Reprise des travaux parlementaires à Québec - Plusieurs priorités législatives et budgétaires au menu pour l'UMQ

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la reprise des travaux parlementaires à Québec aujourd'hui, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) profite de l'occasion pour positionner ses priorités législatives et budgétaires pour les prochains mois, notamment en matière de fiscalité, d'aménagement, de transport et d'habitation.

D'entrée de jeu, l'Union souligne l'importance que le gouvernement du Québec mette en œuvre rapidement ses engagements pris lors du sommet électoral de l'UMQ, en septembre dernier.

« Lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre a pris deux engagements législatifs phares pour le milieu municipal. Je pense à l'inscription dans la loi du partage de la croissance d'un point de TVQ ainsi qu'à la réforme de la Loi sur l'expropriation. Aujourd'hui, l'Union offre sa pleine collaboration au gouvernement pour mener à bien ces chantiers forts attendus par le milieu municipal », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ invite également le gouvernement du Québec à concrétiser la volonté annoncée d'investir 1,5 milliard de dollars sur 10 ans pour construire et rénover les infrastructures sportives et récréatives, en réponse aux demandes du milieu municipal. Les besoins à ce chapitre sont énormes dans toutes les régions et le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) ne suffit pas à répondre à la demande.

Aussi, l'Union rappelle que le transport des personnes est inscrit au cœur des priorités municipales pour 2023. Elle réitère entre autres l'urgence de s'attaquer au déficit structurel en transport collectif, par le biais d'une aide financière à court terme, et cela, pour maintenir un niveau de service global. À moyen et à long terme, elle insiste sur la nécessité de conclure un nouveau cadre financier visant à assurer la prévisibilité, la stabilité et la pérennité des opérations. Pour les régions, le transport interurbain et le transport aérien répondent difficilement aux besoins et attentes de la population, en offrant des liaisons fragilisées et décalées avec les particularités du territoire québécois. Selon l'UMQ, il est nécessaire de soutenir financièrement les dessertes, tout en misant sur une révision des modèles d'affaires.

Enfin, l'UMQ souligne que les efforts pour assurer le développement de nouveaux logements sociaux et abordables partout au Québec devront être consolidés en 2023. Dans ce contexte, le milieu municipal souhaite que l'engagement électoral d'investir 1,8 milliard de dollars sur quatre ans soit déployé dès maintenant, et ce, pour l'année financière 2023-2024.

Notons que le 17 février prochain, l'UMQ participera aux consultations prébudgétaires du ministre des Finances, monsieur Eric Girard, pour inscrire les grandes priorités municipales dans le budget du Québec 2023-2024, dans un contexte où les municipalités ont dû composer, au cours des derniers mois, avec une hausse de leurs dépenses en raison de l'inflation.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

