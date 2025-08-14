REPRISE DU SERVICE DU REM - L'ARTM présente les modifications à l'offre de service des navettes d'autobus en vue de la reprise du REM

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présente les modifications à l'offre de service de navettes en vue de la reprise du service du REM en semaine entre Brossard et la Gare Centrale dès le lundi 18 août 2025. Rappelons que le REM est complètement fermé jusqu'au 17 août afin de réaliser des essais dynamiques en vue de la prochaine mise en service.

À partir du 18 août, le service du REM sera offert du lundi au vendredi, de 5 h 30 à environ 20 h 30. Les derniers départs sont prévus à 20 h 40 à partir de la Gare Centrale et à 20 h 20 à partir de Brossard. Durant les fermetures planifiées du REM les soirs et les fins de semaine, un service de navettes sera disponible pour la clientèle.

« Cet été, l'offre de service de navettes pour palier la fermeture complète du REM s'est très bien déroulée. Ensemble, toutes les équipes et tous les partenaires ont relevé le défi avec agilité et efficacité, assurant jour après jour la mobilité de milliers d'usagers. Je remercie sincèrement la clientèle pour sa patience et sa résilience tout au long de cette opération. Nous entamons maintenant une nouvelle phase, avec la reprise du REM, et nous continuerons d'être au rendez-vous pour accompagner la clientèle à chaque étape. »

Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM

Fin de l'accès au terminus Centre-ville

À compter du 18 août, l'embarquement et le débarquement des navettes, 568, 721 et 722 auront lieu au 800 rue De La Gauchetière (devant la place Bonaventure) plutôt qu'au terminus Centre-ville, comme c'était le cas pendant la fermeture complète du REM.

En cas d'interruption de service non planifiée du REM, l'embarquement et le débarquement se fera également au 800 rue De La Gauchetière.

Modifications à l'offre de service des navettes

Fin du prolongement de la 176 jusqu'au centre-ville. À compter du 18 août 2025, la STM va reprendre le service régulier de la ligne 176. Le trajet de cette ligne de bus se limitera donc au territoire de l'Île-des-Sœurs. Il est à noter qu'exceptionnellement, la navette 176 sera prolongée jusqu'au centre-ville les 23 et 24 août en raison de la fermeture de fin de semaine du REM ;

Fin du taxi collectif T72. Dès le 24 août, la navette qui reliait la station Panama à l'Île-des-Sœurs sera remplacée par la navette 720 ;

Retour de la navette 720. À partir du 25 août, retour de cette navette pour relier les stations Brossard, du Quartier, Panama et Île-des-Sœurs. Les arrêts à la station Île-des-Soeurs retrouveront leur emplacement initial.

Tarification

Le taxi collectif T72 sera en libre accès jusqu'au 24 août 2025 inclusivement, après quoi ce service ne sera plus offert.

Le libre accès au REM et aux navettes 568, 176, 720, 721 et 722 prendra fin le 31 août 2025.

À compter du 1er septembre, la tarification régulière sera applicable.

Accompagnement clientèle

Une vaste campagne de communication est en cours afin d'informer les usagers et de les accompagner dans la planification de leurs déplacements, incluant :

Site Web REM : Navettes d'autobus pour les interruptions de service planifiées

Accompagnement terrain par des agents de service à la clientèle.

Application de mobilité Chrono et Transit : diffusion des horaires, alertes et bannières.

Signalétique en stations, écrans d'information et affichage dans le réseau.

Collaboration avec les municipalités pour relayer l'information localement.

