/R E P R I S E -- Invitation à l'événement de presse - Dévoilement d'un projet de requalification novateur qui contribuera à l'essor urbain et économique de Repentigny/

REPENTIGNY, QC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Nicolas Dufour, maire de la Ville de Repentigny et Danièle Henkel, figure emblématique de l'entrepreneuriat reconnue à travers la Francophonie, vous convient à l'événement de presse exclusif pour le dévoilement d'un projet de requalification visionnaire qui redéfinira le paysage économique et social de Repentigny. Une initiative audacieuse qui sera un modèle économique et urbanistique inspirant pour le Québec et le Canada.

Date : lundi 14 avril

Lieu : La Boîte Événementielle, 555 rue Leclerc, Repentigny, Québec

Heure : 10 h

En présence du maire, de partenaires clés et d'acteurs du développement économique du Grand Montréal, nous dévoilerons les grandes lignes de ce projet d'envergure. Pensé pour attirer des entreprises innovantes et des investissements majeurs, il insufflera un nouvel élan à l'économie locale et régionale, tout en rehaussant la qualité de vie de la population.

Au programme :

Présentation du projet et de sa vision stratégique

Dévoilement de l'identité de marque ,

Dévoilement des plans d'aménagement et d'une maquette 3D

Séance de questions-réponses avec les médias

Kiosques d'information

Nous espérons vous compter parmi nous pour cette annonce majeure.

