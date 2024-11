Inauguration d'une murale en hommage à Karl Tremblay - Repentigny célèbre l'héritage de l'artiste du groupe Les Cowboys Fringants

REPENTIGNY, QC, le 16 nov. 2024 /CNW/ - C'est en présence de nombreux élus1, partenaires, amis et citoyens que la Ville de Repentigny a inauguré, aujourd'hui, une murale en hommage à Karl Tremblay, membre emblématique du groupe Les Cowboys Fringants, décédé il y a un an. Réalisée sur le chalet du parc Thifault, au cœur de l'Espace culturel, l'œuvre rend hommage à son héritage musical et culturel, qui a marqué des générations de Québécois à travers ses chansons et son engagement. Pour l'occasion, l'interprète Fresque a offert une prestation musicale en reprenant les chansons iconiques du groupe. Par ailleurs, la murale a été financée à 50 % par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'Entente de développement culturel.

Un hommage artistique

Créée par l'artiste de renommée internationale Carlos Olivia (Hsix), originaire de Repentigny, en collaboration avec l'organisme MU, cette murale incarne l'impact durable de Karl Tremblay sur la culture québécoise et reflète la profondeur de son lien avec sa ville natale. Ce rapport personnel confère à l'œuvre une résonance particulière et une dimension qui va bien au-delà de l'art. En plus de célébrer sa carrière exceptionnelle, elle rend hommage à l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur la communauté locale, tant à titre de citoyen que d'entrepreneur.

« Cette création est bien plus qu'une simple reconnaissance, elle est un témoignage vivant de l'appréciation de Karl Tremblay. Ses paroles et sa musique ont touché le cœur de nombreux Québécois. Cette œuvre donne corps à sa contribution exceptionnelle à la culture du Québec et témoigne de l'influence profonde qu'il a eue sur notre communauté », a déclaré Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

« C'est une joie pour MU de réaliser cette murale en hommage à Karl Tremblay, un artiste qui a su toucher les cœurs par la grande humanité des textes de ses chansons. À travers cette œuvre, nous souhaitons honorer sa mémoire et offrir à la communauté de Repentigny, qui fut sienne, un lieu de commémoration et de célébration de son héritage artistique. MU est fière de cette murale conçue et réalisée par Hsix, pour que l'esprit de Karl et des Cowboys Fringants continue de vibrer dans nos rues et dans nos vies », a ajouté Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l'organisme MU.

« Karl Tremblay, avec les Cowboys, a marqué l'histoire du Québec. Sa voix a bercé des moments importants dans la vie de nombreux Québécois. Dans la dernière année, de multiples hommages lui ont été rendus et cette murale est une contribution de plus à sa mémoire », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

« Avec cette murale, la Ville de Repentigny reconnaît l'œuvre inestimable et l'apport de Karl Tremblay à notre communauté. Je suis très fière que notre gouvernement participe financièrement à ce legs qui permettra à toutes les générations de se souvenir de cet artiste plus grand que nature », a ajouté Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur.

Une journée commémorative au profit de la Fondation PROCURE

Parallèlement à l'inauguration, Repentigny a souhaité marquer l'occasion en soutenant la lutte contre le cancer de la prostate. Du 14 au 16 novembre, l'Espace culturel s'illumine de bleu, symbole de la sensibilisation à cette maladie. Des dons seront recueillis lors de l'événement et l'intégralité des revenus de la billetterie du Centre d'art sera versée à la Fondation PROCURE, un organisme à but non lucratif dédié à cette cause.

Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Repentigny, dans le cadre de l'Entente de développement culturel.

Pour plus d'informations, il suffit de visiter le espaceculturel.repentigny.ca.

_____________________________ 1 La Ville de Repentigny prône des valeurs d'inclusion et d'égalité des genres, mais utilise dans ce communiqué de presse le masculin uniquement pour faciliter la lecture.

