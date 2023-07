Reprise du Programme d'appui au développement des attraits touristiques : pour bonifier l'offre et l'hébergement touristiques

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce la reprise du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

Ce programme est reconduit pour les trois prochaines années grâce à la bonification annoncée dans le Plan budgétaire du Québec en mars dernier. Au total, 180 millions de dollars, soit 60 millions par année, seront disponibles sous forme de prêt et de garantie de prêt pour les entreprises touristiques de tout le Québec.

Le volet 1 permet d'appuyer le développement des attraits touristiques, alors que le volet 2 vise l'amélioration de l'état des infrastructures du parc hôtelier et l'ajout d'unités d'hébergement touristique.

Soutenir la relève et le développement touristique

Quelques ajustements ont été apportés au PADAT. D'abord, l'acquisition d'entreprises touristiques y est dorénavant admissible, afin de soutenir la relève et le repreneuriat en plus de favoriser la pérennité des entreprises.

Ensuite, les régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec s'ajoutent dorénavant aux régions déjà admissibles au volet 2, à l'exclusion des territoires de l'île de Montréal et de la ville de Québec. L'objectif est de soutenir un plus grand nombre de projets en périphérie des grands centres, tout en poursuivant les investissements à travers la province.

Citation :

« L'industrie touristique est un moteur économique important pour le Québec. En favorisant le développement de nos attraits et de notre parc hôtelier, nous contribuons à rendre notre destination encore plus intéressante et nous pouvons accueillir plus de visiteurs, ce qui se traduit en retombées pour nos communautés. Je suis fière que notre gouvernement appuie les projets de nos entrepreneurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le PADAT, administré par Investissement Québec, vise à pallier les difficultés de l'industrie touristique à obtenir du financement auprès des établissements financiers traditionnels. Il permet de stimuler l'investissement privé par des interventions adaptées au secteur touristique.





Depuis 2018, 139 projets, représentant des investissements de plus de 591 millions de dollars, ont bénéficié d'aides financières totalisant 280 millions de dollars, par exemple :

le projet d'amélioration des infrastructures de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac;



le projet de développement de l'offre touristique hivernale et estivale de l'entreprise Chic-Chac, en Gaspésie.





Lancé en juin 2020, le volet 2 du PADAT a contribué à rénover plus de 3 300 unités d'hébergement et à en ajouter près de 480 autres à travers le Québec.





Plus d'informations sur les volets 1 et 2 du programme ainsi que sur la façon de déposer une demande sont disponibles sur Québec.ca.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Cell. : 418 956-8620 ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]