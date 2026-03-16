Reprise des travaux de réparation du pont Papineau-Leblanc, entre Laval et Montréal, à compter du 20 mars 2026

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux s'amorceront à compter du 20 mars 2026 au pont Papineau-Leblanc (autoroute 19), reliant Laval et Montréal au-dessus de la rivière des Prairies. Les interventions, qui devraient se terminer à la fin de l'été 2027, visent à poursuivre la réfection de la structure, notamment en remplaçant les glissières, les chasse-roues ainsi que le revêtement en enrobé de la chaussée et la membrane du pont.

Entraves et gestion de la circulation

Entraves au pont Papineau-Leblanc à compter du 20 mars 2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Du vendredi 20 mars, à 23 h, au lundi 23 mars, à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 19 (Papineau) en direction sud entre l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) et le boulevard Henri-Bourrassa. L'accès au boulevard Saint-Martin sera possible.

Fermeture complète en direction nord entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde.

Pour transiter entre Montréal et Laval, les usagers de la route pourront emprunter le pont Médéric-Martin (A-15) ou le pont Pie-IX (R-125). Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.



Du lundi 23 mars, à 5 h, jusqu'à août 2026

Fermeture de la bretelle menant du boulevard Lévesque à l'autoroute 19 en direction sud.

Du lundi 23 mars, à 5 h, jusqu'à la fin de l'année 2026

Deux voies de circulation disponibles dans chaque direction sur le pont, en tout temps.

Fermetures partielles ou complètes du pont à prévoir le soir et la nuit. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être reportées, prolongées ou annulées. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724