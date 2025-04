REPENTIGNY, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - C'est devant près de 200 invités1 réunis à la Boîte événementielle - élus et représentants de tous les paliers, médias nationaux, promoteurs d'envergure, acteurs économiques, institutions universitaires et financières - que la Ville de Repentigny a officiellement lancé Avantia, son projet phare de requalification du parc industriel situé le long de l'autoroute 40.

Un projet urbain visionnaire, dévoilé en grande pompe par le maire Nicolas Dufour, accompagné de l'honorable sénatrice Danièle Henkel, entrepreneure québécoise de renom.

Vue aérienne de Repentigny (Groupe CNW/Ville de Repentigny)

Un tournant historique pour Repentigny

« Aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Nous ne lançons pas seulement un projet urbain, nous posons un geste audacieux qui redéfinira le visage de Repentigny. Avantia est l'incarnation économique de notre volonté d'innover, de bâtir intelligemment et de créer un avenir durable pour les générations à venir », a déclaré le maire Dufour, sous les applaudissements.

Dans un contexte où Repentigny a atteint un taux de développement de 99,99 %, l'administration municipale a choisi l'ambition plutôt que le statu quo. Résultat : Avantia, une zone de 6 millions de pieds carrés transformée en un véritable écosystème urbain avec des industries, des espaces d'affaires innovants, entre 4 000 et 5 000 nouveaux logements, un tramway, une école, des parcs éponges (pour absorber et gérer l'eau de pluie), et une offre commerciale de proximité.

Avantia : Un lieu. Mille expériences

« Ce projet, ce n'est pas simplement une transformation urbaine. C'est une déclaration d'intention. Un message fort envoyé aux entrepreneurs du Québec, du Canada et d'ailleurs : à Repentigny, vous trouverez un terreau fertile pour vos aspirations », a souligné Mme Henkel, qui voit en Avantia un exemple phare de l'économie francophone moderne.

Avantia propose une vision intégrée du développement : une mixité fonctionnelle, une transition écologique concrète et une mobilité durable. Concrètement, cela signifie un quartier où cohabitent harmonieusement logements, industries, commerces, bureaux, services, transport collectif et espaces publics, le tout relié par un corridor vert piétonnier et cyclable.

Inspiré du concept de la Ville des 15 minutes, Avantia permettra d'accéder à tous les services essentiels, comme les épiceries, les écoles, les parcs, les transports et les lieux de travail, à pied ou à vélo, en moins d'un quart d'heure.

D'autre part, les promoteurs et entrepreneurs ayant un projet de développement dans ce nouveau quartier bénéficieront de démarches administratives simplifiées grâce à Accès Promoteurs Repentigny, un nouveau service d'accompagnement personnalisé, maintenant accessible au repentigny.ca/apr.

Des retombées économiques majeures, des infrastructures prêtes

Selon les prévisions de la firme BC2, Avantia générera à moyen terme près de 40 M$ en recettes fiscales, un véritable souffle d'air frais pour le portefeuille de l'ensemble des citoyens de Repentigny.

Mais bien au-delà des chiffres, ce projet représente une confiance renouvelée du milieu des affaires envers la vision audacieuse de Repentigny. Avec l'ajout d'un projet hôtelier, ainsi que d'une antenne universitaire à moins d'un kilomètre, Avantia incarne l'avenir des villes québécoises : inclusives, intelligentes, accessibles.

La Ville est prête : elle s'est récemment dotée d'une réglementation solide encadrant ce secteur stratégique, définissant clairement sa vision et les normes de développement, tout en disposant déjà des infrastructures pérennes nécessaires pour soutenir son déploiement.

« Repentigny devient un laboratoire vivant de ce que peut être le développement urbain au XXIe siècle. Une ville qui loge, qui accueille, qui mise sur son capital humain. Une ville qui se tient debout et regarde devant », a conclu le maire.

Découvrez tous les détails du projet au avantiarepentigny.ca.

SOURCE

Sofia Benzakour

Cheffe de cabinet



____________________________

1 La Ville de Repentigny prône des valeurs d'inclusion et d'égalité des genres, mais utilise le masculin dans ce communiqué de presse uniquement pour faciliter la lecture, sauf lorsqu'il est possible de préciser le genre.

SOURCE Ville de Repentigny