Reprise partielle du service postal : une coalition d'organismes s'inquiète des effets sur le filet social

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Six organismes communautaires et fondations (Les Petits Frères, la Fondation pour l'alphabétisation, la Fondation Marie-Vincent, la Fondation Santé Urbaine, la Fondation Dépendance Montréal et la Fondation PalliAmi) s'unissent pour alerter les décideurs politiques et le grand public sur les effets néfastes d'une reprise partielle du service postal dans un contexte déjà fragile pour le milieu communautaire.

Alors que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) annonce des grèves rotatives au cours des prochaines semaines, la coalition rappelle que les OBNL font face à un environnement marqué par la baisse du nombre de donateurs, la hausse des coûts et la croissance des besoins sociaux.

Selon Statistique Canada, la proportion de donateurs ayant déclaré un don de charité est passée de 23,4 % en 2010 à 17,4 % en 2022, illustrant la pression croissante sur les organismes de bienfaisance, qui disposent de moins de moyens pour répondre à des besoins sociaux qui, eux, ne diminuent pas.

Des effets concrets et préoccupants

Les dernières semaines ont ralenti plusieurs campagnes de financement, retardé l'envoi de correspondances essentielles et réduit la réception des dons postaux. Certains organismes ont dû revoir ou reporter des campagnes déjà planifiées, engendrant des coûts additionnels et des inquiétudes quant à leur capacité d'atteindre les objectifs de dons pour cette période cruciale de l'année, qui représente à elle seule plus de 30 % des contributions annuelles.

Ces perturbations surviennent alors que le milieu communautaire, déjà éprouvé par des interruptions postales semblables en 2024, fait à nouveau preuve de résilience dans un contexte économique exigeant. La hausse des frais d'exploitation, la baisse du pouvoir d'achat et la difficulté à mobiliser des dons accentuent la pression sur des équipes souvent restreintes et fortement mobilisées.

Des causes sociales essentielles à préserver

Les six organisations rappellent que les OBNL qu'elles représentent soutiennent des causes qui répondent à des besoins humains souvent non couverts par les réseaux publics.

Selon les plus récentes données du gouvernement du Québec (2021-2022), le financement public ne couvre qu'environ le tiers des revenus des organismes communautaires, le reste provenant essentiellement des dons et de l'autofinancement.

Or, entre 40 % et 60 % des dons individuels de fin d'année transitent encore par la poste, principalement sous forme de chèques -- une source vitale, bien qu'en déclin avec la montée du numérique.

Dans ce contexte d'incertitude économique et de transformations sociales rapides, la stabilité du service postal demeure un maillon essentiel du lien de solidarité entre la population et les organismes.

Des mesures d'appui souhaitées

En 2024, le gouvernement fédéral avait prolongé la date limite pour les dons de bienfaisance jusqu'au 28 février 2025 afin d'atténuer les effets de la grève postale sur la philanthropie. Les organismes espèrent qu'en cas de persistance des perturbations rotatives, des mesures similaires seront envisagées pour soutenir la continuité du financement communautaire et la mission sociale des organisations à travers le pays.

Appel à la solidarité

Les organismes appellent la population à maintenir son appui, sans attendre la réception d'une sollicitation postale, en faisant un don en ligne sur le site Web sécurisé de l'organisme de son choix, par téléphone ou en personne dans les points de service.

Chaque contribution aide à soutenir les programmes et services essentiels offerts à des milliers de personnes à travers le Québec.

Disponibilité pour entrevues

Les dirigeantes des organismes sont disponibles pour témoigner des impacts observés, partager les réalités vécues sur le terrain et illustrer les efforts du milieu pour maintenir le lien avec les donateurs et assurer la continuité des activités.

SOURCE Les Petits Frères

