy Humbert. Nous avons eu l'occasion de le voir à l'œuvre durant les derniers mois alors qu'il agissait comme directeur général par intérim et avons été à même de constater ses grandes compétences, sa maîtrise des enjeux et sa capacité de s'associer et de collaborer avec nos nombreux partenaires publics et privés ».

Rudy Humbert est détenteur d'une licence en Sciences de la gestion, d'une maîtrise en Économie du développement local et d'une maîtrise en Gouvernance et Développement international. Il a également suivi des formations ciblées à la Harvard Business School, à HEC Paris, au Massachusetts Institute of Technology, (Sloan School of Management ) et à l'Institut du Leadership du Québec. De plus, il est engagé bénévolement au sein de différentes organisations, pour et avec les jeunes.

Le nouveau directeur général a souligné l'engagement et le grand savoir-faire de l'équipe du RCJEQ et a mentionné les grands axes autour desquels se dessineront les priorités du RCJEQ dans la prochaine année : « Nous placerons au cœur de nos actions l'amélioration des conditions générales d'une jeunesse plurielle. Nous favoriserons la complémentarité, la continuité et la transversalité des services offerts aux jeunes dans une culture partenariale renouvelée. Beaucoup de nouveautés sont apparues dans les derniers mois quant au financement des CJE; voir à ce que celles-ci correspondent aux réalités des jeunes est évidemment une priorité. Nous allons également poursuivre la réalisation de trois grands chantiers : a) avec la pérennisation du mouvement MaVoixCompte, donner une voix aux jeunes et leur donner un rôle d'acteurs et créateurs du développement du Québec, b) s'assurer de la qualité des services et de l'efficience de l'argent public par un choc de simplification sur la lourdeur administrative qui pèse sur les intervenants et c) conceptualiser et bâtir un modèle de ce que sera le CJE de l'avenir, le CJE comme un espace physique et numérique qui permet de rejoindre les jeunes là où ils sont et de développer leur plein potentiel ».

Le rapport annuel 2021-2022 a été présenté. Dans une perspective nationale, il répertorie l'essentiel de l'activité du RCJEQ et des CJE, les faits saillants d'une année charnière et extrêmement productive, l'importance d'œuvrer en complémentarité avec nos nombreux et précieux partenaires et, enfin, une projection dans le futur avec nos ambitions pour assise.

RA 2021-2022 : https://www.rcjeq.org/sites/default/files/tools/22-001_ra_rcjeq_2022.pdf

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec.

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 88 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu de ses jeunes. Depuis maintenant 25 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE. www.rcjeq.org

