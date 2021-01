Reprise des travaux parlementaires : Le CPQ attend avec impatience l'étude détaillée du très attendu projet de loi 59 qui modernise le régime de santé et sécurité du travail

MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue l'annonce de reprises des travaux de l'Assemblée nationale du Québec le 2 février prochain, comme prévu initialement.

Le CPQ craignait que la rentrée parlementaire ne soit retardée, affectant l'étude détaillée du projet de loi 59, qui représente la première véritable réforme de la loi sur la santé et sécurité au travail depuis 40 ans et qui était attendu depuis très longtemps par tous les acteurs concernés.

« En vue de la reprise des travaux parlementaires et l'étude du projet de loi 59, nous réitérons la nécessité d'améliorer le régime de santé et de sécurité au travail afin de favoriser une meilleure prise en charge par les milieux de travail », a déclaré Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Si le CPQ a salué la volonté du ministre du Travail, Jean Boulet, de vouloir rendre le régime moins coûteux, plus efficace, et misant sur une main-d'œuvre en santé, plusieurs améliorations au projet de loi demeurent nécessaires afin d'atteindre ces objectifs. Le CPQ a proposé à cet effet une cinquantaine d'amendements et de modifications dans le mémoire présenté en commission parlementaire.

« Nous prenons acte des intentions du ministre du Travail de bonifier lui-même son projet de loi 59, tout en demandant que cette bonification atteigne les objectifs initiaux prévus dans la LSST et la LATMP, en particulier le maintien du mode de gouvernance paritaire qui associe les représentants des employeurs et des travailleurs dans leur recherche de solutions », a conclu M. Blackburn.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Arnaud Champalbert, Directeur - Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 886-9804

