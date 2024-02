Réseau d'autobus des secteurs Le Richelain/Roussillon et Chambly-Richelieu-Carignan - UN BILAN POSITIF 6 MOIS APRÈS LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU RÉSEAU

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Six mois après la mise en service du nouveau réseau d'autobus dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain/Roussillon, la qualité du service et les usagers sont au rendez-vous. Certains indicateurs de fiabilité du service dans ces secteurs sont d'ailleurs parmi les meilleurs du réseau d'exo.

Rappelons que depuis l'inauguration du REM le 31 juillet dernier, les autobus d'exo ne peuvent plus circuler sur le pont Samuel-de Champlain. À cette date, l'ensemble du réseau des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain/Roussillon avait été entièrement reconfiguré.

Après la période de transition habituelle lors d'un changement de cette envergure, exo avait procédé à des ajustements basés sur les commentaires des usagers au courant de l'automne 2023. Depuis, la performance du réseau d'autobus s'est grandement améliorée.

Secteur Chambly - Richelieu - Carignan

Ponctualité à l'arrêt : 82,7 %

Livraison de service* : 99,95 %

Augmentation de l'achalandage : 9 %

Diminution du nombre de plaintes : 80 %

Ce qu'il faut savoir

Les indicateurs de fiabilité du service démontrent que la performance du réseau est au rendez-vous dans le secteur Chambly-Richelieu-Carignan. Le taux de livraison du service est l'un des meilleurs du territoire desservi par exo. Dans la grande majorité des cas, les autobus respectent leur horaire alors que la ponctualité s'approche grandement de la cible opérationnelle de 83 %.

On observe une augmentation de l'achalandage hebdomadaire de 9 % comparativement à la même semaine en 2023. Les plaintes ont également fortement diminué à mesure que les usagers ont appris à connaitre le nouveau réseau. Dans un récent sondage, les clients affirment apprécier particulièrement les nouvelles lignes d'autobus permettant d'accéder au REM et les heures de services allongées du nouveau réseau.

Secteur Le Richelain /Roussillon

Ponctualité à l'arrêt : 89,6 %

Livraison de service* : 98,67 %

Augmentation de l'achalandage : 6 %

Diminution du nombre de plaintes : 81 %

Ce qu'il faut savoir

La ponctualité des autobus du secteur est parmi les meilleures du territoire d'exo, bien au-delà de la cible opérationnelle de 83 %. Exo continue de travailler en collaboration avec son fournisseur pour améliorer le taux de livraison de service dans le secteur. Il est pertinent de noter qu'il s'agit déjà d'une nette amélioration comparativement au taux de livraison de 97,7 % enregistré en août 2023.

L'achalandage hebdomadaire du réseau du secteur a augmenté de 6 % par rapport à la même semaine en 2023. Le centre de relations clients a enregistré une chute de 81 % du nombre de plaintes alors que les usagers ont appris à connaitre les nouvelles possibilités du réseau. Dans le plus récent sondage, les usagers ont rapporté qu'ils apprécient beaucoup les nouvelles lignes d'autobus permettant d'accéder au REM et aux gares de train de banlieue.

Des ajustements efficaces

Ces indicateurs positifs sont le résultat des ajustements apportés au service au courant de l'automne 2023 à la suite d'une évaluation rigoureuse des commentaires reçus durant la période de transition.

Les modifications ont amélioré :

l'arrimage des horaires avec ceux des institutions scolaires ;

la ponctualité des autobus ;

le nombre de personnes par autobus sur certaines lignes.

Exo continue à porter une attention particulière aux commentaires de ses usagers pour apporter d'autres ajustements le cas échéant.

Citation

« Je me réjouis de constater l'amélioration significative de la fiabilité du nouveau réseau d'autobus en six mois. Nos équipes d'opération et de planification du réseau ont travaillé fort, en collaboration avec nos partenaires, pour identifier des solutions concrètes afin de répondre aux demandes des usagers. Nous continuons de suivre les indicateurs de performance de près pour améliorer la fiabilité du réseau en continu », affirme Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

*Le taux de livraison de service correspond au pourcentage de départs effectués sur le nombre total de départs prévus l'horaire.

