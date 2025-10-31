AUCUN SERVICE D'AUTOBUS ET DE MÉTRO LE 1er NOVEMBRE À MONTRÉAL : L'ARTM PRÉOCCUPÉE PAR LA DÉCISION DU TAT

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) exprime sa vive préoccupation à la suite de la décision rendue par le Tribunal administratif du travail (TAT) concernant les services essentiels qui seront assurés par la Société de transport de Montréal (STM) en cas de grève du syndicat des chauffeurs à compter du 1er novembre.

En tant qu'autorité responsable de la planification du transport collectif dans la région métropolitaine, l'ARTM craint des impacts majeurs sur les déplacements de la population à l'échelle du réseau, tout en constatant un manque de prévisibilité pour la clientèle.

Le transport collectif : un service essentiel

Le transport collectif a été reconnu comme service essentiel durant la pandémie pour une raison bien précise : il est vital au bon fonctionnement de notre société. Un samedi typique, le réseau de la STM -- sans compter le transport adapté -- enregistre plus de 643 000 déplacements.

Malgré l'analyse du TAT concernant les enjeux de santé et de sécurité publique, l'ARTM demeure convaincue que cette décision entraînera des répercussions importantes pour la population, en particulier pour les personnes qui n'ont pas accès à une automobile ou aux ressources financières nécessaires pour recourir à un service de transport alternatif.

« Nous sommes surpris par la décision du TAT et préoccupés par le manque de prévisibilité pour les clients. L'absence complète de service de transport collectif ce samedi pourrait avoir des conséquences majeures pour des milliers de citoyens », a affirmé Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Le mois de novembre s'annonce particulièrement difficile pour les Montréalais en matière de déplacements. Consciente des enjeux, l'ARTM continuera de se rendre disponible pour discuter de la situation auprès des élus représentant les populations impactées.

