Bilan de fin de saison - Les navettes fluviales confirment leur succès avec un achalandage record en 2025

Grâce à des horaires encore mieux adaptés aux besoins de mobilité, un service prolongé et une intégration au réseau de transport collectif et aux grands événements estivaux, les navettes fluviales ont permis d'offrir aux usagers une solution concrète et de qualité, bonifiant ainsi l'offre de transport durable d'une rive à l'autre du Saint-Laurent dans la région de Montréal.

En plus de favoriser l'accès au fleuve, grâce à une collaboration de longue date avec les armateurs Navark et Navettes maritime du Saint-Laurent (AML), ce mode de transport collectif constitue une solution innovante pour faciliter les déplacements dans la région métropolitaine de Montréal.

« Ayant transporté plus d'un demi-million de passagers en 2025, les navettes fluviales s'imposent comme une solution de mobilité prisée dans la région métropolitaine, notamment durant la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Les bonifications apportées au service répondent concrètement aux attentes des usagers et facilitent leurs déplacements quotidiens », a souligné M. Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« Le succès des navettes fluviales témoigne que le fleuve Saint-Laurent est encore au cœur du quotidien de milliers d'usagers. En plus de favoriser la mobilité durable, ce service renforce le lien entre les citoyens et le patrimoine naturel exceptionnel. C'est une belle illustration de la Stratégie maritime du Québec et de notre volonté de faire du fleuve un vecteur de développement, d'accessibilité et de fierté collective », a affirmé M. Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime.

« L'ARTM se réjouit du succès et de l'engouement grandissants que connaissent les navettes fluviales d'année en année. Grâce à l'écoute attentive de nos équipes envers les usagers, nous sommes en mesure d'offrir un service mieux adapté aux besoins de mobilité de la population. Cette année, le service de navettes fluviales a permis à des centaines de milliers d'usagers de se déplacer au cœur des grands événements estivaux, tels que le Grand Prix et Osheaga, tout en offrant une alternative pratique et durable pour se rendre au travail ou à l'école, en évitant les tracas de la circulation, » a déclaré M. Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Faits saillants pour la saison 2025

Période d'opération : 17 mai au 31 octobre 2025

: 541 163 déplacements Plus forte croissance d'achalandage sur les lignes : Les augmentations les plus marquées sont observables sur les liaisons N4 (Vieux-Port -- Île Sainte-Hélène-Longueuil) et N5 (Express Vieux-Port -- Île Sainte-Hélène) avec des augmentations d'achalandage respectives de 29 % et de 19 %.

6 liaisons en opérations

N1 : Montréal-Mercier -- Boucherville

N2 : Vieux- Port -- Boucherville

N3 : Vieux- Port -- Pointe-aux-Trembles -- Varennes

N4 : Vieux-Port -- Île Sainte-Hélène-Longueuil

N5 : Express Vieux-Port -- Île Sainte-Hélène

N6 : Montréal-Mercier -- Île Charron

Retour sur le projet pilote depuis 2021

Depuis le lancement du projet pilote en 2021, le service de navettes fluviales connaît une croissance constante de son achalandage, enregistrant de nouveaux records chaque année. Ces résultats confirment l'intérêt soutenu pour le service auprès d'une clientèle diversifiée, composée notamment de travailleurs, d'étudiants et de touristes.

Au fil des ans, l'accès au service a été facilité grâce à une interconnexion efficace avec les autres modes de transport -- bus, métro, BIXI -- et à la proximité des quais avec les réseaux cyclables. Ces améliorations se traduisent par une fidélisation accrue de la clientèle du transport collectif, comme en témoigne une hausse de 40 % de l'utilisation de la carte OPUS depuis 2023.

Depuis 2021, le projet pilote est réalisé grâce à la contribution financière du MTMD.

*La courbe de 2025 utilise la donnée d'achalandage en date du 26 octobre

Une clientèle satisfaite

En plus d'enregistrer des records d'achalandage, la qualité du service et l'expérience positive des navettes fluviales font également l'unanimité auprès des usagers. Depuis 2021, le taux de satisfaction se maintient à 96 % et plus chaque année. La proportion d'utilisateurs réguliers est également en hausse constante, confirmant la fidélisation de la clientèle.

L'ARTM a d'ailleurs recueilli plusieurs témoignages d'usagers illustrant leur satisfaction et la polyvalence du service :

« J'adore le transport par navette fluviale pour me rendre au travail. C'est rapide, simple et très agréable. Le personnel est toujours courtois et prend soin de la clientèle. »

» « Très satisfait de ce service. Agréable de voyager sur le fleuve. Un bel attrait touristique autant pour les touristes étrangers que pour la population montréalaise. »

« Nous apprécions le service de navette fluviale. Nous l'avons utilisé plusieurs fois avec nos petits-enfants. C'est une très belle expérience pour nous tous - un vrai PLUS pour Montréal! »

L'ARTM remercie l'ensemble de ses partenaires pour leur précieuse contribution aux opérations, au financement ou au rayonnement des navettes fluviales. La saison 2025 est une réussite grâce à l'engagement de : Ville de Boucherville, Ville de Longueuil, Ville de Montréal, Ville de Varennes, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne, Montréal Boatmen, la SEPAQ, la Société du parc Jean-Drapeau, la Société Rive et Parcs de Longueuil, la Société du Vieux-Port de Montréal.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) - www.artm.quebec

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

