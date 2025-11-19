Les Petits Frères ouvrent une troisième friperie solidaire dans le Mile-End : Encourager l'économie circulaire pour briser l'isolement des personnes aînées

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - À l'approche du magasinage des Fêtes, alors que l'achat local et écoresponsable gagne en popularité, Les Petits Frères ont ouvert le 15 novembre dernier une nouvelle friperie solidaire dans le Mile-End. Dans un contexte où la seconde main connaît un essor sans précédent au Québec, cette troisième Boutique incarne une manière concrète pour Les Petits Frères d'assurer une partie de leur autonomie financière, tout en favorisant la solidarité et la durabilité.

Francine Lortie, Directrice de l’économie sociale et de la gestion immobilière Les Petits Frères, Carole Couturier, Directrice principale – Services-conseils et financement chez PME MTL Centre-Ville, et Catherine Harel Bourdon, Présidente-directrice générale Les Petits Frères, lors de la soirée de lancement de la troisième Boutique Les Petits Frères, le 14 novembre dernier. Crédit photos : Philippe Latour. (Groupe CNW/Les Petits Frères)

Modèles d'économie sociale et circulaire, les deux premières Boutiques Les Petits Frères -- situées sur la rue Gilford et l'avenue du Mont-Royal, au cœur du Plateau-Mont-Royal -- redonnent vie aux objets, proposent des biens abordables et contribuent à réduire le gaspillage. Elles constituent également une source de financement autonome essentielle à la stabilité et à la continuité de la mission de l'organisme. En 2024-2025, leurs 89 431 transactions ont permis de verser 568 841 $ pour soutenir les actions des Petits Frères auprès des personnes aînées isolées.

Forts de ce succès, Les Petits Frères ouvrent cette troisième friperie solidaire afin de répondre à l'engouement croissant du grand public pour les articles de seconde main et la revalorisation des objets. Ce nouveau lieu de magasinage local et convivial offrira une grande variété d'articles et d'objets uniques de qualité à petits prix, avec de nouveaux arrivages chaque jour.

Ce développement est rendu possible grâce à l'engagement de toute une communauté de bénévoles, d'employé•e•s et de donateurs•trices. Chaque mois, une quarantaine de bénévoles offrent plus de 900 heures de leur temps, contribuant à l'ambiance chaleureuse et unique à nos Boutiques.

L'organisme Les Petits Frères est un organisme à but non lucratif et 100 % des bénéfices des Boutiques sont reversés pour soutenir son action et briser l'isolement des personnes aînées au Québec.

Le projet d'ouverture de cette troisième Boutique a obtenu le soutien de PME MTL centre-ville, qui a accordé un financement de 50 000 $. Cette contribution permet de couvrir des dépenses liées aux améliorations locatives, à l'acquisition d'équipements ainsi qu'aux frais d'installation nécessaires pour lancer ce nouveau point de service.

« Ce projet combine des retombées économiques mais aussi écologiques tout en participant à la vitalité commerciale du quartier. La juxtaposition de l'expertise de l'équipe à la mission de l'organisme est une manifestation claire de son utilité sociale. »

Carole Couturier, Directrice principale - Services-conseils et financement, PME MTL Centre-Ville

Magasiner dans les Boutiques Les Petits Frères : une bonne action pour les personnes aînées, votre porte-monnaie et la planète!

Les Boutiques Les Petits Frères permettent de faire une réelle différence à plusieurs niveaux :

Soutenir la mission des Petits Frères grâce à leurs bénéfices;

Créer du lien social avec les personnes aînées qui les fréquentent;

Valoriser l'engagement bénévole et la participation communautaire;

Offrir des biens de qualité à prix abordable;

Fournir gratuitement des vêtements et objets aux personnes aînées que nous accompagnons;

Donner une seconde vie aux objets;

Réduire le gaspillage lié à la surconsommation.

Rendez-vous à l'une de nos trois adresses:

Boutique Gilford : 1380 Rue Gilford, Montréal, QC H2J 1R7

Boutique Mont-Royal : 1284 Avenue du Mont-Royal Est, Montréal, QC H2J 1Y3

Boutique Fairmont : 207 Avenue Fairmount Ouest, Montréal, QC H2V 2G3

Pour en savoir plus : https://petitsfreres.ca/boutique/

https://www.facebook.com/BoutiqueLesPetitsFreres/

À propos des Petits Frères

Depuis 1962, Les Petits Frères ont pour mission de briser l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées jusqu'à la fin de leur vie, peu importe leur condition. Âgés en moyenne de 85 ans, ces « Grandes Amies » et « Grands Amis », comme les surnomment affectueusement les bénévoles, bénéficient d'un réseau de soutien pendant une moyenne de quatre ans, mais parfois jusqu'à plus de dix ans. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères, et la comédienne Béatrice Picard en est marraine depuis 2007.

