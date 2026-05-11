Des travaux de reconstruction de l'autoroute 13, en direction sud, à Laval débutent le 18 mai

LAVAL, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, débuteront le 18 mai. La circulation sera maintenue dans le secteur, mais les voies seront déviées et leur nombre sera réduit. Ces interventions, qui se poursuivront jusqu'à la fin de septembre, visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cet axe routier.

Gestion de la circulation

Ces travaux entraîneront des fermetures partielles et complètes de tronçons de l'autoroute et de ses bretelles d'accès.

Fermeture complète de longue durée* de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Sainte-Rose et l'autoroute 440 : La circulation sera déviée sur la voie de desserte, qui comporte deux voies; Durant la période de pointe du matin, une voie supplémentaire sera disponible sur la chaussée opposée de l'autoroute (circulation à contresens), permettant d'offrir une troisième voie en direction sud.

* La date de début de cette entrave sera communiquée au moment opportun.

Fermetures partielles de nuit de l'autoroute 13, dans les deux directions;

Fermeture partielle ou complète de nuit de la voie de desserte de l'autoroute 13, en direction sud;

Fermetures complètes de nuit des bretelles d'accès du boulevard Dagenais Ouest;

La limite de vitesse pourrait être réduite sur les voies rapides à 70 km/h, en direction sud, et à 90 km/h, en direction nord, ainsi qu'à 60 km/h sur la voie de desserte en direction sud.

Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724