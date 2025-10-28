Mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM - L'ARTM et ses partenaires présentent le plan d'intégration au réseau métropolitain

MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Tel qu'annoncé le 20 octobre dernier, si tout se déroule comme prévu, CDPQ Infra vise une mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM) le lundi 17 novembre 2025. Cette étape majeure s'inscrit dans une démarche de collaboration étroite entre l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo, la Société de transport de Laval (STL) et la Société de transport de Montréal (STM), afin d'assurer une transition fluide et un accompagnement optimal de la clientèle.

À la mise en service, le REM sera disponible dès 5 h 30 à partir de Deux-Montagnes et de Brossard. Fait important à noter, le dernier REM qui se rendra jusqu'à Deux-Montagnes en soirée partira de Brossard vers 20 h 30 et de la station Côte-de-Liesse vers 21 h 00. Ceci permettra la poursuite des essais en vue de la mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme le printemps prochain. Nous invitons les usagères et les usagers à consulter les planificateurs de trajet pour prévoir leurs déplacements.

La mise en service du REM s'accompagne d'une refonte des réseaux de bus locaux, qui vise à améliorer la desserte du territoire et à faciliter l'adoption de nouvelles habitudes de déplacement. Les équipes des partenaires seront mobilisées sur le terrain pour informer et soutenir les usagers dans cette transition.

Un réseau de bus redessiné pour mieux connecter les usagers au REM

Dès le 10 novembre, exo déploiera son nouveau réseau dans le secteur Laurentides. Tous les détails se trouvent ici : Exo - Secteur Laurentides

Du côté de la STL, c'est le 15 novembre que des ajustements seront apportés au réseau d'autobus de Laval. Le secteur de la Presqu'Île, couvert dans le territoire de la STM, verra sa refonte au printemps 2026 à la suite de la mise en service de l'antenne de l'Anse-à-l'Orme.

Ce réseau de bus redessiné, qui vise à mieux connecter les usagers au REM, permettra:

Une meilleure couverture du territoire et des arrêts plus proches des résidences;

Une fréquence accrue et des horaires étendus, notamment en soirée et les fins de semaine, ainsi qu'un service ajusté pour accompagner la hausse prévue de l'achalandage;

Des dessertes optimisées aux pôles d'emploi, de services et de loisirs;

Une meilleure interconnexion entre les réseaux de bus, le REM, le métro et les trains de banlieue.

Des services bus en parallèle pour accompagner la transition

Afin de soutenir les usagers durant la période de rodage du REM, les mesures d'atténuation mises en place depuis la fermeture de la ligne de train Deux-Montagnes seront maintenues temporairement pour offrir à la clientèle une alternative de déplacement. Ces services offrent des liaisons directes en parallèle du REM, entre les stations Deux-Montagnes et Sainte-Dorothée, Pierrefonds-Roxboro et Sunnybrooke avec la Gare centrale ou la station de métro Côte-Vertu. Les voici :

En cas d'interruption non planifiée du REM, ce sont ces lignes du réseau régulier de bus qui assureront la relève pour offrir des alternatives de mobilité aux usagers. Les usagers seront avisés par des annonces vocales dans le réseau, sur les médias sociaux, à l'aide de bannières dans l'application mobile Chrono, et par voie de messagerie texte. Des agents d'accompagnement seront également présents sur l'ensemble du réseau pour répondre aux questions et diriger les clients vers les services d'autobus.

L'interconnexion avec la ligne de trains de banlieue de Mascouche ne sera pas disponible dès l'ouverture de la station du REM Côte-de-Liesse. Des travaux résiduels de l'ensemble des partenaires ainsi que des essais ferroviaires doivent être réalisés afin d'assurer une intégration sécuritaire et efficace entre les deux réseaux. La date de mise en service de cette interconnexion sera communiquée sous peu.

Un service de bus en soirée pour faciliter la prochaine mise en service du REM

Entre la mise en service du REM à Deux-Montagnes et la mise en service de l'antenne de l'Anse-à-l'Orme prévue au printemps prochain, le service REM entre les Stations Deux-Montagnes et Brossard sera offert comme suit :

Brossard à Côte-de-Liesse : 05h30 à 01h30

Côte-de-Liesse à Deux-Montagnes : 05h30 à 21h30

En plus des services de bus offerts en parallèle du REM, l'ARTM, en collaboration avec les organismes publics de transport collectif, déploiera des services d'autobus en soirée à partir de 21h30 pour desservir certaines stations pour lesquelles le service REM ne sera plus accessible. Le détail de ces services se trouve à la page : www.rem.info/navettes

Une tarification intégrée et des mesures transitoires

Pour accéder au REM, les usagers doivent se munir d'un titre Tous modes A, AB, ABC ou ABCD, selon les zones couvertes par leur déplacement. Ces titres donnent accès à tous les modes de transport collectif à l'intérieur de leur zone tarifaire, permettant une continuité des déplacements. Il sera possible de rehausser un titre mensuel BUS pour obtenir un titre Tous modes pour l'utilisation du REM dans les billetteries métropolitaines, les loges STM et les points de vente d'exo, moyennant un complément tarifaire calculé sur la différence entre les deux titres.

Tous les détails au sujet de la grille tarifaire métropolitaine se trouvent sur la page : www.artm.quebec/grille-tarifaire

Un accompagnement renforcé pour les usagers

Depuis plusieurs semaines, différentes campagnes de communication sont menées par exo et la STL afin de présenter les nouvelles dessertes de bus locales ainsi que leur rabattement, qui seront disponibles lors de la mise en service du REM. L'objectif est de guider la clientèle dans l'appropriation de sa nouvelle réalité quotidienne. Du côté du REM, une importante campagne de communication a débuté pour accompagner la clientèle dans le dernier droit avant l'ouverture officielle.

Outre ces outils, les gens ont accès à un centre de service à la clientèle et à une ligne téléphonique dédiée : 1 833 736-4636 (REM-INFO). Dès la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM, des agents d'information seront également présents dans les stations de 6 h à 22 h, 7 jours sur 7, pour informer sur les services du REM et les réseaux de bus, aider à l'achat de titres et orienter les usagers dans les stations.

Les partenaires du réseau REM sont pleinement mobilisés pour accompagner la clientèle dans l'adoption de ses nouvelles habitudes de déplacement. Afin de faciliter cette transition, plusieurs outils numériques ont été mis à disposition, notamment le site rem.info, l'application mobile Chrono, ainsi que diverses campagnes médias visant à informer et guider les usagers.

Citations

Autorité régionale de transport métropolitain

« L'arrivée de l'antenne Deux-Montagnes du REM dans le réseau métropolitain ouvre de nouvelles possibilités de déplacement pour des milliers de personnes. L'intégration de cette nouvelle antenne entraînera de nombreux changements, et notre priorité est d'accompagner la clientèle dans cette transition, en assurant des services adaptés, une tarification intégrée et une communication continue, afin de faciliter l'adoption de nouvelles habitudes de mobilité. »

-- Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain

REM

« Nous sommes impatients d'accueillir bientôt les usagères et usagers de l'antenne Deux-Montagnes. Cette étape marque un jalon important pour le REM et pour la mobilité dans le Grand Montréal. Nous saluons le niveau de préparation de nos partenaires, dont le travail est essentiel pour offrir une solution de transport moderne, fiable et durable. Ensemble, nous transformerons les déplacements quotidiens dans la région. »

-- Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra

exo

« La mise en service du REM, de même que l'entrée en vigueur du nouveau réseau d'autobus d'exo dans le secteur Laurentides dès le 10 novembre, marquent une étape importante vers une mobilité intégrée dans la région métropolitaine. Grâce à une offre de service repensée et des correspondances optimisées, nous facilitons ensemble les déplacements quotidiens de la clientèle et renforçons la complémentarité entre nos réseaux aux bénéfices des usagers »,

-- Marc Rousseau, directeur général d'exo.

STL

« L'arrivée tant attendue du REM marquera un tournant important pour la mobilité à Laval. Très bientôt, notre clientèle pourra bénéficier de nouvelles options de déplacement modernes et efficaces. À cet effet, la STL se tient prête avec la mise en place, dès le 15 novembre, d'un réseau révisé pour répondre aux besoins anticipés de mobilité et faciliter l'accès aux nouvelles stations du REM. Nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner les Lavalloises et les Lavallois dans cette transition vers une mobilité durable et intégrée. »

-- Josée Roy, directrice générale de la Société de transport de Laval

STM

« La mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM viendra sans aucun doute bonifier l'expérience et l'offre de transport dans la grande région métropolitaine, grâce à la mise en place de ce réseau structurant interconnecté à nos réseaux. La STM tient à saluer cet ajout majeur pour la mobilité de la clientèle. La refonte de la desserte d'autobus de la STM dans les secteurs du Centre-Nord et de l'Ouest est prête et son déploiement est prévu au plus tôt pour le printemps 2026. Cette nouvelle desserte viendra renforcer l'interconnexion entre le REM et le réseau de métro, tout en offrant des liaisons plus directes vers les nouvelles stations. D'ici là, le réseau actuel permet déjà d'accéder aux stations de l'antenne Deux-Montagnes et de planifier aisément ses déplacements grâce à nos outils numériques. »

-- Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM

